본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2016년 11월 17일

본 사용자 서비스 약관("사용자 약관")이 온라인 워크스페이스 생산성 도구 및 플랫폼("서비스")의 액세스 및 사용에 적용됩니다. 신중하게 읽어 주세요. 고객님(본 내용을 읽고 있는 잠재적인 사용자)이 기존 워크스페이스에 로그인하더라도 본 사용자 약관이 적용됩니다. 방문해주셔서 감사합니다.

우선 사항

본 사용자 약관은 법적 구속력이 있음

본 사용자 약관은 귀하와 Slack 간에 맺은 법적 구속력을 지닌 계약입니다. 본 사용자 약관의 일부로 귀하는 본 사용자 약관에 참조로 포함되어 있는 가장 최신 버전의 사용 제한 정책을 준수하는 데 동의합니다. 귀하가 서비스에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 또는 사용자 약관이나 사용 제한 정책에 대한 변경 내용에 대해 통지를 받은 후에 계속해서 서비스에 액세스하거나 이를 사용하는 경우, 귀하는 사용자 약관과 사용 제한 정책을 읽고 그 내용을 이해했으며, 이에 구속된다는 것에 동의함을 확인해 주는 것입니다. “당사”는 현재 계약서 내의 해당하는 Slack 법인을 의미합니다(아래에 정의됨).

고객의 선택 및 지침

귀하는 “고객”이 관리하는 워크스페이스의 승인된 사용자입니다.

본 사용자 약관에서 “고객”으로 칭하는 조직 또는 기타 제삼자가 귀하를 워크스페이스(즉, 고객지원센터 페이지에 자세히 설명된 바와 같이 사용자 그룹이 서비스에 액세스할 수 있는 고유한 URL)에 초대했습니다. 예를 들어 귀하가 고용주의 워크스페이스 중 하나에 참여하는 경우 고객은 귀하의 고용주가 됩니다. 새 스타트업 아이디어를 진행하기 위해 친구가 자신의 이메일 주소로 만든 워크스페이스에 귀하가 참여하는 경우, 친구는 Slack의 고객이 되며 귀하가 워크스페이스에 참여하는 것을 친구가 승인하게 됩니다.

이는 귀하와 Slack에 어떤 의미일까요?

고객은 별도로 Slack의 고객 서비스 약관에 동의하거나 Slack과 서면 계약을 체결하였고(두 경우 모두 “계약”), 이에 따라 고객은 귀하 및 다른 사용자가 참여(귀하를 포함해 서비스에 대한 액세스를 부여받은 각 초대된 사람은 “승인된 사용자”임)할 수 있도록 워크스페이스를 만들고 구성할 수 있습니다. 계약서에는 고객에게 서비스를 제공하겠다는 Slack의 약속이 포함되며 그러한 고객은 승인된 사용자를 워크스페이스에 참여하도록 초대할 수 있습니다. 승인된 사용자(귀하 포함)가 메시지 또는 파일(“고객 데이터”) 등의 콘텐츠나 정보를 서비스에 제출하면, 귀하는 고객 데이터가 고객의 소유이며 계약에 따라 고객에게 고객 데이터에 대한 수많은 선택사항과 제어 권한이 제공된다는 점을 인정하고 이에 동의한 것으로 간주됩니다. 예를 들어 고객은 서비스에 대한 액세스를 프로비저닝 또는 프로비저닝 취소하거나, 타사 통합을 활성화 또는 비활성화하거나, 권한, 보존 및 내보내기 설정을 관리하거나, 워크스페이스를 양도 또는 할당하거나, 채널을 공유하거나, 워크스페이스 또는 채널을 다른 워크스페이스 또는 채널과 통합할 수 있으며, 이러한 선택사항과 지침에 따라 특정 또는 모든 고객 데이터에 대한 액세스, 사용, 공개, 수정 또는 삭제가 이뤄질 수 있습니다. 다양한 서비스 플랜과 고객에게 제공되는 옵션에 대한 자세한 내용은 고객지원센터 페이지를 확인해주세요.

