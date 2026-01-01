Slack Connect로 서비스를 새롭게 운영해 보세요

독보적인 지원을 통해 고객을 만족시키세요
고객의 의견을 섬세히 반영하여 개인에 맞춘 서비스를 다양한 범위에서 제공하세요. 고객 및 파트너와 Slack Connect 채널에서 함께 일하면 Slack의 엔터프라이즈급 보안, 통합, 워크플로와 같은 모든 장점을 조직 외부 사람들에게도 확장할 수 있습니다.
15.7%
고객 노력 점수 개선*
3배
더 신속한 티켓 해결*
64%
밀린 지원 티켓 감소*
고객과 공유된 채널은 여러분이 사내 팀과 함께 사용하는 채널과 같은 모습과 분위기를 띱니다. 20개에 달하는 서로 다른 기업의 인원이 참여해 공유된 한 공간에서 모두가 사안을 조정하고 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.
Slack Connect를 사용하면 서비스 파트너 생태계를 구축하고 주요 고객에게 프리미엄 지원을 제공하는 등 훌륭한 고객 경험을 통해 고객과의 관계를 더 오래 지속시킬 수 있습니다.
1. 서비스 파트너 생태계 구축하기:
고객과 클라이언트에게 영향을 주는 긴급한 문제를 확인하고, 논의하고, 조치를 취할 수 있도록 하나의 장소에 서비스 제공 업체, 파트너, 중개인을 모으세요.
“매우 복잡한 대량 주문을 처리하는 경우, 레스토랑 파트너와 공유 서비스 제공 업체가 모두 같은 Slack 채널에 모일 수 있지요. 문제가 발생하더라도 파트너들은 우리와 같은 사무실에 있는 것처럼 즉각적으로 소통할 수 있습니다.”
2. 주요 고객에게 프리미엄 지원 제공하기:
전용 Slack Connect 채널에서 주요 고객과 연결되며 고객 충성도를 구축하고, 또 차별화된 프리미엄 서비스를 제공할 수 있도록 팀을 확장하세요.
“고객은 우리 덕분에 팀이 확장된 것 같다고 말합니다. 고객이 이렇게 생각할 수 있는 건 모두 Slack 덕분이죠.”
Slack Connect에서 일하는 100,000개 이상의 조직과 함께하세요
시작하기
파트너, 협력 업체 및 기업 외부 사람들과 더 빠르게 소통하고 더욱 안전하게 협업하세요.
- 채널에서 파트너와 협업할 때 누릴 수 있는 장점에 대해 자세히 알아보세요.
-
* 회사에서 Slack Connect를 사용하는 특정 팀을 기반으로 한 주장 및 수치입니다. 조직에 따라 다른 결과가 나타날 수 있습니다.
훌륭해요!
피드백을 주셔서 감사합니다.
알겠습니다!
피드백을 주셔서 감사합니다.
죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.