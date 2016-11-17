本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2016 年 11 月 17 日

這些使用者服務條款 (「使用者條款」) 約束您對我方線上工作空間 生產工具與平台之存取與使用 (「服務」)。 請務必詳閱本條款， 即使您要 登入現有工作空間，使用者條款依舊適用於您，即閱讀 這些內容的可能使用者。感謝您造訪。

首先說明

使用者條款具法律效力

使用者條款是您與本公司所訂立，具有法律效力的合約。 依照本使用者條款，您 同意遵守適當使用政策的最新版本， 該政策應納入本使用者條款。 若您存取或使用服務，或 在接獲使用者條款或適當使用政策變更通知後，仍繼續存取或使用服務， 即表示您確認已詳閱、理解並同意遵守本使用者條款及 適當使用政策。 「Slack」、「本公司」、「我們」是指 合約 (定義如後) 中適用的 Slack 實體。

客戶的選擇與指示

您是工作空間的授權使用者，該工作空間是由「客戶」所控管

本使用者條款中稱為「客戶」的組織或其他第三方，已邀請你 加入工作空間 (亦即一組使用者可存取服務的獨特網址，詳載於 說明中心頁面)。 舉例而言，若您加入雇主的 工作空間，客戶即為您的雇主。 若您加入的工作空間，係由朋友使用 個人電子郵件地址所建，用來為新創公司發想創意，該位朋友即為我方的客戶且會授權 您加入其工作空間。

對雙方有何意義

客戶已另外同意遵守本公司的客戶服務條款，或與本公司訂立 書面協議 (兩者均為「合約」)，其中允許客戶建立與設定 工作空間，您與其他人因此得以加入 (可存取服務的受邀者，包括您在內， 皆為「授權使用者」)。 合約包含本公司為客戶提供服務的承諾， 客戶可邀請授權使用者加入其工作空間。 授權使用者 (包括您) 提交 內容或資訊，如訊息或檔案 (「客戶資料」)，供服務使用，您 承認且同意客戶資料擁有者為客戶，且本合約就客戶資料 提供客戶許多選項與管控方式。 舉例而言，客戶可佈建或 解除服務存取途徑、啟用或停用第三方整合、 管理權限、 保留與匯出設定、轉移或指派工作空間、共用頻道、將您的工作空間 或頻道與其他工作空間或頻道整合，此類選擇及指示可能造成存取、 使用、揭露、修改或刪除特定或全部客戶資料。 請查看我們的 說明中心 頁面，瞭解我方不同服務方案與客戶可用的選項。

您、客戶與本公司間的關係

在我方與客戶間，您同意客戶須負完全責任於 (A) 將相關客戶政策、 做法、可能影響客戶資料處理之設定， 告知您與授權使用者；(B) 從您與任何授權使用者處取得任何權利、權限或同意， 以供合法客戶資料與服務運作使用；(C) 確保本合約內客戶資料傳輸與處理皆合法；(D) 回應與解決 您與任何授權使用者就客戶資料、服務，或客戶無法 遵守義務之紛爭。 Slack 不就服務提供任何明示 或暗示之陳述與保證，服務均以「現行」、「現可取得」之原則提供。

基本規定

您須年滿 16 歲

本服務不提供且不應由未滿 16 歲者使用。 您表示已年滿 16 歲，且為客戶邀請使用 服務之對象。 若前述有任一不實資訊，無論用途， 您都不得存取或使用服務。在不限於上述規定的前提下，您須達合法工作年齡。

您在此處必須遵守規則

為確保安全且具生產力的工作環境，授權使用者必須遵守 適當使用政策，並向客戶及本公司檢舉不當 行為或內容。

您是在客戶 (及本公司) 同意下加入

使用者條款維持有效，直到客戶提供給你的訂閱到期或終止為止。若客戶或我方終止你存取 服務，使用者條款即不適用。 若有意終止帳號 (不限理由， 包括不同意使用者條款或 適當使用政策更新)，請隨時聯絡客戶。

責任限制

若我方認為合約、使用者條款、可接受的使用政策、或我方 任一政策遭違反，而客戶移除特定客戶資料或採取其他行動即可解決， 我方在多數情況下會敦請客戶採取行動而不介入。 若客戶不採取適當行動， 或我方認為我方、服務、授權使用者、或任何第三方有受到傷害之風險， 我方得直接介入，採取我方認為適當的行動 (包括停用您的帳號)。 若因非直接、特殊、意外、間接、承保或懲罰性賠償造成獲利或營收損失， 無論在合約、侵權或其他責任理論中， 亦無論該方是否得知可能會有此類損害，您我雙方均不須就對方負責。 除非您也是客戶 (且並不限於我方據此合約之權利與救濟)， 您在違反使用者條款時，不會對我方產生財務責任。 我方就您違反使用者條款之 最大總體責任為一百美元 ($100)。 上述免責聲明僅於合法範圍內 適用，且不限制任一方尋求與取得平等救濟 之權利。

