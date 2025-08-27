Hoy empieza la revolución en tu manera de trabajar con aplicaciones externas en Slack. Los objetos de trabajo de Slack ofrecen vistas previas dinámicas de los datos y contenidos de aplicaciones externas directamente en Slack y mejoran la conexión entre los datos de tus aplicaciones y las conversaciones de Slack. Esto te permite comunicarte, compartir y tomar medidas sin tener que cambiar de aplicación constantemente. Además, como tus conversaciones y el contexto más importante se reúnen, se agiliza y mejora la colaboración para tu equipo.

Los equipos siempre están de aquí para allá entre aplicaciones de trabajo. Esto genera flujos de trabajo fragmentados, silos de datos y un cambio de interfaz constante, lo que perjudica significativamente a la productividad. Slack está reinventando el trabajo desde cero reuniendo a todos tus equipos, aplicaciones y datos en un solo lugar. Es el lugar ideal para sacar el trabajo adelante.

Durante el último año hemos mejorado tu forma de trabajar en Slack con integraciones más completas con Salesforce, incluyendo canales de Salesforce y Tableau Next. Ahora, con los objetos de trabajo de Slack, llevamos esta idea un paso más allá: conectamos también aplicaciones externas gracias a vistas previas avanzadas que incluyen datos e información directamente en tus conversaciones. Nos encanta anunciar que la primera oleada de socios ya está disponible: Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot. Lo integramos todo con objetos de trabajo para que veas más y hagas mucho más sin salir de Slack.

Saca provecho a tus aplicaciones con los objetos de trabajo de Slack

¿Te imaginas tener todos los datos de tus aplicaciones dentro de Slack? Podrías ver detalles, imágenes y documentos sin cambiar de ventana. Con los objetos de trabajo esto ya es una realidad: estandarizan la forma en que se muestran los datos de terceros en Slack y conectan mucho más tus apps con las conversaciones de tu equipo. Obtendrás vistas previas dinámicas, desde descripciones de archivos hasta imágenes incrustadas, y podrás actuar al instante: marcar tareas de Asana como completadas, sin salir de tu espacio de trabajo de Slack. Así, al unir datos, conversaciones y personas en un mismo lugar, Slack te impulsa a lograr más y a dar vida a nuestra visión de un sistema operativo de trabajo unificado.

Con objetos de trabajo de Slack, ahora puedes:

Sacar más partido a tus aplicaciones: Los objetos de trabajo de Slack conectan los datos de tus aplicaciones con las conversaciones de Slack, lo que te permite trabajar con tus aplicaciones en un solo lugar. Podrás trabajar y colaborar directamente desde el lugar en el que se comparten tus archivos, tareas o paneles. Por ejemplo, si se comparte un documento o incidencia, podrás consultar y las conversaciones relacionadas y responder a ellas o añadir comentarios y cambios a un archivo. Estos cambios incluyen la edición en línea de registros, marcar tareas como completadas o aprobar solicitudes directamente desde Slack.

Consultar vistas previas ampliadas de tu trabajo: Cuando compartas archivos, tareas o incidencias, obtendrás vistas previas ampliadas del contenido directamente en Slack. Esto es mucho más que una miniatura básica de un enlace; te permite comprender forma más sencilla todo el contexto, lo que te ahorra tiempo y clics. Por ejemplo, puedes ver los detalles más recientes del archivo, las imágenes insertadas y otros detalles que te permitan tomar medidas, como completar una tarea, consultar las novedades de un panel o aprobar un trabajo en Slack.

Recibir actualizaciones en tiempo real en Slack y tus aplicaciones: Cuando edites registros, marques tareas como finalizadas o apruebes solicitudes, tanto Slack como la aplicación se actualizarán automáticamente. Esto garantiza que siempre tengas la información más reciente, sin importar desde dónde trabajes.

Realizar búsquedas con resultados rápidos y completos: Al combinar los datos de tus aplicaciones y conversaciones en Slack, se crea un repositorio completo que mejora la búsqueda ofreciendo resultados más rápidos y precisos. Ahora, cuando realices una búsqueda en Slack, podrás encontrar todos los archivos y datos relevantes de aplicaciones integradas como Google Drive, OneDrive, Asana y muchas más en un abrir y cerrar de ojos. Haz clic en el archivo para abrir una vista previa detallada que incluye las conversaciones relacionadas, todo en una sola ventana.

Equipa a tus agentes de IA con más contexto: Tus conversaciones se conectan directamente con los datos de la aplicación, para que tus agentes tengan más contexto en el que buscar información y actúen más rápido, lo que mejora la productividad como nunca antes.

“Slack es uno de nuestros socios de integración más populares, y nos encantan estas mejoras porque hacen todavía más sencillo que los usuarios estén al tanto de todo y evitan que tengamos que cambiar de ventana constantemente para trabajar. Colaborar con el equipo de Slack ha sido fantástico. Este lanzamiento demuestra el compromiso mutuo que tenemos para ofrecer el mejor servicio entre nuestras dos plataformas”. David Shackelford Director de Gestión, Empresas y Plataformas, Asana

Integraciones completas con tus aplicaciones favoritas

Descubre las funciones más recientes de tus aplicaciones favoritas, creadas con objetos de trabajo de Slack. Te proporcionamos tus herramientas esenciales directamente en el flujo de tu trabajo, para que progresar sea más fácil que nunca.

