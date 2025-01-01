如今，我们正在变革你在 Slack 中与第三方应用程序协作的方式。现在，Slack 工作对象可直接在 Slack 内动态预览第三方应用程序数据和内容，并增强应用数据与 Slack 对话之间的关联性。这让你无需频繁切换应用程序即可沟通、分享和处理工作。将对话与关键上下文放在一起保存，可帮助团队实现更快、更高效的协作。

团队总是在多个应用程序之间来回切换来完成工作。这会导致工作流程碎片化、数据孤岛以及大量的上下文切换，而这些最终会造成数小时的生产力损失。Slack 正在从根本上重新定义工作方式，将你的人员、应用和数据汇集到一个中心枢纽。这里就是完成工作的首选之地。

在过去的一年里，我们通过提供更深入的 Salesforce 集成（包括 Salesforce 频道和 Tableau Next），提升了你的 Slack 工作体验。借助 Slack 工作对象，我们将这种更深入的集成理念扩展到第三方应用，通过丰富的应用预览在对话中同步呈现数据和信息，带来连接体验。我们很高兴地宣布，首批合作伙伴，即你最常使用的应用（Google Drive、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 和 Highspot），现已使用工作对象集成，因此你可以在 Slack 中直接查看更多并执行更多操作。

使用 Slack 工作对象让你的应用焕发活力

想象一下，你的所有应用数据都在 Slack 中，无需切换到其他窗口即可查看详细信息、图片和文档。Slack 工作对象通过标准化第三方数据在 Slack 中的显示方式，实现了这一功能，在你的应用与团队对话之间建立起更深层次的关联。你将拥有动态预览，涵盖从文件描述到嵌入式图片的全部内容。而该功能并非仅限于查看，你甚至可以执行操作，如将 Asana 任务标记为已完成，而无需离开 Slack 工作区。通过无缝整合应用数据、对话和团队成员，Slack 帮助你在平台内完成更多工作，兑现我们构建统一工作操作系统的承诺。

利用 Slack 工作对象，你现在可以：

运用你的应用实现更多操作： Slack 工作对象将应用数据与 Slack 对话关联，让你能够在一个位置使用应用。它们让你能够在分享文件、任务或仪表板的位置直接开展工作和协作。例如，当分享文档或工单时，你可以查看并回复相关对话，或者对文件进行操作，如添加评论或进行编辑。这些编辑包括在 Slack 内直接编辑记录、将任务标记为已完成或批准请求。

查看丰富的工作预览： 当你分享文件、任务或工单时，Slack 中会直接显示丰富的内容预览，远不止基本的链接展开。该功能让你能够快速理解上下文，从而节省时间和点击次数。例如，你可以查看最新的文件详情、嵌入式图片以及其他详细信息，并据此采取操作，如在 Slack 中完成任务、查看仪表板更新或批准工作。

在 Slack 与你的应用之间获取实时更新： 当你编辑记录、将任务标记为已完成或批准请求时，Slack 和应用都将自动更新。这可确保无论你在哪里工作，始终都能掌握最新信息。

快速、全面的搜索结果： 将应用数据与 Slack 中的对话结合起来，形成完整的视图，从而增强搜索功能，提供更快、更准确的结果。现在，当你在 Slack 中搜索时，可以即时找到来自集成应用（如 Google Drive、OneDrive、Asana 等）的所有相关文件和数据。点击文件即可查看包含相关对话的丰富视图，所有内容都呈现在同一屏幕上。

为 AI 代理提供更丰富的上下文： 对话直接关联应用数据，为代理团队成员提供更多上下文信息，使其能够更快地查找信息和执行操作，让你的工作效率比以往更高。

“Slack 是我们最受欢迎的集成合作伙伴之一，我们非常期待这些增强功能，它们让用户在推动最重要的工作时能够更轻松地保持专注，并减少上下文切换。与 Slack 团队紧密合作是一次非常棒的体验，这次发布也体现了我们双方对在两个平台上打造卓越体验的共同承诺。” Asana 企业与平台产品管理负责人 David Shackelford

