Fecha de entrada en vigencia: 17 de noviembre de 2016

Estos Términos de Servicio del Usuario (los “Términos del Usuario”) rigen su acceso a nuestras herramientas y plataforma en línea, y su uso para la productividad en el lugar de trabajo (los “Servicios”). Léalos detenidamente. Aunque inicie sesión en un espacio de trabajo existente, estos Términos del Usuario se aplican a usted, el futuro usuario que está leyendo estas palabras. Estamos encantados de tenerlo aquí.

Lo primero es lo primero

Estos Términos del usuario son jurídicamente vinculantes

Los presentes Términos del usuario representan un contrato jurídicamente vinculante entre usted y nosotros. Como parte de estos Términos del usuario, acepta atenerse a la versión más reciente de nuestra Política de uso aceptable, incorporada mediante referencia en estos Términos del usuario. Si utiliza los Servicios, accede a ellos o continúa accediendo a los Servicios o utilizándolos después de recibir una notificación de un cambio en los Términos del usuario o en la Política de uso aceptable, confirma que ha leído, comprendido y aceptado regirse por los Términos del usuario y la Política de uso aceptable. Nosotros", "nuestro/a(s)" y "nos" hacen referencia actualmente a la entidad de Slack aplicable en el Contrato (se define a continuación).

Opciones e instrucciones del cliente

Usted es un Usuario autorizado de un espacio de trabajo controlado por un "Cliente"

Una organización u otro tercero al que nos referimos como "Cliente" en estos Términos del usuario lo ha invitado a un espacio de trabajo (es decir, una dirección URL única en la que un grupo de usuarios pueden acceder a los Servicios, tal como se detalla en las páginas de nuestro Centro de ayuda). Si, por ejemplo, va a unirse a uno de los espacios de trabajo de su empresa, el Cliente es su empresa. Si va a unirse a un espacio de trabajo que ha creado una persona amiga con la dirección de correo electrónico personal de esa persona para trabajar en su idea de un nuevo emprendimiento, dicha persona es nuestro Cliente y quien lo autoriza para unirse al espacio de trabajo de tal persona.

Qué significa esto para usted y para nosotros

El Cliente aceptó por separado nuestros Términos de servicio del cliente o celebró por escrito un contrato con nosotros (en cualquier caso, el "Contrato") que permitió al Cliente crear y configurar un espacio de trabajo para que usted y otras personas puedan unirse a él (cada uno de los invitados con acceso a los Servicios, incluido usted, es un "Usuario autorizado"). El Contrato incluye nuestro compromiso de ofrecer los Servicios al Cliente, quien posteriormente puede invitar a Usuarios autorizados a unirse a sus espacios de trabajo. Cuando un Usuario autorizado (incluido usted) envía contenido o información a los Servicios, como mensajes o archivos ("Datos del cliente"), usted reconoce y acepta que los Datos del cliente son propiedad del Cliente y que el Contrato ofrece al Cliente diversas opciones y control sobre los Datos del cliente. Por ejemplo, el Cliente puede proporcionar o denegar el acceso a los Servicios, activar o desactivar las integraciones de terceros, administrar los permisos y los ajustes de conservación y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales o consolidar el espacio de trabajo o los canales que usted usa con otros espacios de trabajo o canales, y estas opciones e instrucciones podrían afectar el acceso, el uso, la divulgación, la modificación o la eliminación de ciertos Datos del cliente. Consulte las páginas de nuestro Centro de ayuda para obtener más información sobre los diferentes planes de Servicio que ofrecemos y las opciones disponibles para el Cliente.

Relación entre usted, el cliente y nosotros

EN CUANTO A NOSOTROS Y EL CLIENTE, ACEPTA QUE ES ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE (A) INFORMARLES A USTED Y A LOS USUARIOS AUTORIZADOS TODA POLÍTICA Y PRÁCTICA PERTINENTE EN RELACIÓN CON EL CLIENTE Y TODO AJUSTE QUE PUDIERA AFECTAR AL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE; (B) OBTENER CUALQUIER DERECHO, AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS QUE SEA NECESARIO PARA EL USO LEGAL DE LOS DATOS DEL CLIENTE Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS; (C) GARANTIZAR QUE LA TRANSFERENCIA Y EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE CONFORME AL CONTRATO SE REALICEN DE FORMA LÍCITA; Y (D) RESPONDER A Y RESOLVER CUALQUIER CONFLICTO CON UN USUARIO AUTORIZADO CON RELACIÓN A O EN BASE A LOS DATOS DEL CLIENTE, LOS SERVICIOS O LA IMPOSIBILIDAD DEL CLIENTE PARA CUMPLIR CON ESTAS OBLIGACIONES. SLACK NO SE RESPONSABILIZA NI OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS, QUE SE LE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD".

