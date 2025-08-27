Oggi trasformiamo il modo in cui lavori con le app di terze parti in Slack. Ora gli oggetti di lavoro di Slack forniscono anteprime dinamiche dei dati e contenuti provenienti da applicazioni di terze parti direttamente all'interno di Slack, migliorando la connessione tra i dati delle app e le conversazioni di Slack. Questo ti consente di comunicare, condividere e agire senza dover passare continuamente da un'applicazione all'altra. Mantenere uniti conversazioni e contesto rilevante favorisce una collaborazione più rapida e produttiva per il tuo team.

I team si trovano costantemente a dover gestire più applicazioni per portare a termine il lavoro. Questo genera flussi di lavoro frammentati, silos di dati e significativi cambi di contesto, il che si traduce in ore di produttività persa. Slack sta ripensando il lavoro dalle basi, riunendo tutte le persone, le app e i dati in un unico hub centrale. È il punto di riferimento per portare a termine il lavoro.

Nell'ultimo anno, abbiamo migliorato l’esperienza di lavoro in Slack grazie a integrazioni più profonde con Salesforce, inclusi i canali Salesforce e Tableau Next. Con gli oggetti di lavoro di Slack, stiamo estendendo questo concetto anche alle app di terze parti, offrendo un'esperienza connessa attraverso anteprime complete delle app che integrano dati e informazioni nelle conversazioni. Siamo entusiasti di annunciare che la nostra prima ondata di partner, le app che usi più spesso, come Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot, ora sono integrate tramite oggetti di lavoro, così puoi vedere e fare di più direttamente in Slack.

Dai vita alle tue app con gli oggetti di lavoro di Slack

Immagina di avere tutti i dati delle tue app direttamente all'interno di Slack, così da poter visualizzare dettagli, immagini e documenti senza passare a un'altra finestra. Gli oggetti di lavoro di Slack rendono tutto questo possibile, standardizzando il modo in cui i dati di terze parti vengono visualizzati in Slack e creando una connessione molto più profonda tra le app e le conversazioni del team. Avrai anteprime dinamiche che includono tutto, dalle descrizioni dei file alle immagini incorporate. E non si tratta solo di una visualizzazione: potrai eseguire azioni, come contrassegnare le attività di Asana come completate, senza dover mai uscire dall’area di lavoro di Slack. Integrando perfettamente i dati delle app, le conversazioni e i membri del team, Slack ti aiuta a ottenere di più all'interno della piattaforma, mantenendo la promessa di un sistema operativo per il lavoro unificato.

Con gli oggetti di lavoro di Slack, ora puoi:

Fare di più con le app: gli oggetti di lavoro Slack collegano i dati delle app alle conversazioni di Slack, consentendoti di utilizzare le app in un unico posto. Puoi lavorare e collaborare direttamente dove sono stati condivisi file, attività o dashboard. Ad esempio, quando viene condiviso un documento o un ticket, puoi visualizzare e rispondere alle conversazioni correlate, oppure intervenire su un file aggiungendo commenti o apportando modifiche. Queste modifiche includono la possibilità di modificare in linea i record, contrassegnare le attività come completate e approvare le richieste direttamente in Slack.

Visualizzare anteprime dettagliate del tuo lavoro: quando condividi file, attività o ticket, otterrai anteprime dettagliate dei contenuti direttamente in Slack. Non si tratta di un semplice link: è un contenuto ricco che ti aiuta a comprendere il contesto a colpo d’occhio, risparmiando tempo e clic. Ad esempio, puoi visualizzare i dettagli più aggiornati dei file, le immagini incorporate e altre informazioni utili che ti consentono di intraprendere azioni, come completare un'attività, controllare la presenza di aggiornamenti in una dashboard o approvare un lavoro in Slack.

Ricevere aggiornamenti in tempo reale in Slack e nelle app: quando modifichi i record, contrassegni le attività come completate o approvi le richieste, sia Slack che l'app si aggiornano automaticamente. In questo modo avrai sempre accesso alle informazioni più recenti, ovunque tu stia lavorando.

Effettuare ricerche con risultati rapidi e completi: combinando i dati delle app e le conversazioni in Slack, ottieni una visione completa che migliora la ricerca, offrendo risultati più rapidi e precisi. Ora, quando esegui una ricerca in Slack, puoi trovare all'istante tutti i file e i dati rilevanti da app integrate come Google Drive, OneDrive, Asana e altre ancora. Basta cliccare sul file per aprire una visualizzazione completa che include le conversazioni correlate, il tutto in un'unica schermata.

Potenziare gli agenti di IA con un contesto più ricco: le conversazioni si collegano direttamente ai dati delle app, offrendo ai membri agentici del team maggiore contesto per trovare informazioni e agire più rapidamente, aumentando notevolmente la produttività.

“Slack è uno dei nostri partner di integrazione più apprezzati e siamo entusiasti di questi miglioramenti che rendono ancora più semplice per gli utenti rimanere aggiornati e ridurre i cambi di contesto mentre portano avanti le attività più importanti. Collaborare con il team di Slack è stata un'esperienza fantastica e questo lancio riflette l'impegno condiviso nel creare esperienze straordinarie sulle nostre due piattaforme.” David Shackelford Responsabile di PM, Enterprise e piattaforma, Asana

Integrazioni più profonde con le tue app preferite

Scopri le funzionalità più recenti pensate per le tue app preferite, create con gli oggetti di lavoro di Slack. Integriamo i tuoi strumenti essenziali direttamente nel tuo flusso di lavoro, rendendo più semplice che mai portare a termine le attività.

