Heute revolutionieren wir die Art und Weise, wie du mit Drittanbieter-Apps in Slack arbeitest. Slack-Arbeitsobjekte bieten jetzt direkt in Slack dynamische Vorschauen auf deine Daten und Inhalte aus Drittanbieteranwendungen und verbessern die Vernetzung zwischen den Daten deiner Apps und deinen Slack-Unterhaltungen. So kannst du kommunizieren, teilen und handeln, ohne ständig zwischen den Anwendungen hin- und herwechseln zu müssen. Da du deine Unterhaltungen und wichtigen Kontext an einem Ort sammelst, bedeutet das eine schnellere und produktivere Zusammenarbeit für dein Team.

Teams jonglieren ständig mehrere Anwendungen, um ihre Arbeit zu erledigen. Das führt zu fragmentierten Workflows, Datensilos und erheblichem Kontextwechsel, was sich in vielen Stunden verlorener Produktivität niederschlägt. Slack gestaltet die Arbeit von Grund auf neu, indem es alle deine Mitarbeitenden, Apps und Daten an einem zentralen Ort zusammenführt. Slack ist der beste Ort, um deine Arbeit zu erledigen.

Im letzten Jahr haben wir deine Slack-Arbeitserfahrung verbessert, indem wir tiefgreifendere Salesforce-Integrationen eingeführt haben, darunter Salesforce-Channels und Tableau Next. Mit den Slack-Arbeitsobjekten vertiefen wir die Integrationen von Drittanbieter-Apps noch weiter, indem wir eine vernetzte Erfahrung durch umfassende App-Vorschauen bieten, die Daten und Informationen mit Unterhaltungen verknüpfen. Wir freuen uns sehr, dass unsere ersten Partnerschaften mit den Apps, die du am häufigsten verwendest – Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box und Highspot – jetzt über Arbeitsobjekte integriert sind, damit du direkt in Slack mehr sehen und tun kannst.

Erwecke deine Apps mit Slack-Arbeitsobjekten zum Leben

Stelle dir vor, du hättest alle deine App-Daten direkt in Slack, sodass du Details, Bilder und Dokumente sehen kannst, ohne in ein anderes Fenster öffnen zu müssen. Slack-Arbeitsobjekte ermöglichen dies, indem sie die Anzeige von Drittanbieterdaten in Slack vereinheitlichen und so eine viel engere Verbindung zwischen deinen Apps und den Unterhaltungen deines Teams schaffen. Du erhältst dynamische Vorschauen, die alles von Dateibeschreibungen bis hin zu integrierten Bildern enthalten. Und du kannst sie dir nicht nur anschauen. Darüber hinaus kannst du nämlich auch Aktionen durchführen, z. B. Asana-Aufgaben als erledigt markieren, ohne deinen Slack-Workspace verlassen zu müssen. Durch die nahtlose Integration deiner App-Daten, Unterhaltungen und Teammitglieder hilft dir Slack, innerhalb der Plattform mehr zu erreichen, und löst damit unser Versprechen eines einheitlichen Betriebssystems für die Arbeit ein.

Mit Slack-Arbeitsobjekten kannst du jetzt:

Mehr aus deinen Apps machen: Slack-Arbeitsobjekte verknüpfen die Daten deiner Apps mit Slack-Unterhaltungen, sodass du mit deinen Apps an einem Ort arbeiten kannst. So kannst du direkt dort arbeiten und kooperieren, wo deine Datei, Aufgabe oder dein Dashboard geteilt wurde. Wenn z. B. ein Dokument oder ein Ticket geteilt wurde, kannst du die zugehörigen Unterhaltungen ansehen und darauf antworten oder eine Datei kommentieren oder bearbeiten. Diese Änderungen umfassen das direkte Bearbeiten von Datensätzen, das Markieren von Aufgaben als erledigt oder das Genehmigen von Anfragen direkt in Slack.

