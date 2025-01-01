Slack 中的 AI 通过将摘要、行动项目和消息解读等强大功能直接嵌入工作场景，帮助你所在组织范围内的团队更加智能地工作。无论是启动活动、达成交易还是新成员入职，这些工具都能减少手动操作，从而保持团队协同一致并快速推进工作。

Slack 的 AI 以“润物细无声”的方式运作——在后台默默提供洞察、简化工作流程并提升决策速度，同时不打断你的工作节奏。从市场到销售再到支持部门，各团队都正在利用 Slack 中的 AI 功能提升专注力、加快决策并取得成果。

以下通过真实案例展示这些功能如何助力团队在 Slack 中保持高效。

以清晰的思路开启新一天

在你需要追赶时间的时刻，AI 生成的行动项目将帮助你优先处理最重要的工作。例如，销售人员在 Slack 中开启一天的工作时，会在“活动”视图中看到同事提出的关于客户提案的紧急跟进提醒。

销售人员通过轻触鼠标，即可直达消息并采取行动，无需翻查历史消息列或努力回忆昨日的工作交流内容。这可以让销售人员厘清优先事项并快速响应，避免交易停滞。

即时查找一切

客户会议前，销售团队常需快速查找以下来源的背景信息：Slack 对话、Salesforce 备注或共享的文件。利用企业搜索功能，只需提问（如“与天诚集团的交易进展如何？”），Slack 就能基于上下文信息给出清晰答案。

企业搜索功能整合了 Salesforce、Google 云端硬盘及 Confluence 等工具的数据，帮助销售人员减少界面切换或文件查阅——他们所需的一切都集中在一处，从而减少上下文切换并加快准备工作进程。

专注对话，无需分心记录

在快节奏的项目评审（如销售管道更新、营销活动同步或产品冲刺计划会议）中，人员间产生的对话快速流动，上下文信息至关重要。Slack 中由 AI 驱动的抱团笔记功能让团队既能深度参与讨论，又能自动捕捉行动项目。

AI 自动生成清晰、结构化的会议摘要（含决策和后续步骤），这意味着所有与会者在当下都能保持专注，并确保重要细节不遗漏。同时，会议缺席者也能快速补上进度，无需人工复盘。





“即使有人错过会议，也能在数秒内通过 Slack 中 AI 生成的完整要点回顾和行动项目跟上进度，确保零信息丢失或延迟。” Caraway Home 客户体验总监 Nancy Gurd

全球无缝协作

国际化团队通常跨不同地区、语言及时区开展工作。使用 Slack 的内置翻译功能可轻松阅读和回复不同语言的消息，这有助于个人与来自世界各地的队友或合作伙伴顺畅协作。

例如，东京的营销同事用日语在 Slack 中发送广告文案审核请求时，美国的同事只需点击按钮，即可看到自己语言版本的译文、理解请求内容并直接提供反馈——全程无需离开 Slack 或借助外部工具。

在画板中利用 AI 助写功能加速内容起草

营销人员经常需要汇总活动策略或记录创意方案。通过画板中的 AI 功能，他们只需输入快捷指令或基于现有 Slack 对话即可生成初稿，随后调整语气、整理结构或突出关键要点。

该功能显著提升了简报、概要和利益相关方最新情况的内容生成效率，从而释放更多时间以专注于高价值工作。

快速补全上下文

销售对话节奏极快，跨职能协作者必须紧跟步伐。例如，当销售人员请求为“极点创科”公司提供营销支持时，由 AI 驱动的消息解读功能可自动解析其含义，无需人为翻查或反复确认。

营销人员只需悬停光标，即可从过往消息记录和团队知识库中获取即时上下文，明确“极点创科”指代的是即将举办的活动。随后他们便能够从容响应并立即介入协助，全程不拖慢协作节奏。

从容应对新的利益相关者

销售周期中常需接触新的利益相关者：财务评审、技术主管及营销团队。会前，销售代表可通过 AI 生成的个人档案摘要快速了解利益相关者的职务、近期在 Slack 中的动态以及优先事项。此类摘要还可即时提供关于人员分工与项目进展的关键见解，帮助新的销售成员加速融入团队。

这让销售代表能够快速获得所需上下文信息，从而个性化沟通并迅速建立信任，既无需翻查过往的消息列，也不必打扰同事询问详情。

利用下列由 AI 驱动的功能，让你在 Slack 中的工作更智能 目前可用 企业搜索

频道要点回顾和消息列摘要

抱团 AI 会议记录

翻译 即将推出* AI 消息解释

AI 行动项目

画板中的 AI 助写

AI 个人档案摘要

Slack 中的 AI 与你并肩工作

Slack 中的 AI 正在彻底改变工作方式。从极速答疑到轻松整理信息，我们正为你的团队打造一个更智能、更高效的工作环境。



部分 AI 功能现已包含在所有付费 Slack 套餐中。若团队希望解锁更多，升级套餐后还能获得更强大的 AI 功能，帮助你自动开展工作、加快决策、全面提升工作效率。

专业套餐 提供 Slack 内置 AI 的初体验，支持频道、消息列和抱团的基础摘要功能，让快速跟进对话变得轻而易举。

正在使用专业套餐并且期待更多功能？ 企业增强套餐 解锁更多 AI 工具，包括要点回顾、翻译、工作流程生成以及 AI 驱动的搜索。这些功能可帮助团队减少重复劳动，专注于核心工作。

要将 AI 推广到整个企业？ Enterprise+ 套餐 提供 Slack 完整的 AI 解决方案，包含企业搜索、升级的任务管理，以及企业级的安全管控体系。该套餐专为追求高效运作的组织打造，在确保规模化安全运营的同时，如今已将 AI 深度融入团队工作的每一个环节。

无论你是刚刚开始探索，还是准备深入应用，Slack 都有合适的套餐，随团队一起成长。

准备好迈出下一步了吗？

*文中提到的“即将推出”的功能为前瞻性描述，可能会在全年内陆续发布。所有功能、发布日期和具体形式均可能有所变更。