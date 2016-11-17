此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2016 年 11 月 17 日

《用户服务条款》（简称为《用户条款》）管辖你对线上工作区 工作效率工具和平台（简称为“服务”）的访问和使用。 请仔细阅读。 服务条款 同样适用在你已登入的现有工作区，以及阅读此条款的 准用户。我们向你的到来表示感谢。

要事第一

《用户条款》具有法律效力

《用户条款》是你和我们双方之间具有法律效力的合同。 作为《用户条款》的一部分，你 同意遵守我们最新版本的《可接受使用政策》， 而本政策通过引用也构成《用户条款》。 如果访问或使用服务，或收到《用户条款》 或《可接受使用政策》的更改通知后仍继续访问或使用服务， 则表示你已阅读、理解并同意遵守《用户条款》和 《可接受使用政策》。 “我们”和“我们的”现系指 合同（定义如下）中适用的 Slack 实体。

用户选择和说明

你是一位受“客户”控管的工作区授权用户

我们在《用户条款》中称为“客户”的组织或其他第三方已邀请你 访问工作区（即一组用户可在其中访问服务的独特网址，如 我们在帮助中心页面所述）。 如果你正加入雇主的 其中一个工作区，则客户即为你的雇主。 如果你正加入由一位朋友使用其 个人电子邮件地址创建，且用于启动其新创业灵感的工作区，则这位朋友即为我们的客户，并且正授权 你加入其工作区。

对你以及我们的影响

客户已单独同意我们的《客户服务条款》，或与我们签订了书面 协议（两种情况下均简称“合同”），允许客户通过创建和配置 工作区以便你和其他人加入（包括你在内的所有获得服务访问权限的受邀者 均称为“授权用户”）。 合同包含我们向客户交付服务的承诺， 客户随后可邀请授权用户加入其工作区。 当包括你在内的授权用户 向服务提交内容或信息（例如消息或文件）（简称为“客户数据”）时， 你知晓并同意客户数据归客户所有， 且合同为客户提供许多对该客户数据的选择和控制。 例如，客户可以提供或 取消对服务的访问权限、启用或禁用第三方集成、 管理权限、 留存和导出设置、转移或分配工作区、共享频道，或将你的工作区 或频道与其他工作区或频道合并，且这些选择和指示可能导致访问、 使用、披露、修改或删除某些或所有客户数据。 请查看我们的 帮助中心 页面，就我们向客户提供不同服务套餐和选项获取更多详情。

你、客户和我们之间的关系

在我们和客户之间，你同意仅客户有责任 (A) 向你和任何授权 用户告知任何可能影响处理客户数据的相关客户政策和惯例以及任何设置； (B) 从你和任何授权用户处获得的、因合法使用客户数据以及运营服务所必需的 任何权利、权限或同意；(C) 确保根据合同传输和处理客户数据的合法性；以及 (D) 回应并解决 与你和任何授权客户的、有关或基于客户数据、服务或客户 未履行这些义务的任何争议。 对于以“照用”和“可用”为基础向你提供的服务， SLACK 均不向你进行任何明示或暗示的陈述或保证。

几条基本原则

你必须年满 16 周岁

服务无意图也不应被任何十六岁以下的人员使用。 你表示自己已年满 16 周岁，且为用户服务邀请的 意图接受者。 如果未满足上述两项条件中的任何一个，则你可能不得出于任何目的 访问或使用服务。在不对上述条件进行限制的情况下，你必须达到法定工作年龄。

在这里，你必须遵守这些规则

为确保安全和高效的工作环境，所有授权用户必须遵守我们的 《可接受使用政策》，且保持警惕，向客户和我们报告 不当行为或内容。

你在这里是客户（和我们）的荣幸

《用户条款》在客户为你进行的订阅期满或终止， 又或客户向我们终止你对服务的访问前有效。 如果你在任何时候或出于任何原因 想要终止帐户（包括出于不同意《用户条款》或 《可接受使用政策》的更新），则请你与客户联系。

有限责任

如果我们认为存在违反合同、《用户条款》、《可接受使用政策》 或可直接通过客户删除某些客户数据或采取其他措施补救的其他政策等， 则在大多数情况下，我们将要求客户采取行动而非进行干预。 如果客户未采取适当行动， 或者我们认为存在对我们、服务、授权用户或任何第三方造成潜在损害的风险， 则我们可能会直接介入并采取我们认为适当的措施（包括禁用帐户）。 你或我们在任何情况下均不会因任何损失的利润或收入，或因合同、侵权或其他任何原因而引起的任何间接、 特殊、偶发、继发、包括或惩罚性赔偿而承担对方任何责任， 并且无论该方是否已被告知会发生此类损害的可能性。 除非你也是客户（并且不受合同中的权利和补救措施的限制）， 否则你将不会对我们违反《用户条款》承担任何财务责任。 我们对你违反《用户条款》的 累计责任上限为 100 美元 ($100)。 上述免责声明不适用于 适用法律的禁止范围，也不会限制任何一方的寻求和获得衡平法 救济的权利。