Algunas reglas básicas

Se debe ser mayor de dieciséis (16) años

Los Servicios no están dirigidos a menores de dieciséis (16) años, y no debería utilizarlos nadie por debajo de esta edad. Declara ser mayor de dieciséis (16) años y que es la persona a la que se dirige la invitación del Cliente a los Servicios. No puede usar los Servicios ni acceder a ellos para ninguna finalidad si alguna de las afirmaciones de la anterior oración no es cierta. Sin perjuicio de lo anterior, debe cumplir con la edad mínima legal para trabajar.

Mientras esté aquí, debe respetar las reglas

Para garantizar un entorno de trabajo seguro y productivo, todos los Usuarios autorizados deben cumplir nuestra Política de uso aceptable y permanecer atentos para denunciar cualquier contenido o comportamiento inadecuado ante el Cliente y nosotros.

Está aquí a criterio del cliente (y nuestro)

Estos Términos del usuario permanecerán en vigencia hasta que la suscripción del Cliente para usted venza o concluya, o hasta que el Cliente o nosotros finalicemos su acceso a los Servicios. Póngase en contacto con el Cliente si en algún momento o por alguna razón desea cancelar su cuenta, incluso a causa de un desacuerdo con una actualización de estos Términos del usuario o de la Política de uso aceptable.

Limitación de responsabilidad

Si consideramos que se produce una infracción del Contrato, los Términos del usuario, la Política de uso aceptable o de cualquiera de nuestras demás políticas que pueda remediarse mediante la eliminación de ciertos Datos del Cliente u otra acción por parte del Cliente, en la mayoría de los casos solicitaremos al Cliente que lleve a cabo dicha acción en lugar de intervenir nosotros. Es posible que intervengamos directamente y que actuemos de la forma más apropiada a nuestro criterio (lo que incluye desactivar su cuenta) si el Cliente no toma las medidas adecuadas o si consideramos que existe un riesgo real de daño para nosotros, los Servicios, los Usuarios autorizados o terceros. EN NINGÚN CASO EXISTIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ENTRE USTED Y NOSOTROS QUE SURJA POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI LA PARTE HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. SALVO QUE USTED TAMBIÉN SEA UN CLIENTE (Y SIN LIMITAR NUESTROS DERECHOS Y RECURSOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO), NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD FINANCIERA ANTE NOSOTROS POR LA INFRACCIÓN DE ESTOS TÉRMINOS DEL USUARIO. EL LÍMITE MÁXIMO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE USTED POR CUALQUIER INFRACCIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL USUARIO ES DE CIEN DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 100) EN TOTAL. LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DESCRITOS NO SE APLICARÁN EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEGISLACIÓN VIGENTE NI LIMITARÁN EL DERECHO DE CUALESQUIERA DE LAS PARTES A BUSCAR Y OBTENER UNA COMPENSACIÓN EQUITATIVA.

Aplicación del derecho del consumidor

Slack es una herramienta de trabajo destinada al uso por parte de empresas y organizaciones, y sin fines de consumo. Hasta el máximo alcance permitido por la ley, por el presente reconoce y acepta que no se apliquen las leyes de protección del consumidor. No obstante, si cualquier ley de protección del consumidor (por ejemplo, en Australia, la Competition and Consumer Act 2010 [Cth]) resultara de aplicación y no pudiera excluirse conforme a la legislación vigente, no hay nada en los presentes Términos del usuario que restrinja, excluya o modifique cualquier garantía legal, aval, derecho o recurso que usted pudiera tener, y nuestra responsabilidad estará limitada (a nuestra elección) a la sustitución, la reparación o el reabastecimiento de los Servicios o el reembolso prorrateado al Cliente de las cuotas pagadas por anticipado en relación con su suscripción hasta el final del período.

Vigencia

Las secciones tituladas "Relación entre usted, el cliente y nosotros", "Limitación de responsabilidad" y "Vigencia", así como todas las cláusulas que componen el encabezado general "Cláusulas generales", seguirán vigentes incluso en caso de que se produzca cualquier rescisión o vencimiento de los Términos del usuario.

