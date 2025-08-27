Aprovecha todo el potencial de tus componentes tecnológicos con los objetos de trabajo de Slack

En este momento, estamos transformando la forma en que trabajas con aplicaciones de terceros en Slack. Ahora, con los objetos de trabajo de Slack, puedes obtener una vista previa dinámica de tus datos y del contenido de aplicaciones de terceros directamente dentro de Slack, lo que mejora la conexión entre los datos de tus aplicaciones y las conversaciones de Slack. Esto te permite comunicarte, compartir información y tomar decisiones acerca de tu trabajo sin tener que alternar continuamente entre aplicaciones. Además, reunir las conversaciones y la información vital de contexto en el mismo lugar facilita una colaboración más rápida y productiva en tu equipo.

Los equipos siempre usan varias aplicaciones para llevar a cabo sus tareas. Esto genera flujos de trabajo fragmentados, silos de datos y un cambio continuo de contexto, todo lo cual se traduce en la pérdida de horas de productividad. Slack está rediseñando el trabajo desde el inicio con el propósito de reunir a todas las personas, aplicaciones y datos en una única plataforma central, que se convierte en el espacio al que acceder para trabajar.

Durante el último año, mejoramos tu experiencia de trabajo en Slack a través de integraciones más sólidas con Salesforce, como los canales de Salesforce y Tableau Next. Con los objetos de trabajo de Slack, estamos ampliando la idea de establecer integraciones más estrechas para abarcar aplicaciones de terceros y ofrecer una experiencia conectada por medio de vistas previas completas de aplicaciones que incorporen datos e información junto con las conversaciones. Estamos encantados de anunciar que nuestro primer grupo de socios, conformado por las aplicaciones que más usas (Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot), ahora está integrado mediante los objetos de trabajo, para que puedas ver y hacer más directamente en Slack.

Usa tus aplicaciones en Slack con los objetos de trabajo

Imagina que puedes disponer de los datos de todas tus aplicaciones en Slack y ver detalles, imágenes y documentos sin tener que abrir otra ventana. Esto es posible con los objetos de trabajo de Slack, con los que se estandariza el modo en que se muestran los datos externos en Slack y se crea una conexión mucho más estrecha entre tus aplicaciones y las conversaciones del equipo. Podrás acceder a vistas previas dinámicas que incluirán todo tipo de información, desde descripciones de archivos hasta imágenes incorporadas. Además, no solo podrás ver el contenido, sino también emprender acciones, como marcar tareas de Asana como completadas, sin tener que salir de tu espacio de trabajo de Slack. Mediante una integración perfecta de los datos de las aplicaciones, las conversaciones y los miembros del equipo, Slack te ayuda a realizar más tareas dentro de la plataforma, lo que constituye un peldaño más de nuestra promesa de brindar un sistema operativo de trabajo unificado.

Con los objetos de trabajo de Slack, ahora puedes hacer lo siguiente:

Realizar más tareas con tus aplicaciones: los objetos de trabajo de Slack vinculan los datos de tus aplicaciones con las conversaciones de Slack, lo que te permite trabajar con todas las aplicaciones en un solo lugar. De esta manera, podrás trabajar y colaborar directamente en el sitio donde se compartió un archivo, una tarea o un dashboard. Por ejemplo, cuando se comparte un documento o un ticket, puedes ver y responder a conversaciones relacionadas e intervenir en un archivo agregando comentarios o haciendo modificaciones. Estas modificaciones incluyen editar registros directamente, marcar tareas como completadas o aprobar solicitudes sin salir de Slack.

Acceder a vistas previas completas de tu trabajo: cuando compartes archivos, tareas o tickets, obtendrás vistas previas completas del contenido de primera mano en Slack. Esto es mucho más que la previsualización de información básica de un enlace. Las vistas previas facilitan la comprensión del contexto de un vistazo, lo que ayuda a ahorrar tiempo y clics. Por ejemplo, puedes ver los detalles más recientes del archivo, las imágenes incrustadas y otras particularidades que te permitirán emprender acciones, como completar una tarea, revisar un dashboard para comprobar si hay actualizaciones o aprobar trabajo en Slack.

Obtener actualizaciones en tiempo real en Slack y tus aplicaciones: cuando modificas registros, marcas tareas como completadas o apruebas solicitudes, tanto Slack como la aplicación se actualizarán automáticamente. Esto garantiza que dispondrás de la información más reciente en todo momento, independientemente de en qué plataforma estés trabajando.

Hacer búsquedas con resultados rápidos y completos: si los datos de tus aplicaciones y las conversaciones en Slack se combinan, se crea una imagen completa que mejora la búsqueda, con lo que se obtienen resultados más rápidos y precisos. Ahora, cuando haces una búsqueda en Slack, puedes encontrar inmediatamente todos los archivos y datos pertinentes de aplicaciones integradas, como Google Drive, OneDrive, Asana y otras. Haz clic en el archivo para acceder a una vista previa completa, que incluye las conversaciones relacionadas, todo en una única pantalla.

Aportar un contexto más exhaustivo a los agentes de IA: tus conversaciones se vinculan directamente con los datos de las aplicaciones, lo que brinda a tus compañeros agentes más contexto para encontrar información y actuar con mayor velocidad, con lo que lograrás una productividad nunca antes vista.

