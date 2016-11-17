En vigor: 17 de noviembre de 2016

Estas Condiciones de servicio al usuario (las “Condiciones para el usuario”) rigen tu acceso y uso de nuestras herramientas y plataforma en línea para la productividad en el lugar de trabajo (los “Servicios”). Léelos detenidamente, por favor. Aunque estás conectándote a un espacio que ya existe, estos términos para el usuario se aplican a ti, el futuro usuario que está leyendo estas palabras. Estamos encantados de tenerte aquí.

Lo primero es lo primero

Estas Condiciones para el usuario son jurídicamente vinculantes

Estas Condiciones del usuario son un contrato jurídicamente vinculante entre tú y nosotros. Como parte de estas Condiciones del usuario, aceptas cumplir la versión más reciente de nuestra Política de uso aceptable, incorporada como referencia en estas Condiciones del usuario. Si utilizas los Servicios o accedes a ellos, o continúas accediendo o utilizando los Servicios después de recibir una notificación de un cambio en las Condiciones del usuario o en la Política de uso aceptable, confirmas que has leído, comprendido y aceptado vincularte a las Condiciones del usuario y a la Política de uso aceptable. "Nosotros", "nuestro/a(s)" y "nos" se refieren actualmente a la entidad de Slack aplicable en el Contrato (definido a continuación).

Opciones e instrucciones del cliente

Eres un usuario autorizado de un espacio de trabajo controlado por un "cliente"

Una organización u otro tercero al que nos referimos como “Cliente” en estas Condiciones del usuario te ha invitado a un espacio de trabajo (por ejemplo, una URL única en la que un grupo de usuarios pueden acceder a los Servicios, como se detalla en las páginas de nuestro Centro de ayuda). Por ejemplo, si vas a unirte a uno de los espacios de trabajo de tu empresa, el Cliente es tu empresa. Si vas a unirte a un espacio de trabajo que una amiga tuya ha creado con su dirección de correo electrónico personal para trabajar en su nueva idea de startup, ella es nuestra Cliente y es quien te autoriza a unirte a su espacio de trabajo.

Qué significa esto para ti y para nosotros

El Cliente ha aceptado por separado nuestras Condiciones de servicio del cliente o ha llegado por escrito a un acuerdo con nosotros (en cualquier caso, el "Contrato") que permitió al Cliente crear y configurar un espacio de trabajo de tal modo que tú y otras personas podáis uniros (cada uno de los invitados con acceso a los Servicios, incluido tú, es un "Usuario autorizado). El Contrato incluye nuestro compromiso de ofrecer los Servicios al Cliente, quien puede invitar después a los Usuarios autorizados para que se unan a sus espacios de trabajo. Cuando un Usuario autorizado (incluido tú) envía contenido o información a los Servicios, como mensajes o archivos ("Datos del cliente"), tú reconoces y aceptas que los Datos del cliente son propiedad del Cliente, y que el Contrato ofrece al Cliente muchas opciones y control sobre los Datos del cliente. Por ejemplo, el Cliente puede proporcionar o denegar el acceso a los Servicios, activar o desactivar integraciones de terceros, gestionar las autorizaciones, los ajustes de retención y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales o unir tu espacio de trabajo o canales a otros espacios de trabajo o canales, y estas opciones e instrucciones pueden afectar al acceso, a la utilización, a la divulgación, a la modificación o a la eliminación de ciertos Datos del cliente. Consulta las páginas de nuestro Centro de ayuda para recibir más información sobre nuestros diferentes planes de Servicio y las opciones disponibles para el Cliente.

La relación entre tú, el Cliente y nosotros

EN CUANTO A NOSOTROS Y EL CLIENTE, ACEPTAS QUE ES ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE (A) INFORMARTE A TI Y A LOS USUARIOS AUTORIZADOS DE CUALQUIER POLÍTICA Y PRÁCTICA RELEVANTE EN RELACIÓN CON EL CLIENTE Y DE CUALQUIER AJUSTE QUE PUEDA AFECTAR AL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE; (B) OBTENER CUALQUIER DERECHO, PERMISO O CONSENTIMIENTO TUYO O DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS QUE SEA NECESARIO PARA EL USO LEGAL DE LOS DATOS DEL CLIENTE Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS; (C) ASEGURAR QUE LA TRANSFERENCIA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE CONFORME AL CONTRATO SE REALIZAN DE FORMA LÍCITA; Y (D) RESPONDER Y RESOLVER CUALQUIER CONFLICTO CON UN USUARIO AUTORIZADO EN RELACIÓN CON O EN BASE A LOS DATOS DEL CLIENTE, LOS SERVICIOS O LA INCAPACIDAD DEL CLIENTE PARA CUMPLIR CON ESTAS OBLIGACIONES. SLACK NO SE RESPONSABILIZA NI OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS, QUE SE TE PROPORCIONAN EN BASE A LA "CONDICIÓN ACTUAL" Y A "LA DISPONIBILIDAD".

