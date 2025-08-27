Maximisez la puissance de votre pile technologique grâce aux objets de travail Slack

Nous transformons la manière dont vous travaillez avec les applications tierces dans Slack. Désormais, les objets de travail Slack proposent des aperçus dynamiques des données et contenus des applications tierces directement dans Slack, et optimisent la connexion entre les données de ces applications et les conversations Slack. Vous pourrez ainsi communiquer, partager des informations et effectuer des actions sans devoir constamment passer d’une application à l’autre. En intégrant vos conversations et vos informations contextuelles, vous pouvez renforcer la collaboration avec votre équipe et gagner en productivité.

Les équipes doivent en permanence jongler entre différentes applications dans le cadre de leur travail. Les procédures sont ainsi discontinues, les données compartimentées, et les changements constants d’environnement se traduisent par une perte de productivité. Slack transforme la manière de travailler, en rapprochant les personnes, les applications et les données sur une plateforme centralisée, qui permet à chacun de travailler plus efficacement.

Au cours de l’année dernière, nous avons optimisé votre expérience dans Slack en proposant des intégrations plus poussées avec Salesforce, comme les canaux Salesforce et Tableau Next. Avec les objets de travail Slack, nous étendons cette approche aux applications tierces, en proposant une expérience de connexion basée sur des aperçus enrichis, qui intègrent les données et informations des applications dans les conversations. Nous sommes ravis d’annoncer que nos premiers partenaires – les applications que vous utilisez le plus souvent, comme Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box et Highspot – bénéficient désormais d’une intégration via les objets de travail, pour que vous puissiez les utiliser encore plus efficacement dans Slack.

Donnez vie à vos applications grâce aux objets de travail Slack

Imaginez que vous disposiez des données de toutes vos applications directement dans Slack, ce qui vous permettrait de voir les détails, les images et les documents sans devoir basculer vers un autre environnement. Avec les objets de travail Slack, c’est possible ! Ils rationalisent la manière dont les données des applications tierces sont affichées dans Slack, ce qui optimise la connexion entre ces applications et les conversations de votre équipe. Les aperçus dynamiques incluent les descriptions de fichiers, ou même des images intégrées. Vous pouvez non seulement les consulter, mais aussi effectuer des actions, comme marquer des tâches Asana comme terminées, sans devoir quitter votre espace de travail Slack. En intégrant de manière fluide vos données d’applications, vos conversations et votre équipe, Slack vous permet de travailler encore plus efficacement, en proposant un système d’exploitation professionnel véritablement unifié.

Grâce aux objets de travail Slack, vous pouvez :

En faire encore plus avec vos applications. Les objets de travail Slack connectent les données de vos applications à vos conversations Slack, vous permettant de toutes les utiliser de manière centralisée. Vous pouvez travailler directement avec les fichiers, tâches ou tableaux de bord qui ont été partagés. Par exemple, lorsqu’un document ou une demande d’assistance ont été partagés, vous pouvez consulter les conversations associées et y participer, ou encore ajouter des commentaires ou modifier un fichier. Vous pouvez notamment modifier des enregistrements en ligne, marquer une tâche comme terminée, ou encore approuver des demandes, le tout directement dans Slack.

Afficher des aperçus enrichis de votre travail. Lorsque vous partagez des fichiers, des tâches ou des demandes d’assistance, vous pouvez profiter d’aperçus enrichis directement dans Slack, qui sont bien plus que de simples liens développés. Ils vous permettent de comprendre plus facilement le contexte pour vous faire gagner du temps. Par exemple, vous pouvez afficher les détails à jour d’un fichier, des images intégrées, ou encore des informations supplémentaires qui vous permettent d’effectuer des actions, comme marquer une tâche comme terminée, vérifier un tableau de bord, ou approuver des tâches dans Slack.

Profiter d’informations en temps réel dans Slack et dans vos applications. Lorsque vous modifiez des enregistrements, marquez des tâches comme terminées ou approuvez des demandes, les informations se mettent à jour automatiquement dans Slack et dans les applications concernées. Ainsi, vous profitez toujours d’informations à jour, quel que soit l’environnement dans lequel vous travaillez.

Profiter de recherches ultrarapides et de résultats exhaustifs. La combinaison des données de vos applications et de vos conversations dans Slack crée un aperçu complet, qui optimise les recherches afin de produire des résultats plus précis, plus rapidement. En effectuant une recherche dans Slack, vous pouvez instantanément retrouver les données et les fichiers pertinents provenant d’applications comme Google Drive, OneDrive, Asana et bien d’autres. Cliquez sur le fichier pour afficher un aperçu enrichi qui inclut toutes les conversations, le tout de manière centralisée.

Optimiser vos agents IA avec du contexte enrichi. Vos conversations sont connectées directement aux données de vos applications, afin que vos agents profitent d’un contexte enrichi pour retrouver des informations et effectuer des actions encore plus rapidement, ce qui vous permet de gagner en productivité.

« Slack est l’un de nos partenaires d’intégration les plus populaires, et nous avons hâte de profiter de ces améliorations, qui permettent aux utilisateurs de travailler encore plus efficacement en évitant le changement de contexte. Nous avons apprécié de pouvoir travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Slack, et ces nouveautés illustrent parfaitement notre volonté conjointe de proposer une expérience de qualité sur nos deux plateformes. » David Shackelford Responsable de la gestion de projets, entreprise et plateforme, Asana

Des intégrations plus poussées avec vos applications favorites

Découvrez la nouvelle fonctionnalité destinée à vos applications favorites, conçue avec les objets de travail Slack. Désormais, vos outils préférés s’intègrent directement dans votre flux de travail, vous permettant de gagner en efficacité.