귀하, 고객 및 Slack 사이의 관계

Slack과 고객 사이에 맺은 관계와 마찬가지로, 귀하는 (A) 귀하 및 모든 승인된 사용자에게 고객 데이터의 처리에 영향을 미칠 수 있는 모든 관련 고객 정책 및 관행과 모든 설정에 대해 알리고 (B) 귀하 및 모든 승인된 사용자로부터 고객 데이터의 합법적 사용과 서비스 운영에 필요한 모든 권리, 권한 또는 동의를 구하고 (C) 계약에 따른 고객 데이터의 전송 및 처리가 합법적으로 이루어지도록 보장하고 (D) 고객 데이터, 서비스 또는 고객이 이러한 의무를 이행하지 못한 것과 관련된 귀하 및 모든 승인된 사용자와의 모든 분쟁에 대응하고 이를 해결하는 것은 전적으로 고객의 책임이라는 데 동의합니다. Slack은 “있는 그대로” 및 “사용 가능한” 상태로 사용자에게 제공되는 서비스와 관련하여 사용자에게 명시적이든 묵시적이든 상관없이 어떤 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

몇 가지 기본 규칙

귀하는 만 16세 이상이어야 합니다.

서비스는 만 16세 미만의 사용자를 위해 고안된 것이 아니며 그러한 사용자는 서비스를 사용해서는 안 됩니다. 귀하는 만 16세 이상이며 고객의 의도에 따라 서비스에 초대된 수신자여야 합니다. 앞 문장의 진술에 사실이 아닌 내용이 있다면 어떤 목적으로든 서비스에 액세스하거나 서비스를 사용해서는 안 됩니다. 귀하는 전술한 내용을 제한하지 않고도 합법적으로 근로할 수 있는 연령이어야 합니다.

Slack을 이용하는 동안에는 Slack의 규칙을 따라야 합니다.

안전하고 생산적인 작업 환경을 보장하기 위해 모든 승인된 사용자는 Slack의 사용 제한 정책을 준수하고, 부적합한 행동이나 콘텐츠를 고객 및 Slack에 보고하는 데 주의를 기울여야 합니다.

귀하는 고객(및 Slack)의 뜻에 따라 본 서비스를 이용합니다.

본 사용자 약관은 귀하에 대한 고객의 구독이 만료 또는 종료되거나 서비스에 대한 고객님의 액세스가 고객 또는 우리에 의해 종료될 때까지 유효합니다. 본 사용자 약관 또는 사용 제한 정책의 업데이트에 동의하지 않는 것을 포함하여, 어떤 상황이나 이유로 인해 계정을 해지하고자 하는 경우 고객에게 문의해주세요.

책임의 제한

계약, 사용자 약관, 사용 제한 정책 또는 기타 정책의 위반이 발생했지만 고객이 특정 고객 데이터를 제거하거나 기타 조치를 취하는 것으로 위반사항을 해결할 수 있다고 판단할 경우, 대부분의 경우 Slack에서는 직접 개입하기보다는 고객에게 조치를 취할 것을 요청합니다. 고객이 적합한 조치를 취하지 않거나 Slack, 서비스, 승인된 사용자 또는 제삼자에 해가 될 믿을 만한 위험성이 있다고 판단할 경우, 직접 개입하여 적합하다고 여겨지는 조치(사용자 계정 비활성화 포함)를 취할 수 있습니다. 귀하 또는 Slack은 어떤 경우에도 그 유발 원인이 무엇이든, 계약상의 불법 행위 또는 다른 어떤 책임론에 따라서든 해당 당사자가 그러한 손해의 가능성에 대한 자문을 받았는지 여부와 상관없이, 모든 이익 또는 수익 손실이나 모든 간접, 특별, 우발적, 결과적, 보상 또는 징벌적 손해에 대한 책임을 지지 않습니다. (계약에 따른 Slack의 권리와 구제책에 대한 제한 없이) 귀하 본인이 고객이기도 한 경우가 아니라면 귀하는 본 사용자 약관의 위반에 대해 Slack에 재정적 책임을 지지 않습니다. 사용자 약관의 위반에 대해 당사가 고객님에게 보상할 최대 책임 금액은 총 100달러입니다. 앞에서 언급한 면책사항은 해당 법률에 의해 금지되는 범위에서는 적용되지 않으며, 공평한 구제책을 모색 및 확보할 양 당사자의 권리를 제한하지 않습니다.

