Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 17 novembre 2016

Queste Condizioni d’uso per l’utente (le “Condizioni per l’utente”) disciplinano l’accesso e l’uso della piattaforma e degli strumenti per la produttività in un’area di lavoro online di Slack (i “Servizi”). L’utente è invitato a leggerle con attenzione. Anche se si accede a un’area di lavoro esistente, queste Condizioni per l’Utente sono applicabili a chi legge queste parole in qualità di potenziale utente. Grazie per essere qui.

Procediamo con ordine

Queste Condizioni per l’Utente sono legalmente vincolanti

Queste Condizioni per l’utente costituiscono un contratto legalmente vincolante tra l’utente e Slack. In quanto parte integrante di queste Condizioni per l’utente, l’utente accetta di rispettare i Criteri di utilizzo più recenti, inseriti per riferimento in queste Condizioni per l’utente. Se si utilizzano i Servizi o vi si accede o se si continua a utilizzare i Servizi oppure ad accedervi dopo aver ricevuto una notifica di una modifica apportata alle Condizioni per l’utente oppure ai Criteri di utilizzo, si conferma di aver letto, compreso e accettato di rispettare le Condizioni per l’utente e i Criteri di utilizzo. Per “noi”, “nostro”, “ci” e le relative varianti di numero e genere si intende l’entità Slack applicabile nel Contratto (di seguito definito).

Istruzioni e scelte del Cliente

L’utente è un Utente autorizzato in un’area di lavoro controllata da un “Cliente”

Un’organizzazione o un’altra terza parte che in queste Condizioni per l’utente viene definita “Cliente” ha invitato l’utente a entrare in un’area di lavoro (ovvero un URL unico in cui un gruppo di utenti può accedere ai Servizi, come descritto più in dettaglio nelle pagine del Centro assistenza). Se ad esempio si entra in una delle aree di lavoro del proprio datore di lavoro, il Cliente è il proprio datore di lavoro. Se si entra in un’area di lavoro che un’amica ha creato usando il suo indirizzo e-mail personale per lavorare alla sua nuova idea di start up, questa amica è la nostra Cliente ed è lei che autorizza a entrare nella sua area di lavoro.

Cosa significa questo per l’utente e per Slack

Il Cliente ha separatamente accettato le Condizioni d’uso per il Cliente o sottoscritto con Slack un accordo scritto (in entrambi i casi, il “Contratto”) che consente al Cliente di creare e configurare un’area di lavoro in modo da consentirne l’accesso all’utente e ad altri (ciascun invitato, compreso l’utente, a cui viene consentito l’accesso ai Servizi è definito “Utente autorizzato”). Il Contratto definisce l’impegno di Slack a fornire i Servizi al Cliente, che può quindi invitare gli Utenti autorizzati a entrare nelle sue aree di lavoro. Quando un Utente autorizzato (compreso l’utente) invia contenuti o informazioni ai Servizi, ad esempio messaggi o file (“Dati del cliente”), riconosce e accetta che i dati del cliente sono di proprietà del Cliente, a cui il Contratto fornisce diverse scelte e controllo su tali dati. Il Cliente, ad esempio, può accordare o cancellare l’accesso ai Servizi, abilitare o disabilitare le integrazioni di terze parti, gestire le autorizzazioni, le impostazioni per l’esportazione e la conservazione, trasferire o assegnare aree di lavoro, condividere canali o consolidare l’area di lavoro o i canali dell’utente con altre aree di lavoro o altri canali, e tali scelte e istruzioni possono comportare l’accesso, l’uso, la divulgazione, la modifica o l’eliminazione di tutti i Dati del cliente o di una parte di questi. Per ulteriori dettagli sui diversi Piani di servizio di Slack e sulle opzioni disponibili per il Cliente, consultare le pagine del Centro assistenza.

