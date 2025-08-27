오늘부터 Slack에서 타사 앱을 사용하는 방식이 혁신적으로 달라집니다. 이제 Slack 워크 오브젝트는 타사 애플리케이션의 데이터와 콘텐츠의 동적 미리보기를 Slack 내에서 직접 제공하며, 앱의 데이터와 Slack 대화 간의 연결을 한층 강화합니다. 따라서 사용자는 여러 애플리케이션을 끊임없이 오가지 않고도 원활히 소통하고 공유하고 작업을 진행할 수 있습니다. 또한 대화와 중요한 배경 정보가 한 곳에 보관되어 팀의 협업 속도와 생산성이 향상됩니다.

팀에서 업무를 처리하려면 항상 여러 애플리케이션을 오가야 합니다. 그 결과 업무 흐름이 끊기고 데이터가 고립되며 끝없이 업무 맥락을 전환하게 되어 몇 시간씩 허비하게 되므로 생산성이 저하됩니다. Slack은 인력, 앱, 데이터를 하나의 중앙 허브에 모두 모아, 업무 방식을 완전히 재편하고 있습니다. 그 결과 이제 업무 처리에 가장 적합한 공간이 되고 있습니다.

지난 1년 동안 Slack은 Salesforce 채널과 Tableau Next 등 강력한 Salesforce 통합 기능을 제공하여 Slack의 업무 환경을 향상시켜 왔습니다. 이제 Slack 워크 오브젝트를 통해 이러한 강력한 통합의 개념을 타사 앱으로 확장하여, 대화와 함께 데이터와 정보를 가져오는 상세한 앱 미리보기를 제공함으로써 연결된 경험이 가능해지고 있습니다. 그리고 드디어, 여러분이 가장 자주 사용하는 Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box, Highspot이 첫 번째 파트너 그룹으로서 워크 오브젝트를 통해 Slack에 통합되었습니다. 이제 Slack에서 바로 더 많이 확인하고, 더 많이 작업할 수 있습니다.

Slack 워크 오브젝트로 앱을 더 유기적으로 활용하세요

이제 모든 앱 데이터를 Slack 안에서 바로 확인할 수 있다고 상상해 보세요. 다른 창으로 이동하지 않고도 세부 정보, 이미지, 문서를 확인할 수 있는 거죠. Slack 워크 오브젝트는 Slack에서 타사 데이터의 표시 방식을 표준화하여, 사용 중인 앱과 팀의 대화 내용을 더 강력하게 연결합니다. 파일 설명부터 내장된 이미지에 이르기까지 모든 것을 포함하는 동적 미리보기를 사용할 수 있게 됩니다. 단순히 보는 것을 넘어 Slack 워크스페이스를 떠나지 않고도 Asana 작업을 완료하는 등 다양한 작업들을 처리할 수 있습니다. 이처럼 Slack은 앱 데이터, 대화, 팀원들을 원활하게 통합하여 플랫폼 내에서 더 많은 성과를 낼 수 있도록 지원함으로써 통일된 업무용 운영 시스템이라는 Slack의 약속을 실현하고 있습니다.

이제 Slack 워크 오브젝트를 사용하여 가능해지는 일들을 만나보세요.

앱으로 더 많은 업무 진행: Slack 워크 오브젝트는 앱의 데이터와 Slack 대화를 연결해, 한 곳에서 사용자가 앱으로 작업할 수 있게 해줍니다. Slack 워크 오브젝트를 사용하면 파일, 작업 또는 대시보드가 공유된 공간에서 바로 작업하고 협업할 수 있습니다. 예를 들어, 문서 또는 티켓이 공유되면 이를 확인하여 관련 대화에 응답하거나 코멘트를 추가하거나 편집하여 파일에 대해 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 편집 작업에는 레코드를 바로 편집하기, 작업을 완료로 표시하기 또는 Slack 내에서 요청 직접 승인하기 등이 포함됩니다.

작업물에 대한 상세한 미리보기 확인: 파일, 작업 또는 티켓을 공유하면 Slack에서 바로 상세한 콘텐츠 미리보기를 확인할 수 있습니다. 단순한 링크 요약 표시를 넘어, 한눈에 쉽게 배경 정보를 파악할 수 있어 시간이 단축되고 클릭할 필요도 줄어듭니다. 예를 들어, 파일의 최신 세부 정보, 삽입된 이미지, 추가 세부 정보를 바로 확인하여 Slack에서 작업 완료, 최신 정보 검토를 위한 대시보드 확인 또는 작업 승인 등의 업무를 처리할 수 있습니다.