Cláusulas generales

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que aquí se establezca lo contrario, todas las notificaciones en virtud de los Términos del usuario se enviarán por correo electrónico, aunque es posible que decidamos notificar a los Usuarios autorizados a través de los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Las notificaciones dirigidas a Slack deben enviarse a feedback@slack.com, excepto las de carácter legal, que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que una notificación se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de notificaciones enviadas a través de los Servicios. Las notificaciones en virtud del Contrato se enviarán exclusivamente al Cliente, de acuerdo con los términos de tal acuerdo.

Política de privacidad

Lea nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre cómo recopilamos y utilizamos los datos relativos a la utilización y al funcionamiento de nuestros productos.

Modificaciones

A medida que evolucione nuestro negocio, es posible que cambiemos estos Términos del usuario o la Política de uso aceptable. Si realizamos un cambio sustancial en los Términos del usuario o en la Política de uso aceptable, se lo notificaremos de forma razonable antes de que el cambio entre en vigor, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo asociada a su cuenta o de un mensaje a través de los Servicios. Puede revisar la versión más reciente de los Términos del usuario cuando lo desee. Para ello, visite esta página o consulte los siguientes documentos para conocer las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en los presentes Términos del usuario: Política de uso aceptable y Política de privacidad. Toda modificación sustancial de estos Términos del usuario se hará efectiva en la fecha indicada en nuestra notificación, y cualquier otro cambio se hará efectivo en la fecha en la que lo publiquemos. Si utiliza los Servicios después de la fecha de entrada en vigor de cualquier cambio, dicha utilización constituirá la aceptación de los términos y condiciones modificados.

Renuncia

Ninguna ausencia o demora de cualquiera de las partes en el ejercicio de un derecho conforme a los Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable, constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud de los Términos del usuario será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte que se considere ha otorgado la renuncia.

Nulidad parcial

Los Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable, serán exigibles en la máxima medida permitida por la legislación aplicable. Si un tribunal competente determinara que alguna cláusula de los Términos del usuario es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula y la interpretará lo mejor posible para que cumpla con los objetivos de la cláusula original en la máxima medida permitida por la legislación, y las cláusulas restantes de los Términos del usuario permanecerán vigentes.

Cesión

No podrá ceder ninguno de sus derechos ni delegar sus obligaciones en virtud de los Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable, ya sea por disposición legal o no, sin nuestro consentimiento previo por escrito (que no se negará sin motivo razonable). Podemos ceder los presentes Términos del usuario en su totalidad (incluidos todos los términos y condiciones incorporados en el presente mediante referencia) sin su consentimiento, a una corporación afiliada o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todas o casi todas nuestras acciones.

Legislación aplicable; jurisdicción; renuncia a juicio con jurado; honorarios legales

Los Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable, y todo conflicto que surja a partir de ellos o se relacione con ellos, se regirán exclusivamente por la misma legislación aplicable del Contrato, sin tener en cuenta conflictos de derechos ni la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente del Contrato tendrán competencia exclusiva para juzgar cualquier conflicto que surja a raíz de o se relacione con estos Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable, o su formación, interpretación o cumplimiento. Las partes aceptan por este medio la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales y se someten a ella. Las partes renuncian a todo derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pudiera surgir a partir de o en relación con el Contrato. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud de los Términos del usuario, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de abogados. Las partes aceptan por este medio la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales y se someten a ella. Las partes renuncian a todo derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pudiera surgir a partir de o en relación con los Términos del usuario. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud de los Términos del usuario, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de abogados.

Acuerdo completo

Los Términos del usuario, incluido cualquier término incorporado por referencia en ellos, constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros, y sustituyen cualquier acuerdo, propuesta o declaración anterior y actual, oral o escrita, referente al tema. En caso de conflicto o incoherencia entre las cláusulas de los presentes Términos del usuario y las páginas a las que se hace referencia en ellos, prevalecerán los términos de estos Términos del usuario. Sin embargo, si se produce un conflicto o una incoherencia entre el Contrato y los Términos del usuario, prevalecerán los términos del Contrato, seguidos de las cláusulas de estos Términos del usuario y, a continuación, las páginas a las que se hace referencia en estos Términos del usuario (por ejemplo, la Política de privacidad). El Cliente asume la responsabilidad de notificar a los Usuarios autorizados de tales conflictos o incoherencias y, hasta ese momento, los términos aquí establecidos tendrán carácter vinculante.

Ponerse en contacto con Slack

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre los Términos de Servicio del Usuario de Slack. Puede escribirnos a feedback@slack.com o a nuestra dirección de correo:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

Estados Unidos