Il rapporto tra l’utente, il Cliente e Slack

COME CONCORDATO TRA NOI E IL CLIENTE, L’UTENTE ACCETTA CHE SIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE (A) INFORMARE L’UTENTE E GLI UTENTI AUTORIZZATI DI TUTTI I CRITERI E LE PRATICHE PERTINENTI DEL CLIENTE E DI EVENTUALI IMPOSTAZIONI CHE POSSONO INFLUIRE SULL’ELABORAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE; (B) OTTENERE DAL’UTENTE E DAGLI UTENTI AUTORIZZATI QUALSIASI DIRITTO, AUTORIZZAZIONE O CONSENSO NECESSARI PER L’USO LECITO DEI DATI DEL CLIENTE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI; (C) GARANTIRE CHE IL TRASFERIMENTO E L’ELABORAZIONE DEI DATI DEL CLIENTE IN BASE AL CONTRATTO SIANO CONFORMI ALLA LEGGE; E (D) RISPONDERE A E RISOLVERE QUALSIASI CONTROVERSIA CON L’UTENTE E CON QUALSIASI UTENTE AUTORIZZATO IN RELAZIONE A O BASATA SUI DATI DEL CLIENTE, I SERVIZI O IL MANCATO ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI DA PARTE DEL CLIENTE. SLACK NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALUNQUE TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AI SERVIZI, CHE VENGONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E “SECONDO DISPONIBILITÀ”.

Alcune regole di base

È necessario avere almeno 16 anni

I Servizi non sono destinati a e non devono essere utilizzati da chi abbia meno di sedici anni di età. Utilizzando i Servizi si dichiara di avere più di 16 anni e di essere il destinatario designato del relativo invito da parte del Cliente. Non è consentito accedere o utilizzare i Servizi per qualsivoglia scopo se una delle dichiarazioni contenute nella frase precedente non è veritiera. Fermo restando quanto precede, è necessario avere l’età minima lavorativa stabilita dalla legge.

Mentre ci si trova qui si devono rispettare le regole

Per contribuire a garantire un ambiente lavorativo sicuro e produttivo, tutti gli Utenti autorizzati devono rispettare i Criteri di utilizzo e restare vigili, segnalando al Cliente e a Slack qualsiasi comportamento inappropriato.

L’utente si trova qui per volontà del Cliente (e di Slack)

Le presenti Condizioni per l’utente restano in vigore fino alla scadenza o alla conclusione dell’abbonamento sottoscritto dal Cliente per l’utente o fino a quando l’accesso ai Servizi non venga revocato dal Cliente o da Slack. Se in qualunque momento o per qualsiasi ragione si desidera chiudere il proprio account, compreso il caso di un disaccordo con eventuali aggiornamenti delle presenti Condizioni per l’utente o dei Criteri di utilizzo, contattare il Cliente.

Limitazione di responsabilità

Qualora, a nostro giudizio, vi sia una violazione del Contratto, delle Condizioni per l'Utente, dei Criteri di utilizzo o di altre disposizioni alla quale possa facilmente porre rimedio il Cliente mediante la rimozione di determinati Dati del cliente o altra azione, nella maggioranza dei casi noi, anziché intervenire, chiederemo al Cliente di prendere provvedimenti. Potremo intervenire direttamente e intraprendere le azioni che riteniamo appropriate (compresa la disattivazione dell’account dell’Utente) qualora il Cliente non adotti i provvedimenti opportuni o se riteniamo vi sia un rischio credibile di danni per noi, per i Servizi, per gli Utenti autorizzati o per una qualunque terza parte. IN NESSUNA CIRCOSTANZA L’UTENTE O NOI SAREMO RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL’ALTRO PER EVENTUALI PERDITE DI PROFITTI O FATTURATO O PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, COMPENSATORIO O PUNITIVO COMUNQUE CAUSATO, SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI, E ANCHE QUALORA LA PARTE SIA STATA MESSA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. A MENO CHE L’UTENTE NON SIA ANCHE UN CLIENTE (E SENZA LIMITAZIONI AI NOSTRI DIRITTI E RIMEDI AI SENSI DEL CONTRATTO), L’UTENTE NON SARÀ FINANZIARIAMENTE RESPONSABILE NEI NOSTRI CONFRONTI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI PER L’UTENTE. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ MASSIMA AGGREGATA NEI CONFRONTI DELL’UTENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L’UTENTE È DI CENTO DOLLARI (100 $) IN AGGREGATO. LE PRECEDENTI CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ NON HANNO LO SCOPO DI ELUDERE IL RISPETTO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E NON LIMITANO IL DIRITTO DELLE PARTI DI RICERCARE E OTTENERE UN EQUO COMPENSO.