Slack 및 다른 앱 전반에서 실시간 업데이트 받기: 레코드를 편집하거나 작업을 완료로 표시하거나 요청을 승인하면 Slack과 앱이 모두 자동으로 업데이트됩니다. 이를 통해 어디에서 작업하든 최신 정보를 항상 확인할 수 있습니다.

검색으로 광범위한 결과를 빠르게 얻기: Slack에서 앱 데이터와 대화를 결합하면 검색 기능이 강화되어 더 빠르고 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 이제 Slack에서 검색하면 Google Drive, OneDrive, Asana 등과 같은 통합된 앱에 있는 관련 파일과 데이터를 바로 찾을 수 있습니다. 파일을 클릭하면 상세한 보기가 제공되어 하나의 화면에서 관련 대화를 모두 확인할 수 있습니다.

더욱 풍부한 정보로 AI 에이전트의 역량 강화: 대화 내용이 앱 데이터에 바로 연결되어 팀원과 같은 에이전트에게 더 많은 배경 정보를 제공합니다. 이를 통해 더 빠르게 정보를 찾고 조치를 취할 수 있어, 이전과는 다르게 생산성이 훨씬 향상됩니다.

“Slack은 가장 인기 있는 통합 파트너 중 하나죠. 이번 개선 사항을 통해 사용자들이 업무의 흐름을 유지하고 업무 맥락 전환을 줄이면서 중요한 업무를 계속 이어나갈 수 있게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. Slack 팀과 긴밀하게 협업할 수 있던 건 너무나 훌륭한 경험이었습니다. 또, 이번 출시는 두 플랫폼 간에 원활하고 멋진 사용자 경험을 제공하겠다는 양사의 공동 노력의 결실이죠.” Asana 엔터프라이즈 및 플랫폼 부문 PM 책임자 David Shackelford

즐겨 사용하는 앱과의 더욱 긴밀한 통합

이제 Slack 워크 오브젝트로 구축된, 자주 사용하는 앱들을 위한 최신 기능을 확인해 보세요. 바로 업무 흐름 가운데 중요한 도구를 가져와 그 어느 때보다 쉽게 업무를 처리할 수 있습니다.

Google, Microsoft, Box의 파일 공유 및 작업이 그 어느 때보다 간편해졌습니다

이제 Slack에서 새로운 Google Drive와 OneDrive 환경을 제공하여 팀이 Slack 채널 내에서 바로 문서를 공유하여 검토하고, 프레젠테이션 파일을 공동 편집하며, 회의록을 배포하고, 프로젝트 계획과 관련하여 협업을 진행할 수 있습니다.

새로운 Slack용 Box 통합을 사용하면 Box 링크를 공유하여 상세한 대화형 미리보기를 바로 볼 수 있습니다. 이 미리보기를 통해 Slack을 떠나지 않고도 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 스크롤하여 살펴볼 수 있습니다. 미리보기는 최신 Box 업데이트와 동기화되므로 언제나 가장 최신 버전으로 작업할 수 있습니다. 또한 빠른 작업과 파일 세부 정보를 위한 간소화된 사이드 패널이 제공되어 생산성을 유지할 수 있습니다.

“오늘날 협업에서의 관건은 팀이 매일 사용하는 여러 도구 간의 마찰을 얼마나 잘 줄일 수 있느냐입니다. 동적 파일 미리보기와 Slack 내 맥락 기반 인사이트를 포함한 Box의 새로운 Slack 통합 기능을 통해, 팀은 Slack을 떠나지 않고도 Box 콘텐츠에 안전하게 접근하고 공유하면서 일관된 업무 흐름을 구축할 수 있습니다. 앞으로도 Box AI는 Slack 대화에 참여하고 Box 콘텐츠에 기반한 지원을 제공할 것입니다.” Box 제품 관리 부문 선임 이사 Fernando Cerenza