Travaillez avec vos fichiers Google, Microsoft et Box et partagez-les encore plus facilement

Slack propose désormais une nouvelle expérience pour Google Drive et OneDrive, permettant aux équipes de partager des documents afin de les vérifier, de corriger les présentations, de distribuer des notes de réunion, ou encore de collaborer sur des plans de projets directement dans des canaux Slack.

La nouvelle intégration Box pour Slack vous permet de partager un lien Box pour afficher instantanément des aperçus interactifs enrichis. Vous pouvez parcourir des documents, des feuilles de calcul et des présentations sans avoir à quitter Slack. Les aperçus sont synchronisés avec Box, pour vous donner l’assurance de toujours profiter de la version la plus récente. Enfin, le nouveau panneau latéral pour les actions rapides et les détails des fichiers vous permet de gagner en productivité.

« Aujourd’hui, la collaboration au sein des équipes implique de réduire toute friction entre les outils qu’elles utilisent au quotidien. Avec les améliorations apportées à l’intégration Box pour Slack, avec les aperçus dynamiques et les informations contextuelles disponibles directement dans Slack, les équipes peuvent rationaliser leur manière de travailler tout en profitant d’un accès sécurisé au contenu Box, le tout sans quitter Slack. Box AI continuera de participer aux conversations Slack et de proposer une assistance basée sur le contenu Box. » Fernando Cerenza Directeur senior, Gestion des produits, Box

Gérez vos projets Asana dans Slack avec des aperçus enrichis et des actions instantanées

La dernière mise à jour de l’intégration Asana pour Slack propose des aperçus enrichis pour les tâches et projets Asana, directement dans les canaux et messages directs Slack, pour vous éviter de devoir basculer entre vos différents outils. L’aperçu permet désormais de consulter le contenu avec des informations-clés, comme les personnes assignées, les échéances, ou encore les projets. Vous pouvez effectuer des actions plus rapidement en ajoutant des commentaires, en marquant des tâches comme terminées, ou encore en attribuant des fichiers, le tout directement dans l’aperçu. Vous pouvez consulter les descriptions complètes et les champs personnalisés, comme dans Asana, et ainsi profiter d’informations toujours à jour. L’ensemble s’appuie sur vos autorisations Asana, pour avoir l’assurance de consulter uniquement le contenu autorisé.

Boostez la productivité des équipes de vente grâce à la nouvelle intégration Highspot

L’intégration Highspot pour Slack propose une expérience connectée avec une recherche améliorée et des contenus enrichis, pour permettre aux utilisateurs de travailler plus efficacement. Les éléments Highspot, les Spots et les Pitchs affichent désormais le type de contenu et la date de dernière mise à jour directement dans le fil de discussion principal. Cliquez dans l’aperçu pour afficher des données supplémentaires et des conversations directement dans Slack. Intégrez l’ensemble de vos interactions avec les contenus Highspot directement dans vos conversations Slack, pour présenter les vues, les partages, les marque-pages et les téléchargements pour chaque élément.

« Notre mission est de permettre aux équipes GTM (mise sur le marché) de travailler plus efficacement et plus intelligemment. Nous devons donc leur proposer les fichiers, les informations et l’expérience dont elles ont besoin pour maximiser leur efficacité. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Slack pour le lancement des objets de travail, qui proposent des intégrations enrichies aux clients, afin de leur permettre d’accéder plus facilement à des informations clés et d’effectuer des actions, quel que soit leur environnement de travail. » Tony Lew Vice-président senior de la gestion et de la conception des produits, Highspot

Rationalisez la gestion des incidents grâce à la nouvelle intégration PagerDuty

Cette amélioration intègre la gestion d’incidents PagerDuty directement dans Slack, et propose des aperçus enrichis alimentés par les métadonnées, avec un panneau latéral permanent affichant du contexte et des informations en temps réel. Le contenu sécurisé peut être affiché via une authentification, afin de garantir une protection pour les données sensibles. En centralisant la gestion des incidents dans Slack, les équipes peuvent collaborer plus efficacement pour un traitement plus rapide, afin de réduire le temps moyen de résolution et d’améliorer la fiabilité des systèmes.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” Rukmini Reddy SVP of Engineering, PagerDuty

Un hub qui centralise le travail et connecte vos données et vos conversations

Les objets de travail Slack révolutionnent votre manière d’utiliser les applications et les données dans Slack. Grâce à une intégration poussée avec toutes les fonctionnalités Slack, ils permettent de centraliser l’accès aux applications, aux données et aux conversations. Vous n’avez plus besoin de basculer sans cesse d’un outil à un autre, et pouvez vous concentrer sur vos tâches dans Slack. De plus, les agents et la recherche dans Slack profitent d’informations enrichies, pour permettre à vos équipes de travailler plus efficacement et plus rapidement.

Les intégrations pour Salesforce, Tableau Next, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box et Highspot sont disponibles dès maintenant, ou le seront très prochainement. Nous ajouterons d’autres applications à ces intégrations au fil du temps, ne manquez pas les prochaines nouveautés.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les objets de travail Slack et vous lancer dès maintenant.