Applicazione della legge a tutela dei consumatori

Slack è uno strumento per ambienti di lavoro inteso per uso professionale da parte di aziende e organizzazioni e non destinato al mercato consumer. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, l’Utente conferma di riconoscere e accettare che le leggi a tutela dei consumatori non sono applicabili. Qualora, tuttavia, siano applicabili eventuali leggi a tutela dei consumatori (ad esempio, in Australia, il Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) e non possano essere altrimenti e legalmente escluse, nessuna parte di queste Condizioni per l’Utente limiterà, escluderà o modificherà le garanzie, i diritti o i rimedi a disposizione dell’Utente, e la nostra responsabilità è limitata (a nostra scelta) alla sostituzione, riparazione o nuova fornitura dei Servizi oppure al rimborso proporzionale al Cliente delle quote prepagate dell’abbonamento dell’Utente a copertura del periodo di tempo rimanente.

Ultrattività

Le sezioni “Il rapporto tra l'Utente, il Cliente e noi”, “Limitazione di responsabilità” e “Ultrattività”, nonché tutte le disposizioni contenute nella sezione “Disposizioni generali” manterranno la propria efficacia anche oltre il termine o la scadenza delle Condizioni per l'Utente.

Disposizioni generali

Messaggi Slack ed e-mail

Salvo quanto diversamente qui specificato, tutte le comunicazioni relative alle Condizioni per l’utente avverranno tramite e-mail, sebbene sia facoltà di Slack sceglierne l’invio agli Utenti autorizzati mediante i Servizi (ad esempio notifiche tramite Slackbot). Le comunicazioni destinate a Slack dovranno essere inviate all’indirizzo feedback@slack.com, ad eccezione delle comunicazioni di argomento legale, che devono essere inviate all’indirizzo legal@slack.com. Una comunicazione sarà considerata inviata in modo appropriato (a) il giorno successivo alla data in cui è stata inviata, in caso di comunicazione inviata via e-mail; e (b) il giorno stesso, nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite i Servizi. Le comunicazioni relative al Contratto verranno inviate esclusivamente al Cliente in conformità alle condizioni stabilite nell’accordo in essere.

Informativa sulla privacy

Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui Slack raccoglie e utilizza i dati relativi all’uso e alle prestazioni dei propri prodotti, consultare l’Informativa sulla privacy.

Modifiche

È facoltà di Slack modificare le presenti Condizioni per l’utente o i Criteri di utilizzo in base all’evolversi della propria attività. Qualora vengano apportate modifiche materiali alle Condizioni per l’utente oppure ai Criteri di utilizzo, prima che tali modifiche diventino effettive l’utente verrà informato con congruo anticipo tramite e-mail all’indirizzo associato al suo account oppure inviando un messaggio tramite i Servizi. È possibile esaminare in qualsiasi momento la versione più recente delle Condizioni per l’utente visitando questa pagina. Per consultare le versioni più aggiornate delle altre pagine a cui si fa riferimento in queste Condizioni per l’utente, vedere le sezioni Criteri di utilizzo e Informativa sulla privacy. Le eventuali modifiche materiali alle presenti Condizioni per l’utente avranno efficacia a partire dalla data specificata nella nostra notifica. Tutte le altre modifiche avranno efficacia a partire dalla data di pubblicazione della modifica stessa. Se si utilizzano i Servizi dopo la data di efficacia delle modifiche, tale utilizzo costituirà accettazione dei termini e delle condizioni modificati.

Rinuncia

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle parti di uno qualsiasi dei diritti stabiliti nelle Condizioni per l’utente, compresi i Criteri di utilizzo, non costituirà una rinuncia a tale diritto. Nessuna rinuncia ai sensi delle Condizioni per l’utente avrà efficacia se non espressa per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della parte che si ritiene abbia concesso la rinuncia.

