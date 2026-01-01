利用 Slack 工作物件全力發揮技術堆疊的潛能

如今，我們正在改造你在 Slack 中使用第三方應用程式的方式。現在起，Slack 工作物件讓你直接在 Slack 就能動態預覽第三方應用程式的資料與內容，同時強化你的應用程式資料與 Slack 對話之間的連結。如此一來，你無需再在各個應用程式間頻繁切換，即可溝通、分享及處理工作。而將你的對話和重要背景資料保持同步，也代表你的團隊能更快、更有效率地協作。

團隊隨時都需要使用多種應用程式才能完成工作。這樣會造成工作流程零散不完整，產生資料孤島及頻繁在背景資料間切換的現象，所有這一切徒增生產力損失。Slack 正徹底重新塑造工作方式，將全部的人員、應用程式與資料匯集在一個中心樞紐，讓其成為工作順利完成的必選之地。

過去一年，我們提供更深入的 Salesforce 整合 (包括 Salesforce 頻道和 Tableau Next)，提升你的 Slack 工作體驗。透過 Slack 工作物件，我們以豐富的應用程式預覽將資料與資訊和對話相結合，提供一種連線式體驗，從而將更深入的整合構想延伸至第三方應用程式。我們非常開心地宣布，我們的首批合作夥伴，也就是你最常使用的應用程式：Google 雲端硬碟、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 以及 Highspot 等，已使用工作物件整合起來，現在開始，你可以直接在 Slack 中查看及執行更多動作。

透過 Slack 工作物件，靈活運用你的應用程式

想像一下這個場景：你的所有應用程式資料都整合到 Slack，你可以在其中查看詳細資料、影像和文件，再也不必跳轉到另一個視窗查看。透過將 Slack 顯示第三方資料的方式標準化，為你的應用程式與你的團隊的對話建立更深的連結，Slack 工作物件讓想像成真。從檔案描述到內嵌影像，你都能動態預覽一切的內容。這項功能不僅提供檢視，還能讓你執行動作，例如將 Asana 工作標記為已完成，你甚至無需離開你的 Slack 工作空間。藉由順暢無礙地整合你的應用程式資料、對話與團隊成員，Slack 幫助你在此平台完成更多任務，落實我們統一工作作業系統的承諾。

現在有了 Slack 工作物件，你可以：

用你的應用程式做更多事： Slack 工作物件將應用程式的資料與 Slack 對話連結起來，你只需在一個地方即可使用多個應用程式。這些工作物件讓你可以直接在共用的檔案、工作或儀表板上作業及協作。舉例來說，當有共用的文件或支援單時，你可以檢視並回覆相關對話，或者在檔案中新增留言或進行編輯。編輯內容包括線上編輯記錄、將工作標記為已完成，或者直接在 Slack 核准請求。

檢視豐富的工作預覽： 在分享檔案、工作或支援單時，你可以直接在 Slack 預覽豐富的內容。這不只是很基本地展開連結而已，還能讓你對背景資料一目瞭然，節省時間和點按的次數。例如，你可以檢視最新的檔案詳細資料、內嵌影像以及其他詳細資料進而執行動作，如完成工作、查看儀表板上的更新，或者在 Slack 核准工作。

在 Slack 和你的應用程式獲取即時更新： 當編輯記錄、將工作標記為已完成，或者核准請求時，Slack 和應用程式都會自動更新。此舉能確保無論你在何處工作，都能隨時取得最新資訊。

快速搜尋並獲得廣泛的結果： 結合你的應用程式資料與 Slack 中的對話即可建立完整輪廓，增強搜尋以提供更快更準確的結果。現在，當你在 Slack 中搜尋時，可以從整合的應用程式 (例如 Google 雲端硬碟、OneDrive、Asana 等) 中即時找到所有相關的檔案與資料。按一下檔案，即可在單一畫面上獲得豐富的檢視畫面，其中包含相關的對話。

透過更豐富的背景資料強化你的 AI 智慧代理： 你的對話直接與應用程式資料連結，讓你的代理級團隊成員掌握更多背景資料找出資訊，更快速地執行動作，為你創造前所未見的效率。

「Slack 是我們最受歡迎的整合合作夥伴之一，我們非常期待這些強化功能的推出；這些功能讓使用者能在推動重要工作的進度時，更輕鬆地維持順暢的工作流程，減少在背景資料間切換。和 Slack 團隊密切合作真是一次很棒的體驗，這次的發佈反映了在雙方平台上共同創造絕佳體驗的承諾。」 Asana 企業與平台，PM 主管 David Shackelford