Algunas reglas básicas

Debes ser mayor de 16 años

Los Servicios no están dirigidos a menores de dieciséis años, y no debería utilizarlos nadie menor de esta edad. Declaras que eres mayor de 16 años y que eres la persona a la que se dirige la invitación del Cliente a los Servicios. No puedes utilizar los Servicios ni acceder a ellos, cualquiera sea la finalidad, si alguna de las declaraciones en la anterior oración no es cierta. Sin perjuicio de lo anterior, debes cumplir con la edad mínima legal para trabajar.

Mientras estés aquí, debes cumplir las reglas

Para garantizar un entorno de trabajo seguro y productivo, todos los Usuarios autorizados deben cumplir nuestra Política de uso aceptable y permanecer atentos para informar de cualquier contenido o comportamiento inadecuado al Cliente y a nosotros.

Estás aquí a discreción del Cliente (y a la nuestra)

Estas Condiciones del usuario permanecerán en vigor hasta que la suscripción del Cliente para ti caduque o concluya, o hasta que el Cliente o nosotros cancelemos tu acceso a los Servicios. Ponte en contacto con el Cliente si en algún momento o por alguna razón deseas cancelar tu cuenta, incluido a causa de un desacuerdo con una actualización de estas Condiciones del usuario o de la Política de uso aceptable.

Limitación de responsabilidad

Si consideramos que se da una violación del Contrato, de las Condiciones del usuario, de la Política de uso aceptable o de cualquier otra política que pueda remediarse mediante la eliminación de ciertos Datos del cliente u otra acción por parte del Cliente, en la mayoría de los casos pediremos al Cliente que lleve a cabo dicha acción en vez de intervenir nosotros. Puede que intervengamos y realicemos la que nos parezca la acción más apropiada (lo que incluye desactivar tu cuenta) si el Cliente no realiza la acción apropiada o consideramos que existe un riesgo creíble de dañarnos a nosotros, a los Servicios, a los Usuarios autorizados o a terceros. NI TÚ NI NOSOTROS TENDREMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA CON EL OTRO, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN BENEFICIO O INGRESO PERDIDO, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSIGUIENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI LA PARTE HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. SALVO QUE TAMBIÉN SEAS UN CLIENTE (Y SIN LIMITAR NUESTROS DERECHOS Y REMEDIOS EN VIRTUD DEL CONTRATO), NO TENDRÁS RESPONSABILIDAD FINANCIERA ANTE NOSOTROS POR LA INFRACCIÓN DE ESTAS CONDICIONES DEL USUARIO. EL LÍMITE MÁXIMO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE TI POR CUALQUIER INFRACCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL USUARIO ES DE CIEN DÓLARES (100 $) EN TOTAL. LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DESCRITOS NO SE APLICARÁN HASTA EL PUNTO EN QUE LO PROHÍBA LA LEGISLACIÓN APLICABLE NI LIMITARÁN EL DERECHO DE CUALQUIERA DE LAS PARTES A BUSCAR Y OBTENER COMPENSACIÓN EQUITATIVA.

Aplicación del derecho del consumidor

Slack es una herramienta de trabajo destinada para su uso por parte de empresas y organizaciones, y no con fines de consumo. Hasta el máximo alcance permitido por la ley, por el presente reconoces y aceptas que no se aplican las leyes de consumo. No obstante, si cualquier ley de consumo (p. ej., en Australia, la Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) resulta de aplicación y no puede ser excluida conforme a la legislación vigente, no hay nada en las presentes Condiciones del usuario que restrinja, excluya o modifique cualquier garantía legal, aval, derecho o recurso que pudieras tener; y nuestra responsabilidad estará limitada (a nuestra elección) a la sustitución, reparación o reabastecimiento de los Servicios o el reembolso prorrateado al Cliente de las cuotas pagadas por anticipado en relación con tu suscripción hasta el final del período.

Vigencia

Las secciones tituladas "La relación entre tú, el Cliente y nosotros", "Limitación de responsabilidad" y "Vigencia", así como todas las cláusulas bajo el encabezado general "Cláusulas generales", seguirán vigentes incluso en caso de que se produzca cualquier término o expiración de las Condiciones del usuario.

Cláusulas generales

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que se establezca aquí lo contrario, todas las notificaciones con arreglo a las Condiciones del usuario se producirán por correo electrónico, aunque podamos elegir notificar a los Usuarios autorizados mediante los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Las notificaciones a Slack deben enviarse a feedback@slack.com, salvo las de carácter legal, que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que una notificación se ha entregado debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de notificaciones enviadas mediante los Servicios. Las notificaciones con arreglo al Contrato se enviarán exclusivamente al Cliente, en conformidad con los términos de ese acuerdo.