Dir eine umfassende Vorschau deiner Arbeit ansehen: Wenn du Dateien, Aufgaben oder Tickets teilst, bekommst du direkt in Slack eine Vorschau auf den Inhalt. Sie ist viel mehr als eine einfache Link-Vorschau, denn sie erleichtert es dir, den zugehörigen Kontext auf einen Blick zu verstehen und spart dir Zeit und Klicks. Du kannst zum Beispiel die neuesten Dateidetails, eingebettete Bilder und zusätzliche Details sehen, die es dir ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen, wie das Erledigen einer Aufgabe, das Überprüfen eines Dashboards auf Aktualisierungen oder das Genehmigen von Arbeit in Slack.

Echtzeit-Updates in Slack und deinen Apps erhalten: Wenn du Datensätze bearbeitest, Aufgaben als erledigt markierst oder Anfragen genehmigst, werden sowohl Slack als auch die App automatisch aktualisiert. So ist sichergestellt, dass du immer die neuesten Informationen hast, egal, wo du gerade arbeitest.

Mit schnellen, umfassenden Ergebnissen in Echtzeit suchen: Durch die Kombination deiner App-Daten und Unterhaltungen in Slack entsteht ein komplettes Bild, das die Suche verbessert und schnellere, genauere Ergebnisse liefert. Wenn du jetzt in Slack suchst, kannst du sofort alle relevanten Dateien und Daten aus integrierten Apps wie Google Drive, OneDrive, Asana und mehr finden. Wenn du auf die Datei klickst, erhältst du eine umfassende Ansicht, die auch verwandte Unterhaltungen enthält – alles auf einem einzigen Bildschirm.

Deinen KI-Agenten mehr Kontext an die Hand geben: Deine Unterhaltungen sind direkt mit App-Daten verknüpft, so dass deine KI-Teammitglieder mehr Kontext erhalten, um Informationen zu finden und schneller zu handeln.

„Slack ist einer unserer beliebtesten Integrationspartner, und wir freuen uns über diese Verbesserungen, die es Benutzer:innen noch einfacher machen, im Arbeitsfluss zu bleiben und Kontextwechsel zu reduzieren, während sie wichtige Aufgaben erledigen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Slack-Team war eine tolle Erfahrung, und diese Einführung spiegelt unser gemeinsames Engagement für eine gute Erfahrung auf unseren beiden Plattformen wider.“ David Shackelford Head of PM, Enterprise & Platform, Asana

Tiefgreifendere Integrationen deiner bevorzugten Apps

Entdecke die neuesten Funktionen für deine bevorzugten Apps, die mit Slack-Arbeitsobjekten erstellt wurden. Wir integrieren deine wichtigsten Tools direkt in deinen Arbeitsfluss und erleichtern es dir mehr denn je, Aufgaben zu erledigen.

Die gemeinsame Nutzung und Bearbeitung deiner Google-, Microsoft- und Box-Dateien war noch nie so einfach

Slack verfügt jetzt über neue Google Drive- und OneDrive-Funktionen, die es Teams ermöglichen, Dokumente zur Überprüfung freizugeben, Präsentationen gemeinsam zu bearbeiten, Meeting-Notizen zu verteilen und direkt in Slack-Channels an Projektplänen zu arbeiten.

Mit der neuen Integration von Box für Slack kannst du einen Box-Link teilen und sofort interaktive Vorschauen sehen – scrolle durch Dokumente, Tabellen und Präsentationen, ohne Slack zu verlassen. Die Vorschauen werden mit den neuesten Box-Updates synchronisiert, sodass du immer mit der aktuellsten Version arbeitest. Und eine übersichtliche Seitenleiste für schnelle Aktionen und Dateidetails hilft dir, produktiv zu bleiben.

„Moderne Zusammenarbeit beruht darauf, Reibungsverluste zwischen den Tools zu verringern, die Teams täglich nutzen. Mit den neuen Verbesserungen der Slack-Integration von Box, einschließlich dynamischer Dateivorschauen und kontextbezogener Einblicke in Slack, können Teams konsistente Workflows einrichten und gleichzeitig sicher auf Box-Inhalte zugreifen und diese teilen – ohne Slack zu verlassen. Die Box-KI wird auch weiterhin an Slack-Unterhaltungen teilnehmen und auf der Grundlage von Box-Inhalten Hilfestellungen geben.“ Fernando Cerenza Senior Team Director, Product Management, Box