更深入地集成常用应用

探索基于 Slack 工作对象构建的常用应用的最新功能。我们会将重要工具直接融入工作流程，让你比以往更轻松地完成任务。

分享和处理 Google、Microsoft 和 Box 文件从未如此简单

Slack 现已推出全新的 Google Drive 和 OneDrive 体验，让团队能够直接在 Slack 频道中共享文档供审阅、共同编辑演示文稿、分发会议记录以及协作制定项目计划。

全新的 Box for Slack 集成让你只需分享一个 Box 链接，就能够立即看到丰富的交互式预览：无需离开 Slack 即可滚动浏览文档、电子表格和演示文稿。预览内容会与最新的 Box 更新保持同步，确保你始终使用最新版本。而精简的侧面板则提供快捷操作和文件详情，帮助你保持高效。

“现代协作依赖于减少团队日常使用工具之间的摩擦。通过 Box 与 Slack 集成的全新增强功能，包括 Slack 中的动态文件预览和上下文洞察，团队可以在安全访问和共享 Box 内容的同时，建立一致的工作流程，而这一切都无需离开 Slack。Box AI 将继续参与 Slack 对话，并根据 Box 内容提供帮助。” Box 产品管理高级团队总监 Fernando Cerenza

在 Slack 中管理 Asana 项目，享受更丰富的预览与更快捷的操作

最新的 Asana for Slack 集成更新将 Asana 任务、项目等更丰富的预览直接带入 Slack 频道和私信，而无需在工具之间来回切换。现在，你可以一眼预览更多关键详情，例如被分派人、截止日期和项目。你还可以更快速地采取行动：直接在预览中发表评论、完成任务、分配任务等，并查看完整描述和自定义字段，就像在 Asana 中一样，以确保始终掌握完整信息。所有操作都遵循 Asana 权限，确保你只会看到应该看到的内容。

全新 Highspot 集成助你提升销售效率

Highspot for Slack 集成通过增强的搜索功能和丰富的内容详情，为用户提供了关联的体验，让用户能够更快速、更智能地工作。Highspot 的项目、Spot 和 Pitch 现在直接在主消息列中显示内容类型及最后更新时间，点击预览即可直接在 Slack 中查看额外的数据和对话。在 Slack 中，你可以查看所有 Highspot 内容互动及对话，展示每个项目的浏览量、分享量、书签量和下载量。

“提升 GTM 团队的工作效率并扩大影响力是我们的核心使命。实现这一目标意味着我们要与他们并肩作战，提供他们所需的洞察力、直观的用户体验和专业指导，助力他们发挥最佳水平。正因如此，我们非常激动地宣布成为 Slack 工作对象的首发合作伙伴，为我们的客户带来更丰富的 Slack 集成，使他们能够在任何工作场景中轻松访问我们独特的洞察和行动方案。” Highspot 产品管理与设计高级副总裁 Tony Lew

通过全新 PagerDuty 集成简化事件管理

此增强功能将 PagerDuty 事件管理直接集成到 Slack 中，提供丰富的、基于元数据的预览以及持久的侧面板，用于实时上下文和洞察。通过用户身份验证，可以查看安全内容，保护敏感的事件数据。通过在 Slack 中集中处理事件响应，团队可以更快速地响应和更高效地协作，最终缩短平均解决时间并提升系统可靠性。

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” PagerDuty SVP of Engineering Rukmini Reddy

工作中央枢纽：关联所有应用与对话

Slack 工作对象彻底改变了你在 Slack 中使用应用和数据的方式。通过与所有 Slack 功能深度集成，它们将你的应用、数据和对话汇聚到一个中央枢纽中。无需频繁切换上下文 — 现在你可以在一个位置使用所有应用并进行对话，从而保持专注并直接在 Slack 中完成工作。此外，搜索功能和代理能够访问更丰富的信息，这意味着团队能够更快地完成更多工作。

Salesforce、Tableau Next、Google Drive、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 和 Highspot 的集成已推出或即将发布。我们将持续扩展集成应用列表，敬请期待更多更新。

了解更多关于 Slack 工作对象的信息，并立即开始使用。