Política de privacidad

Por favor, revisa nuestra Política de privacidad para recibir más información sobre cómo recopilamos y utilizamos datos relativos a la utilización y al funcionamiento de nuestros productos.

Modificaciones

A medida que evolucione nuestro negocio, puede que cambiemos estas Condiciones del usuario o la Política de uso aceptable. Si realizamos un cambio sustancial en las Condiciones del usuario o en la Política de uso aceptable, te notificaremos de forma razonable antes de que el cambio tenga efecto, ya escribiendo a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta, ya enviándote un mensaje mediante los Servicios. Puedes revisar la versión más reciente de las Condiciones del usuario cuando quieras visitando esta página, y visitando las siguientes para las versiones más recientes de las otras páginas referenciadas en estas Condiciones del usuario: Política de uso aceptable y Política de privacidad. Cualquier revisión sustancial de estas Condiciones del usuario se hará efectiva en la fecha indicada en nuestra notificación, y cualquier otro cambio se hará efectivo en la fecha en la que lo publiquemos. Si utilizas los Servicios después de la fecha efectiva de cualquier cambio, dicha utilización constituirá la aceptación de los términos y condiciones revisados.

Renuncia

Ninguna falta o demora de ninguna de las partes al ejercer un derecho en virtud de las Condiciones del usuario, incluida la Política de uso aceptable, constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud de las Condiciones del usuario será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte que se considera que otorga la renuncia.

Nulidad parcial

Las Condiciones del usuario, incluida la Política de uso aceptable, se respetarán en la mayor medida posible permitida por la legislación aplicable. Si un tribunal competente determinara que cualquier cláusula de las Condiciones del usuario es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula, que se interpretará lo mejor posible para cumplir los objetivos de la cláusula original en la mayor medida posible permitida por la ley, y las cláusulas restantes de las Condiciones del usuario permanecerán vigentes.

Cesión

No puedes ceder ninguno de tus derechos o delegar tus obligaciones en virtud de estas Condiciones del usuario, incluida la Política de uso aceptable, ni por aplicación de la ley ni de ninguna otra manera, sin nuestro consentimiento previo por escrito (que no se negará sin razón). Podemos ceder estas Condiciones del usuario en su totalidad (incluyendo todos los términos y condiciones incorporados aquí para referencia) sin tu consentimiento a una corporación afiliada o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todas o casi todas nuestras acciones.

Legislación aplicable; Juzgado; Renuncia a juicio con jurado; Honorarios legales

Las Condiciones del usuario, incluida la Política de uso aceptable, y cualquier disputa que surja de las mismas o esté relacionada con estas, se regirá exclusivamente por la misma legislación aplicable del Contrato, sin tener en cuenta conflictos de leyes o la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente del Contrato tendrán competencia exclusiva para juzgar cualquier disputa que surja de o se relacione con estas Condiciones del usuario, incluida la Política de uso aceptable, o su formación, interpretación o cumplimiento. Las partes consienten y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. Las partes renuncian a cualquier derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pueda surgir de cualquier manera de o en relación con el Contrato. En cualquier acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud de las Condiciones del usuario, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de los abogados. Las partes consienten y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. Las partes renuncian a cualquier derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pueda surgir de cualquier manera de o en relación con las Condiciones del usuario. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud de las Condiciones del usuario, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de los abogados.

Acuerdo completo

Las Condiciones del usuario, incluido cualquier término incorporado por referencia a las Condiciones del usuario, constituyen el acuerdo completo entre tú y nosotros, y reemplazan cualquier acuerdo, propuesta o declaración previa y contemporánea, oral o escrita, referente al tema. En caso de conflicto o inconsistencia entre las cláusulas de estas Condiciones del usuario y las páginas referenciadas en ellas, los términos de estas Condiciones del usuario prevalecerán; sin embargo, si se da un conflicto o una inconsistencia entre el Contrato y las Condiciones del usuario, los términos del Contrato prevalecerán, seguidos de las cláusulas de estas Condiciones del usuario y, a continuación, de las páginas referenciadas en estas Condiciones del usuario (como la Política de privacidad). El Cliente se responsabilizará de notificar a los Usuarios autorizados de tales conflictos o inconsistencias, y hasta ese momento los términos aquí establecidos serán vinculantes.

Contactar con Slack

No dudes en contactar con nosotros si tienes alguna pregunta sobre las Condiciones de servicio al usuario de Slack. Puedes escribirnos a feedback@slack.com o a nuestra dirección de correo:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

Estados Unidos