消費者保護法適用與否

Slack 係工作空間工具，供企業與組織使用，並非消費者用途。 在法律允許的最大範圍內，您在此認可並同意消費者保護法不適用。 然而若任何消費者保護法 (如：澳洲的 2010 年競爭與消費者法案 (Cth)) 適用且無法合法排除，使用者條款不得限制、排除或修改任何您享有的法定擔保、保證、權利或救濟，且我方責任僅限於 (我方得選擇) 替換、維修、重新提供服務或依比例退還客戶就剩餘期間預先支付之訂閱費用。

存續

「您、客戶、我方之間的關係」、「責任限制」、「存續」 等節與「一般規定」下之所有規定於使用者條款終止或到期後 仍維持其效力。

一般規定

電子郵件與 Slack 訊息

除非另有說明，依使用者條款提出的通知將以電子郵件發送， 但本公司得選擇透過服務 (例如 Slackbot 通知) 通知授權使用者。 對 Slack 的通知 應寄送至 feedback@slack.com；若為法律通知， 請務必寄送至 legal@slack.com。 透過電子郵件寄送之通知， 寄出後隔天即視為送達；透過服務傳送之通知， 傳送當天即視為送達。 此合約下之通知將依照協議條款， 僅送達給客戶。

隱私權政策

請檢閱我方隱私權政策，以取得更多資訊， 瞭解我方如何收集和使用與產品使用及效能相關的資料。

修改

隨我方業務更動，我方得變更使用者條款或可接受的使用政策。 若使用者條款或可接受的使用政策出現重大變更， 我方會以您帳戶相關聯之電子郵件或透過服務訊息， 提供合理通知，之後變更始會生效。您可隨時造訪本頁，檢視使用者條款的最新版本， 亦可造訪本使用者條款提供的其他頁面，檢視下列政策的 最新版本：可接受的使用政策及隱私權政策。 本使用者條款的重大修訂，將在通知中指定的日期生效， 其他變更則在發布當日生效。 若於變更生效日期後使用本服務，即表示您同意 遵守修改後之條款與條件。

棄權

任一方無法行使或延遲使用者條款 (包括 可接受的使用政策) 所享有之權利時，不構成對該權利之放棄。使用者條款下之 放棄均不生效，然載於書面或由當事方授權代表簽署者， 則不在此限。

可分性

使用者條款 (包括可接受的使用政策) 將於 適用法律允許之最大範圍內執行。 使用者條款若有任何部分遭管轄法院認定為牴觸法律， 將由法院修改，並在法律許可的最大範圍內， 儘可能按達到原條款目標的方式解釋， 使用者條款的其餘部分則維持有效。

轉讓

無論依法於否，使用者條款 (包括 可接受的使用政策) 下之權利與義務，均不得轉讓或委派予他人， 然獲我方事前書面同意 (不得不當拒絕)，則不在此限。 本公司可將使用者條款 (包括 透過引用納入的所有條款與條件) 完全讓與關係企業， 或於合併、收購、組織重整、出售全部或重大部分資產時一併轉讓， 無需取得您同意。

準據法；審判地；拋棄陪審團審判權；費用

使用者條款 (包括可接受的使用政策)，以及任何衍生或相關之紛爭，皆僅由本合約之準據法約束，衝突法規則或《聯合國國際貨物買賣契約公約》則不適用。位於合約適用所在地之法院有司法管轄權，得就使用者條款 (包括可接受的使用政策) 衍生或相關之紛爭進行裁判，亦得予以擬定、詮釋或執行。 合約雙方在此同意該等法院具有專屬管轄權。合約雙方在此放棄權利，不得因合約衍生之訴訟或行為要求陪審團審判。在依使用者條款行使權利的訴訟或程序中，勝方有權要求敗方負擔合理費用及律師費。各方在此同意 該等法院具有專屬管轄權。合約雙方在此放棄權利， 不得因合約衍生之訴訟或行為要求陪審團審判。根據 使用者條款行使權利的任何訴訟或程序中，勝訴方有權 追回其合理費用和律師費。

完整協議

使用者條款 (包括使用者條款所納入之任何條款) 構成 您我雙方就本條款標的事項所達成之完整合意，並取代先前和當時所有書面 或口頭之協議、提議或聲明。若使用者條款規定和 引用頁面互相抵觸，則以使用者條款為準。 然若合約與使用者條款牴觸，則以合約條款為主， 使用者條款規定為輔， 使用者條款引用頁面 (例如：隱私權政策) 則再其次。 客戶須將衝突與抵觸告知 授權使用者，在這之前，則受此處之條款約束。

聯絡 Slack

如對 Slack 使用者服務條款有任何疑問，歡迎與我們聯絡。您可透過 feedback@slack.com 或以下郵寄地址聯絡我們：

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

United States