Slack Connect로 서비스를 새롭게 운영해 보세요

Slack 채널의 최상위 고객에게 보다 빠르고 개인화된 지원을 제공하세요

3분 분량

독보적인 지원을 통해 고객을 만족시키세요

고객의 의견을 섬세히 반영하여 개인에 맞춘 서비스를 다양한 범위에서 제공하세요. 고객 및 파트너와 Slack Connect 채널에서 함께 일하면 Slack의 엔터프라이즈급 보안, 통합, 워크플로와 같은 모든 장점을 조직 외부 사람들에게도 확장할 수 있습니다.

  • 15.7%

    고객 노력 점수 개선*

  • 3배

    더 신속한 티켓 해결*

  • 64%

    밀린 지원 티켓 감소*

고객과 공유된 채널은 여러분이 사내 팀과 함께 사용하는 채널과 같은 모습과 분위기를 띱니다. 20개에 달하는 서로 다른 기업의 인원이 참여해 공유된 한 공간에서 모두가 사안을 조정하고 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.

Slack Connect를 사용하면 서비스 파트너 생태계를 구축하고 주요 고객에게 프리미엄 지원을 제공하는 등 훌륭한 고객 경험을 통해 고객과의 관계를 더 오래 지속시킬 수 있습니다.

1. 서비스 파트너 생태계 구축하기:

고객과 클라이언트에게 영향을 주는 긴급한 문제를 확인하고, 논의하고, 조치를 취할 수 있도록 하나의 장소에 서비스 제공 업체, 파트너, 중개인을 모으세요.

 

“매우 복잡한 대량 주문을 처리하는 경우, 레스토랑 파트너와 공유 서비스 제공 업체가 모두 같은 Slack 채널에 모일 수 있지요. 문제가 발생하더라도 파트너들은 우리와 같은 사무실에 있는 것처럼 즉각적으로 소통할 수 있습니다.”

2. 주요 고객에게 프리미엄 지원 제공하기:

전용 Slack Connect 채널에서 주요 고객과 연결되며 고객 충성도를 구축하고, 또 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있도록 팀을 확장하세요.

 

“고객은 우리 덕분에 팀이 확장된 것 같다고 말합니다. 고객이 이렇게 생각할 수 있는 건 모두 Slack 덕분이죠.”

Slack Connect에서 일하는 100,000개 이상의 조직과 함께하세요

시작하기

파트너, 협력 업체 및 기업 외부 사람들과 더 빠르게 소통하고 더욱 안전하게 협업하세요.

  • 채널에서 파트너와 협업할 때 누릴 수 있는 장점에 대해 자세히 알아보세요.
  • 채널을 공유하려면 유료 플랜을 이용해야 합니다. 자세한 내용은 가격 및 플랜을 확인하세요.
  • Slack Connect를 통해 Digital HQ를 시작해 보세요. 독보적인 지원으로 고객 만족을 높이는 서비스를 제공할 수 있습니다.

* 회사에서 Slack Connect를 사용하는 특정 팀을 기반으로 한 주장 및 수치입니다. 조직에 따라 다른 결과가 나타날 수 있습니다.

