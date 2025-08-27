Hoje, estamos transformando a forma como você trabalha com apps de terceiros no Slack. Agora, os objetos de trabalho do Slack oferecem visualizações dinâmicas de dados e conteúdos de apps de terceiros diretamente no Slack, fortalecendo a conexão entre as informações de seus apps e as conversas. Isso permite que você se comunique, compartilhe e realize ações no trabalho sem precisar ficar alternando entre apps diferentes. Manter as conversas e o contexto juntos faz com que a colaboração fique mais rápida e produtiva para toda sua equipe.

As equipes estão sempre se desdobrando entre vários apps para dar conta do trabalho. Isso resulta em fluxos de trabalho fragmentados, silos de dados e troca de contextos considerável, o que se converte em horas de produtividade perdida. O Slack está reinventando o trabalho do zero, reunindo todas as pessoas, apps e dados em um único centro de comunicação. É o lugar ideal para fazer o trabalho acontecer.

Ao longo do ano passado, aprimoramos a experiência de trabalho no Slack com integrações mais profundas do Salesforce, incluindo os canais do Salesforce e o Tableau Next. Com os objetos de trabalho do Slack, estamos expandindo essa ideia de integrações mais profundas com apps de terceiros ao oferecer uma experiência de conexão por meio de visualizações avançadas que mostram dados e informações junto de suas conversas. Estamos muito felizes em anunciar que nossa primeira leva de parceiros (os apps que você mais usa, como Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot) agora estão integrados e usando os objetos de trabalho, de modo que você possa ver e fazer mais coisas diretamente no Slack.

Dê vida aos seus apps com os objetos de trabalho do Slack

Imagine ter todos os dados dos seus apps direto no Slack para ver detalhes, imagens e documentos sem precisar abrir outra janela. Os objetos de trabalho do Slack tornam isso possível ao padronizar a forma como os dados de terceiros são exibidos no Slack, criando uma conexão muito mais profunda entre seus apps e as conversas da sua equipe. Você terá visualizações dinâmicas que incluem tudo, desde descrições de arquivos até imagens incorporadas. E você pode não apenas visualizar, mas também realizar ações, como marcar tarefas no Asana como concluídas sem precisar sair do workspace no Slack. Com a perfeita integração dos dados de apps, conversas e membros da equipe, o Slack ajuda você a fazer mais coisas dentro da plataforma, cumprindo nossa promessa de ser um sistema operacional de trabalho unificado.

Com os objetos de trabalho do Slack, agora você pode:

Fazer mais com seus apps: os objetos de trabalho do Slack conectam dados de apps às conversas do Slack, permitindo que você trabalhe com eles em um só lugar. Além disso, possibilitam que você trabalhe e colabore direto onde o arquivo, a tarefa ou o painel foi compartilhado. Por exemplo, quando um documento ou um tíquete é compartilhado, você pode ver e responder às conversas relacionadas, ou realizar ações em um arquivo adicionando comentários ou fazendo edições. Essas edições incluem a alteração de registros, marcação de tarefas como concluídas ou aprovação de solicitações direto no Slack.

Ver visualizações detalhadas do trabalho: quando você compartilha arquivos, tarefas ou tíquetes, pode ver o conteúdo com detalhes direto no Slack. Isso vai muito além de uma simples visualização de link, pois facilita a rápida compreensão do contexto e economiza tempo e cliques. Por exemplo, você pode ver os últimos detalhes de um arquivo, imagens incorporadas e outras informações que permitem realizar ações, como concluir uma tarefa, verificar atualizações em um painel ou aprovar um trabalho no Slack.

Receber atualizações em tempo real no Slack e nos seus apps: quando você edita registros, marca tarefas como concluídas ou aprova solicitações, tanto o Slack quanto o app são atualizados automaticamente. Isso garante que você sempre tenha as informações mais recentes, não importa de onde esteja trabalhando.

Pesquisar com resultados rápidos e completos: ao combinar os dados de seus apps com as conversas no Slack, você cria um panorama completo que melhora a pesquisa, entregando resultados mais rápidos e precisos. Agora, quando você fizer uma pesquisa no Slack, poderá encontrar instantaneamente todos os arquivos e dados relevantes de apps integrados, como Google Drive, OneDrive, Asana e outros. Clique no arquivo para ter uma visualização completa que inclui as conversas relacionadas, tudo em uma única tela.

Capacitar agentes de IA com um contexto mais detalhado: suas conversas se conectam direto com os dados dos apps, dando aos seus colegas agentes mais contexto para encontrar informações e agir mais rapidamente, aumentando a produtividade mais do que nunca.

“O Slack é um dos nossos parceiros de integração mais populares, e estamos felizes com essas melhorias que tornam ainda mais fácil para os usuários se manterem concentrados e reduzirem a troca de contexto enquanto avançam em seus trabalhos mais importantes. Trabalhar de perto com a equipe do Slack foi uma experiência fantástica, e este lançamento reflete o compromisso que temos de construir ótimas experiências em nossas duas plataformas.” David Shackelford Diretor de gerenciamento de produtos, empresarial e plataforma, Asana

Integrações mais profundas com seus apps favoritos.