Condividere e lavorare sui tuoi file Google, Microsoft e Box non è mai stato così semplice

Slack ora offre nuove esperienze per Google Drive e OneDrive, consentendo ai team di condividere documenti per la revisione, modificare presentazioni insieme, distribuire note di riunione e collaborare su piani di progetto direttamente all'interno dei canali di Slack.

La nuova integrazione Box per Slack consente di condividere un link Box e visualizzare immediatamente anteprime complete e interattive: puoi scorrere documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza uscire da Slack. Le anteprime rimangono sincronizzate con gli ultimi aggiornamenti di Box, così lavori sempre sulla versione più recente. Inoltre, un pannello laterale semplificato per azioni rapide e dettagli sui file ti aiuta a mantenere sempre la produttività.

“La collaborazione moderna si basa sulla riduzione dell'attrito tra gli strumenti che i team utilizzano quotidianamente. Grazie ai nuovi miglioramenti all'integrazione di Box con Slack, tra cui anteprime dinamiche dei file e approfondimenti contestuali in Slack, i team possono creare flussi di lavoro coerenti accedendo in modo sicuro ai contenuti di Box e condividendoli senza mai uscire da Slack. L’IA di Box continuerà a partecipare alle conversazioni in Slack e a fornire assistenza in base ai contenuti presenti in Box.” Fernando Cerenza Senior Team Director, Product Management, Box

Gestisci i tuoi progetti Asana in Slack con anteprime più dettagliate e azioni più rapide

L'ultimo aggiornamento dell'integrazione Asana per Slack offre anteprime più dettagliate di attività, progetti e altro ancora direttamente nei canali e nei messaggi diretti di Slack, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro. Ora puoi visualizzare più informazioni a colpo d'occhio, con dettagli chiave come assegnatario, data di scadenza e progetto inclusi nell'anteprima. Agisci più velocemente commentando, completando, assegnando e eseguendo altre azioni direttamente dall'anteprima, e visualizza descrizioni complete e campi personalizzati, proprio come in Asana, così hai sempre tutte le informazioni a portata di mano. Tutto funziona in base alle tue autorizzazioni Asana, garantendoti l’accesso solo ai contenuti a te destinati.

Aumenta la produttività delle vendite con la nuova integrazione Highspot

L'integrazione Highspot per Slack offre un'esperienza utente connessa con una ricerca avanzata e dettagli sui contenuti, consentendo agli utenti di lavorare in modo più rapido e intelligente. Gli elementi di Highspot, come Spots e Pitches, ora mostrano il tipo di contenuto e la data dell'ultimo aggiornamento, direttamente nella conversazione principale, e cliccando sull'anteprima vengono visualizzati dati e conversazioni aggiuntivi direttamente in Slack. Visualizza tutte le interazioni con i contenuti di Highspot insieme alle conversazioni in Slack, mostrando visualizzazioni, condivisioni, segnalibri e download per ogni elemento.

“Aiutare i team GTM a lavorare in modo più intelligente e ad avere un impatto maggiore è fondamentale per la nostra missione. Per riuscirci, dobbiamo essere presenti dove lavorano, fornendo gli approfondimenti, l'esperienza intuitiva e la guida di cui hanno bisogno per dare il massimo. Ecco perché siamo entusiasti di essere partner per il lancio degli oggetti di lavoro di Slack, offrendo ai nostri clienti un’integrazione ancora più completa con Slack, in modo che possano accedere facilmente alle nostre informazioni e azioni esclusive ovunque lavorino.” Tony Lew Vicepresidente senior, Product Management & Design, Highspot

Semplifica la gestione degli incidenti con la nuova integrazione di PagerDuty

Questo miglioramento integra la gestione degli incidenti di PagerDuty direttamente in Slack, offrendo anteprime dettagliate basate su metadati e un pannello laterale persistente per fornire contesto e approfondimenti in tempo reale. I contenuti protetti possono essere rivelati tramite autenticazione dell'utente, garantendo la protezione dei dati sensibili sugli incidenti. Centralizzando la risposta agli incidenti in Slack, i team possono reagire più rapidamente e collaborare in modo più efficace, riducendo il tempo medio di risoluzione e migliorando l'affidabilità dei sistemi.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” Rukmini Reddy SVP of Engineering, PagerDuty

Un hub centrale per il lavoro: connetti tutte le tue conversazioni e app

Gli oggetti di lavoro di Slack rivoluzionano il modo in cui utilizzi app e dati all'interno di Slack. Grazie a un’integrazione profonda con tutte le funzioni di Slack, riuniscono applicazioni, dati e conversazioni in un unico hub centrale. Niente più continui cambi di contesto: ora puoi utilizzare le app e gestire le conversazioni in un unico posto, così puoi mantenere la concentrazione e lavorare direttamente da Slack. Inoltre, la ricerca e gli agenti hanno accesso a informazioni più dettagliate, il che significa che i team possono ottenere di più, più velocemente.

Le integrazioni per Salesforce, Tableau Next, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot sono disponibili o saranno disponibili a breve. Continueremo ad ampliare l'elenco delle app integrate, quindi continua a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

Scopri di più sugli oggetti di lavoro di Slack e inizia subito.