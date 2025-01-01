Slack 中的 AI 通过将摘要、行动项目和消息解读等强大功能直接嵌入工作场景，帮助你所在组织范围内的团队更加智能地工作。无论是启动活动、达成交易还是新成员入职，这些工具都能减少手动操作，从而保持团队协同一致并快速推进工作。
Slack 的 AI 以“润物细无声”的方式运作——在后台默默提供洞察、简化工作流程并提升决策速度，同时不打断你的工作节奏。从市场到销售再到支持部门，各团队都正在利用 Slack 中的 AI 功能提升专注力、加快决策并取得成果。
以下通过真实案例展示这些功能如何助力团队在 Slack 中保持高效。
以清晰的思路开启新一天
在你需要追赶时间的时刻，AI 生成的行动项目将帮助你优先处理最重要的工作。例如，销售人员在 Slack 中开启一天的工作时，会在“活动”视图中看到同事提出的关于客户提案的紧急跟进提醒。
销售人员通过轻触鼠标，即可直达消息并采取行动，无需翻查历史消息列或努力回忆昨日的工作交流内容。这可以让销售人员厘清优先事项并快速响应，避免交易停滞。
即时查找一切
客户会议前，销售团队常需快速查找以下来源的背景信息：Slack 对话、Salesforce 备注或共享的文件。利用企业搜索功能，只需提问（如“与天诚集团的交易进展如何？”），Slack 就能基于上下文信息给出清晰答案。
企业搜索功能整合了 Salesforce、Google 云端硬盘及 Confluence 等工具的数据，帮助销售人员减少界面切换或文件查阅——他们所需的一切都集中在一处，从而减少上下文切换并加快准备工作进程。
专注对话，无需分心记录
在快节奏的项目评审（如销售管道更新、营销活动同步或产品冲刺计划会议）中，人员间产生的对话快速流动，上下文信息至关重要。Slack 中由 AI 驱动的抱团笔记功能让团队既能深度参与讨论，又能自动捕捉行动项目。
AI 自动生成清晰、结构化的会议摘要（含决策和后续步骤），这意味着所有与会者在当下都能保持专注，并确保重要细节不遗漏。同时，会议缺席者也能快速补上进度，无需人工复盘。
“即使有人错过会议，也能在数秒内通过 Slack 中 AI 生成的完整要点回顾和行动项目跟上进度，确保零信息丢失或延迟。”
全球无缝协作
国际化团队通常跨不同地区、语言及时区开展工作。使用 Slack 的内置翻译功能可轻松阅读和回复不同语言的消息，这有助于个人与来自世界各地的队友或合作伙伴顺畅协作。
例如，东京的营销同事用日语在 Slack 中发送广告文案审核请求时，美国的同事只需点击按钮，即可看到自己语言版本的译文、理解请求内容并直接提供反馈——全程无需离开 Slack 或借助外部工具。
在画板中利用 AI 助写功能加速内容起草
营销人员经常需要汇总活动策略或记录创意方案。通过画板中的 AI 功能，他们只需输入快捷指令或基于现有 Slack 对话即可生成初稿，随后调整语气、整理结构或突出关键要点。
该功能显著提升了简报、概要和利益相关方最新情况的内容生成效率，从而释放更多时间以专注于高价值工作。
快速补全上下文
销售对话节奏极快，跨职能协作者必须紧跟步伐。例如，当销售人员请求为“极点创科”公司提供营销支持时，由 AI 驱动的消息解读功能可自动解析其含义，无需人为翻查或反复确认。
营销人员只需悬停光标，即可从过往消息记录和团队知识库中获取即时上下文，明确“极点创科”指代的是即将举办的活动。随后他们便能够从容响应并立即介入协助，全程不拖慢协作节奏。
从容应对新的利益相关者
销售周期中常需接触新的利益相关者：财务评审、技术主管及营销团队。会前，销售代表可通过 AI 生成的个人档案摘要快速了解利益相关者的职务、近期在 Slack 中的动态以及优先事项。此类摘要还可即时提供关于人员分工与项目进展的关键见解，帮助新的销售成员加速融入团队。
这让销售代表能够快速获得所需上下文信息，从而个性化沟通并迅速建立信任，既无需翻查过往的消息列，也不必打扰同事询问详情。
Slack 中的 AI 与你并肩工作
Slack 中的 AI 正在彻底改变工作方式。从极速答疑到轻松整理信息，我们正为你的团队打造一个更智能、更高效的工作环境。
部分 AI 功能现已包含在所有付费 Slack 套餐中。若团队希望解锁更多，升级套餐后还能获得更强大的 AI 功能，帮助你自动开展工作、加快决策、全面提升工作效率。
- 专业套餐提供 Slack 内置 AI 的初体验，支持频道、消息列和抱团的基础摘要功能，让快速跟进对话变得轻而易举。
- 正在使用专业套餐并且期待更多功能？企业增强套餐解锁更多 AI 工具，包括要点回顾、翻译、工作流程生成以及 AI 驱动的搜索。这些功能可帮助团队减少重复劳动，专注于核心工作。
- 要将 AI 推广到整个企业？Enterprise+ 套餐提供 Slack 完整的 AI 解决方案，包含企业搜索、升级的任务管理，以及企业级的安全管控体系。该套餐专为追求高效运作的组织打造，在确保规模化安全运营的同时，如今已将 AI 深度融入团队工作的每一个环节。
无论你是刚刚开始探索，还是准备深入应用，Slack 都有合适的套餐，随团队一起成长。
准备好迈出下一步了吗？
- 单击此处，找到适合团队的套餐
- 联系你的 Slack 管理员，申请开通权限
- 与销售人员交谈，了解更多信息并获取访问权限
*文中提到的“即将推出”的功能为前瞻性描述，可能会在全年内陆续发布。所有功能、发布日期和具体形式均可能有所变更。