Compartir y trabajar con archivos de Google, Microsoft y Box nunca había sido tan fácil

Slack ahora se integra con Google Drive y OneDrive, lo que permite a los equipos compartir documentos para revisarlos, editar presentaciones, distribuir notas de reuniones y colaborar en los planes de proyecto directamente desde los canales de Slack.

La nueva integración de Box para Slack te permite compartir un enlace de Box y, al instante, ver una vista previa completa e interactiva, con la que podrás ojear documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin tener que abandonar Slack. Las vistas previas se sincronizan con los cambios más recientes de Box, para que siempre trabajes con la versión más actualizada. Además, un panel lateral optimizado para realizar acciones rápidas y ver los detalles de los archivos te permiten mejorar la productividad.

“La colaboración moderna necesita reducir la fricción entre las herramientas que los equipos usan cada día. Con las mejoras en la integración de Slack con Box, incluidas las vistas previas dinámicas de archivos y la información contextualizada en Slack, los equipos pueden establecer flujos de trabajo coherentes y acceder y compartir contenido de Box de forma segura, todo sin abandonar Slack. La IA de Box seguirá participando en las conversaciones de Slack y ofreciendo ayuda sobre el contenido de Box”. Fernando Cerenza Director de equipo sénior de Gestión de Producto, Box

Gestiona tus proyectos de Asana en Slack con vistas previas completas y acciones más rápidas

La última actualización de la integración de Asana para Slack incluye vistas previas completas de Asana (tareas, proyectos y mucho más) directamente en tus canales y mensajes directos de Slack, lo que evita que tengamos que cambiar constantemente de herramientas. Ahora, con esta vista previa, puedes ver más información al instante, como los datos clave de los proyectos (usuarios asignados, fechas límites, etc.). Además, podemos actuar más rápido a la hora de comentar, completar y asignar directamente desde la vista previa, así como ver las descripciones completas y los campos personalizados como lo haríamos en Asana, por lo que siempre tendremos la información completa al alcance de la mano. Todo se ajusta a tus permisos de Asana, para que veas solo el contenido que tienes permiso para ver.

Mejora la productividad de ventas con la nueva integración con Highspot

La integración de Highspot para Slack ofrece una experiencia de usuario conectada con búsqueda mejorada y detalles de contenido amplios, para que los usuarios puedan trabajar de forma más rápida e inteligente. Los elementos, Spots y Pitches de Highspot ahora muestran el tipo de contenido y su fecha de actualización más reciente, todo en el hilo principal. Además, si haces clic en la vista previa, se muestran datos y conversaciones adicionales directamente en Slack. Consulta todas las interacciones con el contenido de Highspot junto a tus conversaciones en Slack, mostrando las visualizaciones, las veces que se ha compartido el contenido, los marcadores y las descargas de cada elemento.

“Permitir que los equipos de gestión trabajen de forma más inteligente y tengan más impacto es esencial para nosotros. Para conseguirlo necesitamos que tengan la información, la experiencia y las directrices que necesitan para sacar su mejor versión, todo en un mismo lugar. Por eso, nos encanta ser socios del lanzamiento de objetos de trabajo de Slack, ofreciendo una integración con Slack más completa a nuestros clientes, para que puedan acceder a nuestra información y acciones únicas desde cualquier lugar en el que trabajen”. Tony Lew Vicepresidente sénior de Gestión de Producto y Diseño, Highspot

Optimiza la gestión de incidencias con la nueva integración de PagerDuty

Esta mejora integra la gestión de incidencias de PagerDuty directamente en Slack, ofreciendo vistas previas completas y basadas en metadatos, así como un panel lateral persistente de información y conclusiones en tiempo real. El contenido seguro se puede revelar a través de la autenticación de usuarios, lo que protege los datos de incidencias confidenciales. Mediante la centralización de la respuesta ante incidencias en Slack, los equipos pueden responder más rápido y colaborar de manera más eficaz, lo que reduce el tiempo para resolver incidencias y mejora la fiabilidad del sistema.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” Rukmini Reddy SVP of Engineering, PagerDuty

Un solo lugar para trabajar: conecta todas tus aplicaciones y conversaciones

Los objetos de trabajo de Slack revolucionan la manera de usar aplicaciones y datos dentro de Slack. Al integrarse por completo con todas las funciones de Slack, reúnen tus aplicaciones, datos y conversaciones en un solo lugar. Se acabó el tener que cambiar de aplicación constantemente, ahora puedes usar tus aplicaciones y tener todas tus conversaciones en la misma interfaz, para que puedas centrarte y sacar el trabajo adelante directamente desde Slack. Además, las búsquedas y los agentes pueden acceder a información más completa, lo que significa que tus equipos podrán mejorar su productividad todavía más rápido.

Las integraciones con Salesforce, Tableau, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot ya están disponibles o lo estarán próximamente. Seguiremos ampliando la lista de aplicaciones integradas, ¡no te las pierdas!

Obtén más información sobre los objetos de trabajo de Slack y comienza a disfrutarlos hoy mismo.