상세한 미리보기와 더 빠른 작업들로 Slack에서 Asana 프로젝트를 관리하세요

최신 Slack용 Asana 통합 업데이트를 통해 Slack 채널과 DM에서 바로 Asana 작업, 프로젝트 등의 상세한 미리보기가 제공되므로 도구들을 오갈 필요가 없습니다. 이제 미리보기에서 담당자, 마감 기한, 프로젝트와 같은 주요 세부 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 미리보기에서 코멘트 작성, 작업 완료, 담당자 할당 등의 다양한 작업을 통해 빠르게 조치를 취할 수 있습니다. 또한 Asana에서처럼 전체 설명과 맞춤형 필드까지 확인할 수 있어 언제나 필요한 정보를 완벽히 갖출 수 있습니다. 이때 모든 작업이 Asana 권한과 동기화되므로, 액세스 권한이 있는 정보만 표시됩니다.

새로운 Highspot 통합으로 영업 생산성을 높이세요

Slack용 Highspot 통합은 향상된 검색 기능과 풍부한 콘텐츠 세부 정보와 함께 하나로 연결된 사용자 환경을 제공하여 사용자가 더 빠르고 더 스마트하게 작업할 수 있습니다. 이제 Highspot 항목, Spot, Pitch는 콘텐츠 유형과 최신 업데이트 시간을 주요 스레드에서 바로 보여주며, 미리보기를 클릭하면 추가 데이터와 대화를 Slack에서 바로 확인할 수 있습니다. 각 항목별 조회 수, 공유 횟수, 책갈피 지정 횟수, 다운로드 수를 보여주는 Highspot 콘텐츠에 대한 상호 작용을 Slack 대화와 함께 확인하세요.

“GTM 팀이 더 스마트하게 일하고 더 큰 영향력을 발휘할 수 있도록 지원하는 것이 저희의 핵심 목표입니다. 이를 위해서는 팀원들이 일하는 곳에서 필요한 인사이트, 직관적인 경험, 지침을 제공하여 최선의 성과를 내도록 도와야 합니다. 그래서 저희는 Slack 워크 오브젝트의 출시 파트너가 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 이제 고객들이 어디에서 일하든 저희만의 독창적인 인사이트와 작업에 쉽게 접근할 수 있도록 더 풍부한 Slack 통합 기능을 제공하게 되었습니다.” Highspot 제품 관리 및 디자인 부문 선임 부사장 Tony Lew

새로운 PagerDuty 통합 기능으로 오류 관리를 간소화하세요

이번 업데이트를 통해 PagerDuty 오류 관리가 Slack에 직접 통합되었습니다. 메타데이터로 구동되는 상세한 미리보기와 실시간 배경 정보 및 인사이트를 위한 고정 사이드 패널이 제공됩니다. 사용자 인증을 통해 보안 콘텐츠를 볼 수 있어 민감한 오류 데이터를 보호할 수 있습니다. Slack 내에서 오류 대응을 중앙 집중화하여 팀은 더 빠르게 대응하고 더 효과적으로 협업할 수 있으며, 궁극적으로 평균 해결 시간을 단축하고 시스템 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” PagerDuty SVP of Engineering Rukmini Reddy

업무를 위한 중앙 허브: 모든 앱과 대화를 연결하기

Slack 워크 오브젝트는 Slack 내에서 앱과 데이터를 사용하는 방식을 혁신합니다. Slack의 모든 기능과 깊게 통합되어 하나의 중앙 허브에 애플리케이션, 데이터, 대화를 가져옵니다. 이제 더 이상 끊임없이 업무 맥락을 전환할 필요가 없습니다. 한 곳에서 앱들을 사용하고 대화를 이어가며, Slack에서 바로 집중력을 유지하며 작업을 끝낼 수 있습니다. 또한 검색 기능 및 에이전트가 더욱 풍부한 정보에 접근할 수 있어 팀은 더 빠르게, 더 많은 업무를 처리할 수 있습니다.

Salesforce, Tableau Next, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box, Highspot에 대한 통합이 현재 제공되거나 곧 제공될 예정입니다. Slack은 앞으로도 통합 가능한 앱의 범위를 계속 확대해 나갈 예정이니, 더 많은 업데이트를 기대해 주세요.

Slack 워크 오브젝트에 대해 자세히 알아보고 지금 바로 사용해 보세요.