“Slack es uno de nuestros socios de integración más populares, y estamos entusiasmados con estas mejoras que hacen que sea aún más fácil para los usuarios mantenerse al día con el trabajo y no tener que cambiar de contexto con tanta frecuencia cuando trabajan en las tareas más importantes. La colaboración estrecha con el equipo de Slack fue una experiencia maravillosa, y este lanzamiento refleja el compromiso que compartimos de crear excelentes experiencias en las dos plataformas”. David Shackelford Director de PM, Enterprise & Platform, Asana

Integraciones más estrechas con tus aplicaciones favoritas

Descubre las funciones más recientes de tus aplicaciones favoritas, desarrolladas con objetos de trabajo de Slack. Estamos integrando las herramientas esenciales que usas directamente en el flujo de trabajo, con lo que desempeñar tus funciones es más fácil que nunca.

Compartir y trabajar en los archivos de Google, Microsoft y Box nunca fue más simple

Slack ahora ofrece nuevas experiencias con Google Drive y OneDrive que permiten a los equipos compartir documentos para su revisión, elaborar presentaciones en conjunto, distribuir notas de reuniones y colaborar en planes de proyectos directamente en los canales de Slack.

Con la nueva integración de Box para Slack, puedes compartir un enlace de Box e, inmediatamente, accederás a vistas previas interactivas y completas con las que podrás explorar documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin salir de Slack. Las vistas previas se mantienen sincronizadas con las actualizaciones más recientes que se hacen en Box, por lo que siempre estarás trabajando en la última versión. Por otro lado, el panel lateral optimizado para emprender acciones rápidas y ver detalles del archivo ayudan a sostener la productividad.

“La colaboración moderna se basa en reducir los conflictos entre las herramientas que los equipos usan todos los días. Con las nuevas mejoras efectuadas en la integración con Slack de Box, que incluyen el acceso a vistas previas de archivos dinámicas e información contextual en Slack, los equipos pueden entablar flujos de trabajo coherentes y, al mismo tiempo, ver y compartir contenido de Box de manera segura sin salir de Slack. La IA de Box seguirá formando parte de las conversaciones en Slack y brindando asistencia en función del contenido de Box”. Fernando Cerenza Director sénior de Product Management, Box

Gestiona tus proyectos de Asana en Slack con vistas previas más completas y acciones más rápidas

La última actualización de la integración de Asana para Slack presenta vistas previas más completas de las tareas, los proyectos y otros elementos de Asana directamente en tus canales y mensajes directos de Slack, lo que elimina la necesidad de alternar entre herramientas. Ahora puedes ver más contenido de un vistazo en la vista previa, incluyendo detalles clave como la persona responsable, la fecha de entrega y el proyecto. Toma decisiones con mayor rapidez haciendo comentarios, completando tareas, asignando actividades y más desde la vista previa; y accede a descripciones completas y campos personalizados, al igual que en Asana, de modo que siempre dispongas de toda la información. Todo funciona en relación con tus permisos de Asana, por lo que solo podrás ver lo que tienes permiso para ver.

Impulsa la productividad de ventas con la nueva integración con Highspot

La integración de Highspot para Slack ofrece una experiencia de usuario conectada gracias a una búsqueda mejorada y a detalles completos de contenido que ayudan a los usuarios a trabajar con mayor rapidez e inteligencia. Los elementos, Spots o Pitches de Highspot ahora muestran el tipo de contenido y cuándo se actualizó por última vez directamente en el hilo principal y, si haces clic en la vista previa, se muestran conversaciones e información adicional directamente en Slack. Examina todas las interacciones con tu contenido de Highspot junto con tus conversaciones en Slack y explora cuántas veces se vio, compartió, guardó y descargó cada elemento.

“Fortalecer a los equipos de GTM para que trabajen con mayor inteligencia y logren un mayor impacto es central en nuestra misión. Lograrlo implica estar presentes en el lugar donde trabajan y brindar la información, la experiencia intuitiva y la orientación que necesitan para rendir al máximo. Por eso, estamos encantados de ser socios en el lanzamiento de los objetos de trabajo de Slack y de aportar una integración más completa con Slack a nuestros clientes, de modo que puedan acceder fácilmente a nuestra información y acciones exclusivas dondequiera que trabajen”. Tony Lew Vicepresidente sénior de Product Management & Design, Highspot

Optimiza la gestión de incidencias con la nueva integración con PagerDuty

Esta mejora integra las capacidades de gestión de incidencias de PagerDuty directamente en Slack, con lo que se ofrecen vistas previas completas generadas con metadatos y un panel lateral siempre visible que aporta contexto e información en tiempo real. El contenido seguro puede mostrarse mediante la autenticación del usuario, con lo que se protegen los datos confidenciales de las incidencias. A través de la centralización de la respuesta ante incidencias dentro de Slack, los equipos pueden responder con mayor rapidez y colaborar más eficazmente, lo que, en última instancia, da lugar a una disminución del tiempo promedio de resolución y a la mejora de la confiabilidad del sistema.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” Rukmini Reddy SVP of Engineering, PagerDuty

Una plataforma central para el trabajo: conecta todas tus aplicaciones y conversaciones

Los objetos de trabajo de Slack revolucionan la forma de usar aplicaciones y datos dentro de Slack. Mediante una profunda integración en todas las funciones de Slack, los objetos de trabajo reúnen tus aplicaciones, datos y conversaciones en una única plataforma central. Ya no tendrás que cambiar continuamente de contexto: ahora puedes usar las aplicaciones y entablar conversaciones en un solo lugar, con lo que podrás mantener el enfoque y trabajar directamente desde Slack. Además, las funciones de búsqueda y los agentes tienen acceso a información más completa, lo que significa que los equipos pueden lograr más resultados más rápidamente.

Las integraciones para Salesforce, Tableau Next, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot están disponibles o lo estarán próximamente. Seguiremos ampliando la lista de aplicaciones integradas; mantente alerta para recibir novedades.

Obtén más información sobre los objetos de trabajo de Slack y comienza a usarlos hoy.