Nullità parziale

Le Condizioni per l’utente, compresi i Criteri di utilizzo, si applicheranno nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Qualora una delle disposizione di queste Condizioni per l’utente sia ritenuta contraria alla legge da una corte di giurisdizione competente, tale disposizione verrà modificata dalla corte e interpretata in modo da ottemperare al meglio e nella misura massima consentita dalla legge gli obiettivi della disposizione originale, e le restanti disposizioni delle Condizioni per l’utente rimarranno pienamente in effetto.

Divieto di cessione

Non è consentita la cessione di alcun diritto né la delega degli obblighi stabiliti dalle presenti Condizioni per l’utente, compresi i Criteri di utilizzo, ai sensi di legge o altrimenti, senza il previo consenso scritto da parte nostra (che non lo rifiuteremo in modo irragionevole). È facoltà di Slack cedere in toto, senza il consenso dell’utente, queste Condizioni per l’utente (compresi tutti i termini e le condizioni qui incorporati per riferimento) a una consociata o in connessione a una fusione, acquisizione, riorganizzazione aziendale o vendita di tutti o sostanzialmente tutti i propri beni.

Legge applicabile - Foro competente - Rinuncia al processo con giuria - Oneri legali

Le Condizioni per l’utente, compresi i Criteri di utilizzo, e qualsiasi controversia da queste derivante o a queste correlata, saranno regolate esclusivamente dalla stessa legge applicabile che regola il Contratto, con esclusione delle norme in materia di conflitti di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di beni. I tribunali del foro competente per il Contratto avranno giurisdizione esclusiva per dirimere qualsiasi controversia derivante da o correlata alle Condizioni per l’utente, compresi i Criteri di utilizzo, o alla loro formulazione, interpretazione o applicazione. Ciascuna parte accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali. Ciascuna parte rinuncia inoltre al diritto di richiedere un processo con giuria in relazione ad azioni o controversie derivanti dal presente Contratto o connesse a quest’ultimo. In qualsiasi azione o procedura legale per far valere i diritti ai sensi delle Condizioni per l’utente, la parte prevalente avrà diritto al risarcimento degli oneri legali e dei ragionevoli costi da essa sostenuti. Ciascuna parte accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali. Ciascuna parte rinuncia inoltre al diritto di richiedere un processo con giuria in relazione ad azioni o controversie derivanti dalle presenti Condizioni per l’utente. In qualsiasi azione o procedura legale per far valere i diritti ai sensi delle Condizioni per l’utente, la parte prevalente avrà diritto al risarcimento degli oneri legali e dei ragionevoli costi da essa sostenuti.

Indivisibilità

Le Condizioni per l'Utente, inclusi eventuali altri accordi cui queste facciano riferimento, costituiscono l’intero accordo tra l’Utente e noi e sostituiscono qualsivoglia accordo, proposta o dichiarazione precedenti e contemporanei, in forma orale o scritta, in relazione al loro oggetto. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni delle presenti Condizioni per l'Utente ed eventuali pagine alle quali tali Condizioni per l'Utente fanno riferimento, prevarranno i termini delle Condizioni per l'Utente. Nel caso tuttavia che sussista un conflitto o un’incongruenza tra il Contratto e le Condizioni per l'Utente, avranno precedenza i termini del Contratto, seguiti dalle disposizioni delle presenti Condizioni per l'Utente, seguite a loro volta da eventuali pagine alle quali le Condizioni per l'Utente fanno riferimento (ad esempio l’Informativa sulla privacy). Sarà responsabilità del Cliente notificare tali conflitti o incongruenze agli Utenti autorizzati e fino ad allora saranno vincolanti i termini qui stabiliti.

Come contattare Slack

Per qualsiasi domanda sulle Condizioni d’uso per l’utente di Slack, contattare Slack all’indirizzo e-mail feedback@slack.com oppure all’indirizzo postale indicato di seguito:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

Stati Uniti