소비자보호법의 적용

Slack은 소비자가 사용하는 용도가 아닌 비즈니스 및 조직에 의해 사용되도록 고안된 워크스페이스 도구입니다. 법률에서 허용하는 최대 한도 내에서, 귀하는 여기에 소비자 보호법이 적용되지 않음을 인정하고 이에 동의합니다. 하지만 소비자보호법(예: 호주의 경쟁소비자법 2010(Cth))이 적용되고 달리 법적으로 제외할 수 있는 방법이 없는 경우, 본 사용자 약관의 어떤 내용도 소비자가 보유한 법적 보증, 보장, 권리 또는 구제책을 제한, 배제 또는 수정할 수 없으며, Slack의 책임은 서비스의 교체, 수리 또는 재공급이나 남은 기간에 대해 이미 지불된 사용자 구독료를 고객에게 비례 배분된 금액으로 환불하는 것으로 제한됩니다(Slack의 선택).

존속성

“귀하, 고객 및 Slack 사이의 관계”, “책임의 제한”, “존속성”이라는 제목의 섹션과 “일반 조항”이라는 일반 제목하의 모든 조항은 사용자 약관의 모든 해지 또는 만료 시에도 존속됩니다.

일반 조항

이메일 및 Slack 메시지

본 문서에 별도로 규정된 경우를 제외하고, 사용자 약관에 따른 모든 고지사항은 이메일로 전달됩니다. 하지만 서비스(예: Slackbot 알림)를 통해 고지를 제공하는 쪽을 선택할 수도 있습니다. Slack에 보내는 고지사항은 feedback@slack.com으로 전송되어야 하고 법적 고지는 legal@slack.com으로 전송되어야 합니다. 고지는 (a) 이메일을 통해 전송되는 고지일 경우 익일, (b) 서비스를 통해 전송되는 고지일 경우 같은 날 전송되면 정식으로 제공된 것으로 간주됩니다. 계약에 따른 고지는 해당 계약의 약관에 따라 고객에게만 전달됩니다.

개인정보 처리방침

Slack에서 제품의 사용과 성능에 관한 데이터를 어떻게 수집 및 사용하고 있는지에 대한 자세한 내용은 개인정보 처리방침을 검토해주십시오.

수정

비즈니스가 변화함에 따라 본 사용자 약관 또는 사용 제한 정책을 변경하게 될 수도 있습니다. Slack에서 사용자 약관 또는 사용 제한 정책을 상당 부분 변경할 경우, 귀하의 계정에 연결된 이메일 주소로 귀하에게 이메일을 보내거나 서비스를 통해 메시지를 보내는 방식으로 변경사항이 발효되기 전에 합리적인 고지를 제공할 것입니다. 이 페이지를 방문해 사용자 약관의 가장 최신 버전을 검토할 수 있으며, 이러한 사용자 약관에 참조된 다른 페이지의 가장 최신 버전은 사용 제한 정책 및 개인정보 처리방침에서 확인할 수 있습니다. 이러한 사용자 약관에 대한 모든 주요 수정 버전은 고지에 명시된 날짜에 효력이 발생하며 다른 모든 변경사항은 변경사항을 게시한 날부터 효력이 발생합니다. 변경사항의 효력 발생일 이후에 서비스를 사용할 경우 개정된 약관 및 조건을 수락하는 것으로 간주됩니다.

권리 포기

일방 당사자가 사용 제한 정책을 포함하여 사용자 약관에 따른 권리를 행사하지 않거나 연기한다고 해서 그러한 권한을 포기한 것으로 간주되지는 않습니다. 서명으로 작성되고 권리 포기를 인가한 것으로 여겨지는 당사자의 승인된 대표가 서명하지 않는 한, 사용자 약관에 따른 권리 포기는 유효하지 않습니다.