Verwalte deine Asana-Projekte in Slack mit umfangreicheren Vorschauen und schnelleren Aktionen

Das neueste Update für die Integration von Asana für Slack bietet umfangreichere Vorschauen von Asana-Aufgaben, Projekten und mehr direkt in deinen Slack-Channels und Direktnachrichten, sodass du nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln musst. Du kannst jetzt mehr auf einen Blick sehen, inklusive wichtiger Details wie Empfänger:in, Fälligkeitsdatum und Projekt in der Vorschau. Du kannst schneller handeln, indem du direkt aus der Vorschau heraus kommentierst, erledigst, zuweist und vieles mehr. Du siehst vollständige Beschreibungen und benutzerdefinierte Felder, genau wie in Asana, damit du immer alle Informationen zur Hand hast. Alles funktioniert mit deinen Asana-Berechtigungen, damit du nur das siehst, was du sehen sollst.

Steigere die Produktivität im Vertrieb mit der neuen Highspot-Integration

Die Integration von Highspot für Slack bietet eine vernetzte Benutzererfahrung mit verbesserter Suche und umfangreichen Inhaltsdetails, sodass Benutzer:innen schneller und intelligenter arbeiten können. Highspot-Artikel, Spots und Pitches zeigen jetzt direkt im Hauptthread den Inhaltstyp und das Datum der letzten Aktualisierung an, und wenn du in die Vorschau klickst, siehst du zusätzliche Daten und Unterhaltungen direkt in Slack. Du kannst alle Interaktionen mit deinen Highspot-Inhalten zusammen mit deinen Unterhaltungen in Slack ansehen, mit Ansichten, Freigaben, Lesezeichen und Downloads für jeden Artikel.

„Unser Ziel ist es, GTM-Teams dabei zu unterstützen, intelligenter zu arbeiten und mehr zu bewirken. Das bedeutet, dass wir dort sein müssen, wo sie arbeiten, mit den Einblicken, der intuitiven Erfahrung und der Anleitung, die sie brauchen, um ihr Bestes zu geben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Slack-Arbeitsobjekte anbieten können, um unseren Kund:innen eine bessere Slack-Integration zu ermöglichen, damit sie überall auf unsere einzigartigen Erkenntnisse und Maßnahmen zugreifen können.“ Tony Lew SVP of Product Management & Design, Highspot

Optimiere das Incident Management mit der neuen PagerDuty-Integration

Mit dieser Erweiterung wird das PagerDuty-Incident Management direkt in Slack integriert. Dies ermöglicht umfangreiche, metadatengestützte Vorschauen und ein dauerhaftes Seitenpanel für Echtzeit-Kontext und Einblicke. Sichere Inhalte können über die Benutzerauthentifizierung angezeigt werden, um sensible Vorfallsdaten zu schützen. Durch die Zentralisierung der Vorfallsreaktion in Slack können Teams schneller reagieren und effektiver zusammenarbeiten, was letztendlich die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung des Problems verkürzt und die Zuverlässigkeit des Systems verbessert.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” Rukmini Reddy SVP of Engineering, PagerDuty

Eine zentrale Anlaufstelle für die Arbeit: Vernetze alle deine Apps und Unterhaltungen

Slack-Arbeitsobjekte revolutionieren die Art und Weise, wie du Apps und Daten in Slack nutzt. Durch die tiefgreifende Integration aller Slack-Funktionen bringen sie deine Anwendungen, Daten und Unterhaltungen an einem zentralen Ort zusammen. Keine ständigen Kontextwechsel mehr – du kannst jetzt deine Apps nutzen und Unterhaltungen an einem Ort führen, damit du dich konzentrieren und deine Arbeit direkt in Slack erledigen kannst. Außerdem haben die Suche und die Agenten Zugang zu umfangreicheren Informationen, was bedeutet, dass deine Teams schneller mehr erreichen können.

Integrationen für Salesforce, Tableau Next, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box und Highspot sind bereits verfügbar oder werden bald folgen. Wir werden die Liste der integrierten Apps weiter ausbauen, also bleib dran für weitere Updates.

Erfahre mehr über Slack-Arbeitsobjekte und lege noch heute los.