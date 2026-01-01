Slack Connect로 서비스를 새롭게 운영해 보세요

독보적인 지원을 통해 고객을 만족시키세요

고객의 의견을 섬세히 반영하여 개인에 맞춘 서비스를 다양한 범위에서 제공하세요. 고객 및 파트너와 Slack Connect 채널에서 함께 일하면 Slack의 엔터프라이즈급 보안, 통합, 워크플로와 같은 모든 장점을 조직 외부 사람들에게도 확장할 수 있습니다.

15.7% 고객 노력 점수 개선*

3배 더 신속한 티켓 해결*

64% 밀린 지원 티켓 감소*

고객과 공유된 채널은 여러분이 사내 팀과 함께 사용하는 채널과 같은 모습과 분위기를 띱니다. 20개에 달하는 서로 다른 기업의 인원이 참여해 공유된 한 공간에서 모두가 사안을 조정하고 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.

Slack Connect를 사용하면 서비스 파트너 생태계를 구축하고 주요 고객에게 프리미엄 지원을 제공하는 등 훌륭한 고객 경험을 통해 고객과의 관계를 더 오래 지속시킬 수 있습니다.

1. 서비스 파트너 생태계 구축하기:

고객과 클라이언트에게 영향을 주는 긴급한 문제를 확인하고, 논의하고, 조치를 취할 수 있도록 하나의 장소에 서비스 제공 업체, 파트너, 중개인을 모으세요.

“매우 복잡한 대량 주문을 처리하는 경우, 레스토랑 파트너와 공유 서비스 제공 업체가 모두 같은 Slack 채널에 모일 수 있지요. 문제가 발생하더라도 파트너들은 우리와 같은 사무실에 있는 것처럼 즉각적으로 소통할 수 있습니다.” Deliveroo CIO Will Sprunt 고객 스토리 읽어보기

2. 주요 고객에게 프리미엄 지원 제공하기:

전용 Slack Connect 채널에서 주요 고객과 연결되며 고객 충성도를 구축하고, 또 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있도록 팀을 확장하세요.

“고객은 우리 덕분에 팀이 확장된 것 같다고 말합니다. 고객이 이렇게 생각할 수 있는 건 모두 Slack 덕분이죠.” Fastly 고객 경험 팀 디렉터 Kami Richey 고객 스토리 읽어보기

Slack Connect에서 일하는 100,000개 이상의 조직과 함께하세요

시작하기

파트너, 협력 업체 및 기업 외부 사람들과 더 빠르게 소통하고 더욱 안전하게 협업하세요.

채널에서 파트너와 협업할 때 누릴 수 있는 장점에 대해 자세히 알아보세요.

채널을 공유하려면 유료 플랜을 이용해야 합니다. 자세한 내용은 가격 및 플랜 을 확인하세요.

Slack Connect를 통해 Digital HQ 를 시작해 보세요. 독보적인 지원으로 고객 만족을 높이는 서비스를 제공할 수 있습니다.