분리 가능성

사용 제한 정책을 포함한 사용자 약관은 해당 법률에 따라 허용되는 최대한의 범위까지 집행됩니다. 사용자 약관의 어떤 조항이 관할권이 있는 법원에 의해 법률에 위배된다고 판단된 경우 해당 조항은 해당 법원에 의해 수정되고 법률에 의해 허용되는 최대 범위까지 원래의 조항의 목표를 달성할 수 있도록 해석됩니다. 하지만 사용자 약관의 남은 조항은 효력을 유지합니다.

양도

귀하는 법의 운용에 관계없이 또는 달리 당사의 사전 서면 동의 없이 사용 제한 정책을 포함한 본 사용자 약관에 따른 귀하의 권리를 양도하거나 귀하의 의무를 위임할 수 없습니다(불합리하게 보류되지 않아야 함). Slack은 귀하의 동의 없이 본 사용자 약관 전체(참조로 여기에 포함된 모든 약관 및 조건 포함)를 제휴 기업에 양도하거나, 합병, 인수, 회사 정리 또는 자산 전체나 상당 부분을 매각하는 것과 관련하여 양도할 수 있습니다.

준거법, 재판 장소, 배심재판 포기, 수수료

사용 제한 정책을 포함하여 사용자 약관과 이로 인해 또는 이와 관련해 발생하는 모든 분쟁은 법률 또는 국제물품매매계약에 관한 국제연합협약의 충돌과 상관없이 계약의 동일한 준거법이 독점적으로 적용됩니다. 계약 해당 장소에 소재한 법원은 사용 제한 정책을 포함하여 사용자 약관 또는 그 형성, 해석, 시행으로 인해 또는 이와 관련해 발생하는 모든 분쟁을 판결할 독점적 관할권을 보유합니다. 이에 따라 각 당사자는 그러한 법원의 독점적 관할권에 동의하며 이에 따릅니다. 또한 이에 따라 각 당사자는 계약으로 인해 또는 이와 관련해 발생하는 모든 법적 행위나 소송과 관련하여 배심 재판에 대한 모든 권리를 포기합니다. 사용자 약관에 따른 권리를 행사하기 위한 모든 법적 행위나 소송 절차에서 승소한 당사자는 합리적인 비용과 변호사 수수료를 되찾을 자격을 보유합니다. 이에 따라 각 당사자는 그러한 법원의 독점적 관할권에 동의하며 이에 따릅니다. 또한 이에 따라 각 당사자는 사용자 약관으로 인해 또는 이와 관련해 발생하는 모든 법적 행위나 소송과 관련하여 배심 재판에 대한 모든 권리를 포기합니다. 사용자 약관에 따른 권리를 행사하기 위한 모든 법적 행위나 소송 절차에서 승소한 당사자는 합리적인 비용과 변호사 수수료를 되찾을 자격을 보유합니다.

완전한 합의

사용자 약관에 참조로 포함된 모든 약관을 포함하여 사용자 약관은 귀하와 Slack 간의 완전한 합의로 여겨지며, 해당 사안과 관련해 서면이나 구두로 이뤄진 모든 이전 및 당시 계약, 제안 또는 진술을 대체합니다. 본 사용자 약관의 조항과 본 사용자 약관에 참조된 모든 페이지 사이에 충돌이나 불일치가 있을 경우, 본 사용자 약관의 조건이 우선합니다. 하지만 계약서와 사용자 약관 사이에 충돌이나 불일치가 있을 경우 계약서의 조건이 우선하며, 본 사용자 약관의 조항이 그 뒤를 잇고, 본 사용자 약관에 참조된 페이지(예: 개인정보 처리방침)가 그 다음 순서가 됩니다. 고객은 승인된 사용자에게 그러한 충돌이나 불일치를 알려야 할 책임이 있으며 그때까지 여기에 규정된 조건이 구속력을 가집니다.

Slack에 문의

Slack 사용자 서비스 약관에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 Slack에 문의해주세요. feedback@slack.com 또는 아래의 우편 주소로 문의할 수 있습니다.

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

United States