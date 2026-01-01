Slack 的 AI 將摘要、行動項目和訊息詮釋等強大功能直接帶入日常工作流程中，協助組織各團隊更聰明地工作。無論是啟動行銷活動、促成交易還是協助新成員熟悉工作，都可以利用這些工具減少手動作業，並讓所有人隨時掌握進度，更快推進工作。

在 Slack，我們打造的 AI 會靜靜地在背景中運作，為你顯示深入分析、簡化工作流程和加速決策流程，不會擾亂你的工作節奏。行銷、銷售到支援等各部門的團隊都已在運用 Slack 的 AI，全心投入重要工作、加快決策速度和推動成果。

來看看團隊在 Slack 維持工作效率的真實範例，瞭解這些功能的實際應用。

一日之計始於一目瞭然

如果需要掌握最新情況，AI 產生的行動項目可以協助你優先處理最重要的工作。舉例來說，當銷售人員在 Slack 開始一天的工作時，「活動」檢視畫面會醒目顯示團隊成員急需客戶提案的後續跟進請求。

只需按一下，銷售人員就能直接前往訊息並立即採取行動，無需費時翻閱對話串或回想昨日討論內容，進而快速排定優先順序和回應，不拖累交易進度。

立即找到所有內容

在進行客戶會議前，銷售團隊常常需要在 Slack 對話、Salesforce 記錄或共用文件中快速找到背景資訊。有了企業搜尋功能，只要問問題 (例如「與好客多集團的交易進展如何？」) 就能獲得明確回答，因為 Slack 已掌握住每一條線索。

企業搜尋整合了 Salesforce、Google 雲端硬碟和 Confluence 等工具中的深入分析資料，因此銷售人員不需要來回切換分頁或費時尋找檔案。所有需要的內容都集中一處，減少情境切換，加快完成準備工作。

專注對話，記錄無憂

在快節奏的專案審查會中，無論是更新銷售管道、同步行銷宣傳活動還是規劃產品衝刺，對話總是快速進行，對於背景資訊的掌握度因此相當重要。運用 Slack 中 AI 輔助微型會議記錄，團隊既能專注討論會議內容，同時完整記錄行動項目。

AI 會自動產生內容明確有條理的會議摘要，包括決策事項和後續行動。換言之，所有人都能專心開會，不用擔心遺漏重點。如果人員無法即時參與會議，也能在幾分鐘內掌握會議重點，省去人工整理要點回顧的需要。





「無法開會的人員也能在幾秒內掌握重點內容。Slack 的 AI 提供完整的要點回顧和行動項目，確保不遺漏或延誤任何事項。」 Caraway Home 客戶體驗部門總監 Nancy Gurd

全球協作

全球團隊在業務往來上經常涉及多個地區、時區和語言。Slack 的內建翻譯功能可讓人員輕鬆閱讀和回覆不同語言的訊息，與全球團隊成員或合作夥伴順暢協作。

例如，東京行銷團隊成員用日文傳送了 Slack 訊息，請全球團隊審查一份廣告文案，美國同事只要按一下按鈕，就能查看翻譯成自己語言的訊息，瞭解請求並提供意見回饋，全程無需離開 Slack 或依賴外部工具。

利用畫板中的 AI 寫作輔助加速擬稿

行銷人員常常需要產生行銷活動策略摘要或記錄創意計畫，有了畫板中的 AI ，只要給予簡短提示或使用現有 Slack 對話就能產生初稿，還能進一步調整語氣、整理段落結構或標示重點。

這麼一來，人員可以加快製作出簡報、概覽和利害關係人進度更新等內容，就有更多時間專注處理高影響力事項。

快速掌握重點，理解脈絡

銷售對話推進速度快，跨部門協作的合作夥伴需要隨時跟進資訊。當銷售人員針對「A 公司前景高峰會」請求行銷支援時，AI 輔助訊息詮釋功能能協助合作夥伴釐清專案內容，無需深入查證或追問詳細資料。

將游標放在所需內容上，行銷人員就能即時取得從過往訊息及團隊知識中擷取的情境資訊，瞭解到「A 公司前景高峰會」是一場即將舉辦的活動，然後就能從容回應並立即提供協助，完全不會影響工作進度。

從容準備與新利害關係人協作

在銷售週期內，往往有新的利害關係人參與協作：財務審查人員、技術主管以及行銷團隊。在召開會議前，銷售代表可以透過 AI 產生的個人檔案摘要，快速掌握利害關係人的職責、近期 Slack 活動和優先事項。這些摘要還可以協助銷售團隊新進成員即時瞭解各成員職責和掌握工作進度，讓他們更快進入狀況。

這樣一來，銷售代表無需查閱過往對話串或向同事詢問背景資訊，就能掌握所需的情境資訊，並與相關人員進行個人化對話，迅速建立信任。

利用這些 AI 支援的功能，讓 Slack 更聰明地為你服務 現已推出 企業搜尋

頻道要點回顧與對話串摘要

微型會議 AI 會議記錄

翻譯 即將推出* AI 訊息詮釋

AI 行動項目

畫板中的 AI 寫作輔助

AI 個人檔案摘要

Slack 的 AI 就在你所在之處一展長才

Slack 的 AI 徹底翻轉工作方式。從秒回到不費力的資訊整理，我們正在為你的團隊打造一個更聰明、更有效率的工作環境。



部分 AI 功能現在已納入每個 Slack 付費方案中；對於想要做更多事情的團隊來說，每個方案都提供 AI 進階功能，這些功能可協助將工作自動化、讓決策更快速，並擴大整個組織的生產力。

Pro 方案讓你初步體驗 Slack 的內建 AI 功能，它能製作頻道、對話串與微型會議的基本摘要，讓你輕鬆掌握對話重點。

使用 Pro 後還想體驗更多功能？ Business+ 提供廣泛的 AI 工具，包括要點回顧、翻譯、工作流程生成以及 AI 支援的搜尋功能。這些功能可以減少團隊的人工作業，讓成員都能專注在重要的事務上。

需要在公司內擴大使用 AI 嗎？ Enterprise+ 給你完整的 Slack AI 體驗。它涵蓋了企業搜尋、高階工作管理以及企業級安全性與控管。對於希望能加速成長、大規模安全運作，並將 AI 融入目前團隊工作每個層面的組織而言，這個方案正是為此而生。

無論你是剛開始使用還是準備更深入的運用，我們都有合適的 Slack 方案陪你的團隊一起成長。

準備好邁向下一階段了嗎？

* 若在文中將功能描述為「即將推出」，代表此為預測陳述，這些功能可能會在全年不同時間點陸續推出，其所有日期、特色與實用性可能會有所變動。。