消费者法律的适用性

Slack 是仅供企业和组织而不供消费者使用的工作区工具。 在法律允许的最大范围内，你在此承认并同意不适用于消费者法律。 但是，如果任何消费者法律（例如：澳大利亚的《2010 年竞争和消费者法》（联邦）》）的确适用，且不会以其他方式合法排除在外，则《用户条款》中的任何内容都不会限制、排除或修改你拥有的任何法定保证、担保、权利或补救措施，且我们的责任仅限于（根据我们的方案）更换、维修或重新提供服务，或按比例向客户退还你在订阅剩余期限内的预付费用。

效力继续

该标题为“你、客户与我们之间的关系”、“有限责任”和“效力继续” 及“总则”总标题下的所有分章节将在任何《用户条款》终止 或期满后继续有效。

总则

电子邮件和 Slack 消息

尽管我们可选择通过服务向授权用户提供通知（例如 Slackbot 通知）， 但除非本文另行规定，《用户条款》下的所有通知均将通过电子邮件发送。 关于 Slack 的通告应发送至 feedback@slack.com，法律通告除外（法律通知 必须发送至 legal@slack.com）。 通告在下列情况被视为已送达： (a) 通过电子邮件发送，则被视为在第二天送达；(b) 通过服务发送， 则被视为在当天送达。 合同项下的通告将仅 按照相关协议条款送交至客户处。

隐私政策

请查看我们的《隐私政策》，了解我们如何收集和使用 与我们网站和产品的使用和性能相关的数据的更多信息。

修改

随着业务的发展，我们可能会更改《用户条款》或《可接受使用政策》。 如我们对《用户条款》或《可接受使用政策》进行重大更改， 则我们将通过电子邮件发送至与你帐户关联的电子邮件地址或通过服务向你发送消息， 以便在更改生效之前提供合理的通知时段。你可随时访问此页面查看最新版本的《用户条款》， 也可访问以下内容获取《用户条款》中所引用其他页面的最新版本： 《可接受使用政策》和《隐私政策》。 《用户条款》的任何重大修订将在我们通知中规定的日期生效，所有其他更改 将在我们发布更改之日生效。 如果你在任何变更的生效日期后使用服务，则使用服务 即表示你接受了修订后的条款和条件。

弃权

若任何一方未能行使或延迟行使《用户条款》（包括 《可接受使用政策》）中规定的任何权利，均不构成对该项权利的放弃。除非以书面形式 提出且由被视为已授予弃权方的授权代表签字， 否则《用户条款》的弃权将不会生效。

可分割性

《用户条款》，包括《可接受使用政策》 将在适用法律允许的最大范围内执行。 如果具有管辖权的法庭裁定 《用户条款》的任何条款与法律存在冲突，则该条款将由法庭进行修改和解释， 以便最好地在法律允许的最大范围内实现原始条款的目标， 同时《用户条款》的其余条款将继续有效。

转让

若未经我们的事先书面许可（不得无故保留），你不得通过法律或其他方式转让《用户条款》（包括 《可接受使用政策》项）中规定的 你的任何权利或委派其中规定的你的义务。 我们可以在未经你同意的情况下， 将这些用户条款全部转让给附属公司， 或者在合并、收购、企业重组或出售我们全部 或大部分资产时进行相关操作。

准据法；场地；陪审团审判弃权；费用

《用户条款》，包括《可接受使用政策》以及由此引起的或与之相关的任何争议，将仅受该合同的同一适用管辖法管辖，而不考虑与法律规则或《联合国国际货物销售合同公约》的冲突。位于合同适用地点的法庭将拥有专属管辖权，裁定《用户条款》，包括《可接受使用政策》的构成、解释或执行的任何相关争议。 双方特此同意并遵守该类法庭的专属管辖权。双方特此放弃因合同引起或与之有关的任何诉讼的陪审团审判权。在根据《用户条款》行使权利的任何法律程序或诉讼中，胜诉方有权追回其合理费用和律师费。双方特此同意并 遵守该类法庭的专属管辖权。双方特此放弃《用户条款》引起 或与之有关的任何诉讼陪审团审判权。在 根据《用户条款》行使权利的任何法律程序或诉讼中，胜诉方有权追回 其合理费用和律师费。

完整协议

《用户条款》（包括以引用方式并入《用户条款》的任何条款）构成你与我们之间的完整协议， 并取代所有先前和同期有关该主题的书面 或口头协议、提议或陈述。如果《用户条款》规定的与其中引用的 任何页面存在任何冲突或不一致，则以《用户条款》中的条款为准； 但前提是，如果合同与《用户条款》之间存在冲突或不一致，则以合同条款为准， 之后再需遵守《用户条款》的规定， 最后《用户条款》中引用的页面（例如《隐私政策》）。 客户需要负责 将这些冲突或不一致方面通知授权用户，且直到通知之时，此处列出的条款将具有法律效力。

联系 Slack

如果对 Slack 的《用户服务条款》有任何疑问，请随时与我们联系。你可以通过 feedback@slack.com 或下方的邮寄地址联系我们：

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

美国