更深入整合最愛的應用程式

探索你最愛的應用程式最新功能，這些功能以 Slack 工作物件建置。我們將把你的必備工具直接融入工作的流程中，讓你比以前更輕鬆地完成工作。

分享並使用你的 Google、Microsoft 和 Box 檔案從未如此簡單

Slack 現在已有全新的 Google 雲端硬碟與 OneDrive 體驗，讓團隊能夠直接在 Slack 的頻道內分享文件以供檢視、共同編輯簡報、分發會議記錄以及共同協作專案計畫。

全新的 Slack 版 Box 整合功能可讓你分享 Box 連結，即時看見豐富的互動式預覽；要瀏覽文件、試算表和簡報都不必離開 Slack。預覽功能與最新的 Box 更新保持同步，因此你使用的永遠是最新版本。而簡潔的側邊面板可供快速動作並查看檔案詳細資料，讓你保持效率。

「減少團隊常用工具之間的阻力是現代協作的關鍵。隨著 Box 的 Slack 整合強化功能推出 (包括 Slack 中的動態檔案預覽及背景資料深入分析)，團隊無需離開 Slack 即可建立一致的工作流程，還能安全地存取及分享 Box 內容。Box AI 將繼續參與 Slack 對話，並根據 Box 內容提供協助。」 Box 產品管理，資深團隊總監 Fernando Cerenza

利用更豐富的預覽及更快的動作在 Slack 中管理你的 Asana 專案

最新更新的 Slack 版 Asana 整合將更為豐富的 Asana 工作、專案等預覽內容直接融入你的 Slack 頻道與私訊中，讓你無需在工具間來回切換。現在開始，你可以一目瞭然地查看更多內容，因為預覽中包括諸如指派對象、截止日期與專案等等的重要詳細資料。你可以更快速地直接在預覽中執行留言、完成、指派等動作，查看完整描述及自訂欄位，就像在 Asana 一樣，你始終都能掌握完整的資訊。所有內容都符合你的 Asana 權限，確保你只能查看權限範圍內的內容。

利用全新的 Highspot 整合功能提高銷售生產力

此 Slack 版 Highspot 整合透過強化的搜尋功能與豐富的內容詳細資料提供連線式的使用者體驗，讓使用者更快速、更聰明的工作。Highspot 項目、Spots 及 Pitches 現在已可在主對話串中顯示內容類型以及其上一次的更新時間；按一下預覽即可直接在 Slack 中顯示其他資料與對話。在 Slack 檢視你的全部 Highspot 內容互動及對話，顯示每一項目的檢視次數、分享次數、書籤數及下載次數。

「我們的核心使命是提升 GTM 團隊，讓團隊更聰明地工作並發揮更大的影響力。這麼做意味著，我們應該在其工作之處，提供他們所需的各種見解及直觀的經驗與指導，讓他們全力發揮專長。因此，我們非常高興能成為推出 Slack 工作物件的合作夥伴，將更豐富的 Slack 整合帶給我們的客戶，讓他們無論在何處工作，都能夠輕鬆存取我們獨特的見解與動作。」 Highspot 產品管理與設計資深副總裁 Tony Lew

利用全新的 PagerDuty 整合簡化事件管理

此強化功能直接將 PagerDuty 事件管理整合至 Slack，提供豐富且有中繼資料支援的預覽以及持續的側邊面板用於即時取得背景資料與見解。透過使用者驗證，安全顯示內容，以保護敏感的事件資料。藉由在 Slack 中將各個事件回應集中在一起，團隊可以更快地回應並且更有效地協作，最終能縮短問題解決的平均時間並提高系統可靠性。

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” PagerDuty SVP of Engineering Rukmini Reddy

工作的中心樞紐：連結你全部的應用程式與對話

Slack 工作物件徹底改變你在 Slack 中使用應用程式與資料的方式。透過深入整合全部的 Slack 功能，它們將你的應用程式、資料和對話匯集到一個中心樞紐。你再也不需要一直在背景資料間切換了。現在開始，只需在一處就能使用你的應用程式並進行對話，這樣你就可以保持專注，直接在 Slack 完成工作。此外，搜尋和代理可以存取更豐富的資訊，因此你的團隊可以更快達成更多任務。

Salesforce、Tableau Next、Google 雲端硬碟、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 以及 Highspot 的整合現已推出或即將推出。我們將持續擴充已整合的應用程式清單，敬請期待更多更新。

深入瞭解 Slack 工作物件，馬上開始使用。