Descubra as funcionalidades mais recentes para seus apps favoritos, criadas com os objetos de trabalho do Slack. Estamos disponibilizando suas ferramentas essenciais direto no fluxo de trabalho, o que facilita mais do que nunca a realização das tarefas.

Nunca foi tão simples compartilhar e trabalhar em arquivos Google, Microsoft e Box

O Slack agora conta com novas experiências para Google Drive e OneDrive, permitindo que as equipes compartilhem documentos para análise, coeditem apresentações, distribuam anotações de reuniões e colaborem em planos de projeto direto nos canais do Slack.

A nova integração do Box para Slack permite compartilhar um link do Box e ver instantaneamente visualizações detalhadas e interativas de documentos, planilhas e apresentações sem sair do Slack. As visualizações são sincronizadas com as últimas atualizações do Box, então você sempre estará trabalhando com a versão mais atual. E um painel lateral simplificado para ações rápidas e informações do arquivo ajuda na produtividade.

“A colaboração moderna depende da redução de atrito entre as ferramentas que as equipes usam no dia a dia. Com as novas melhorias na integração do Box com o Slack, incluindo visualizações dinâmicas de arquivos e insights contextuais na plataforma, as equipes podem estabelecer fluxos de trabalho consistentes enquanto acessam e compartilham com segurança o conteúdo do Box sem sair do Slack. A Box AI continuará participando das conversas do Slack e oferecendo assistência com base no conteúdo do Box.” Fernando Cerenza Diretor sênior da equipe de gerenciamento de produtos, Box

Gerencie projetos do Asana no Slack com visualizações detalhadas e ações mais rápidas

A última atualização na integração do Asana para Slack oferece visualizações mais detalhadas de tarefas e projetos do Asana mais diretamente em seus canais e MDs no Slack, sem a necessidade de alternar entre ferramentas. Agora, é possível ver mais informações importantes rapidamente, como o responsável, a data de entrega e o projeto, na própria visualização. Seja mais rápido ao comentar, concluir, atribuir e realizar outras ações direto na visualização e veja descrições completas e campos personalizados, exatamente como no Asana, para ter sempre a informação completa em mãos. Tudo funciona com suas permissões do Asana, garantindo que você veja apenas o que é permitido.

Aumente a produtividade de vendas com a nova integração do Highspot

A integração do Highspot para Slack oferece uma experiência de usuário conectada com pesquisa aprimorada e detalhes de conteúdo avançados para que os usuários possam trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Itens, Spots e Pitches do Highspot agora exibem o tipo de conteúdo e a data da última atualização direto na conversa principal. Clicar na visualização mostra dados adicionais e conversas na mesma tela do Slack. Veja todas as suas interações com o conteúdo do Highspot juntas com suas conversas no Slack, bem como visualizações, compartilhamentos, favoritos e downloads de cada item.

“Elevar o nível das equipes de GTM para elas que trabalhem de forma mais inteligente e gerem um impacto maior é o ponto central da nossa missão. Fazer isso significa estar onde elas trabalham, com os insights, a experiência intuitiva e a orientação de que precisam para darem o seu melhor. É por isso que estamos felizes por sermos parceiro de lançamento dos objetos de trabalho do Slack, construindo uma integração mais rica com o Slack para que nossos clientes possam acessar facilmente insights e ações exclusivos onde quer que estejam trabalhando.” Tony Lew Vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos e design, Highspot

Simplifique o gerenciamento de incidentes com a nova integração do PagerDuty

Esta melhoria integra o gerenciamento de incidentes do PagerDuty diretamente no Slack, oferecendo visualizações detalhadas com metadados e um painel lateral permanente para contexto e insights em tempo real. Os conteúdos seguros podem ser revelados por meio de autenticação do usuário, protegendo dados confidenciais de incidentes. Ao centralizar a resposta a incidentes no Slack, as equipes conseguem responder mais rapidamente e colaborar de forma mais eficaz, o que, no fim das contas, reduz o tempo médio de resolução e melhora a confiabilidade do sistema.

“When developers are in the middle of an incident, there’s no time to context switch or dig for answers. PagerDuty’s integration with Slack work objects delivers the full incident context and AI-powered guidance right where you’re already working — surfacing what matters, suggesting next steps, and letting you act instantly. It’s about unblocking your team, moving with confidence, and getting back to building — especially when the stakes are high and reliability and security are not negotiable.” Rukmini Reddy SVP of Engineering, PagerDuty

Uma central de trabalho: conecte todos os seus apps e conversas

Os objetos de trabalho do Slack revolucionam a forma como você usa apps e dados na plataforma. Ao se integrarem profundamente a todos os recursos do Slack, eles unem seus apps, dados e conversas em um único lugar. Chega de ficar mudando de contexto o tempo todo, agora você pode usar seus apps e conversar em um só lugar para manter o foco e promover a realização do trabalho direto do Slack. Além disso, a pesquisa e os agentes de IA têm acesso a informações mais completas, o que significa que suas equipes podem fazer mais em menos tempo.

As integrações com Salesforce, Tableau Next, Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot já estão disponíveis ou chegarão em breve. Continuaremos expandindo a lista de apps integrados, então fique de olho nas próximas novidades.

Saiba mais sobre os objetos de trabalho do Slack e comece a usar hoje mesmo.