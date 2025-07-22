L'IA dans Slack aide les équipes de votre entreprise à travailler plus intelligemment en intégrant des fonctionnalités puissantes – comme les résumés, les éléments d'action et les explications de messages – là où le travail s'effectue déjà. Que vous lanciez des campagnes, négociez des contrats ou intégriez de nouveaux collaborateurs, ces outils aident à réduire le nombre de tâches manuelles et à garder tout le monde coordonné, capable d'avancer plus vite.

Chez Slack, nous avons conçu l'IA pour qu’elle travaille discrètement en arrière-plan, en faisant émerger des informations, en simplifiant les flux de travail et en accélérant les décisions, sans interrompre votre rythme de travail. Les équipes de tous les services – du marketing aux ventes en passant par le support IT – utilisent déjà l'IA dans Slack pour améliorer la concentration au travail, accélérer les décisions et obtenir des résultats.

Voici comment ces fonctionnalités sont mises en œuvre à travers des exemples concrets d'équipes qui restent productives dans Slack.

Commencez la journée avec les idées claires

Lorsqu'il est temps de se mettre à jour, les éléments d'action générés par l'IA vous aident à vous concentrer d'abord sur le travail le plus important. Par exemple, lorsqu'un commercial commence sa journée dans Slack, sa vue d'activité peut mettre en évidence un suivi urgent d'un coéquipier ayant requis une proposition client.

D'un simple clic, il peut accéder directement au message et agir, plutôt que de parcourir les fils de discussion ou d'essayer de se rappeler ce qui s'est passé la veille. Cela aide les commerciaux à prioriser leurs tâches et à répondre rapidement, afin que les contrats ne soient pas ralentis.

Trouvez tout instantanément

Avant une réunion client, les équipes commerciales ont souvent besoin de trouver rapidement des informations contextuelles : conversations Slack, notes Salesforce ou documents partagés. Avec la recherche d'entreprise, elles peuvent simplement poser une question comme « Quel est le statut de l’affaire avec le groupe Hawksdale ? » et obtenir une réponse claire, car Slack connaît le contexte.

La recherche d'entreprise connecte les informations entre les outils comme Salesforce, Google Drive et Confluence. Ainsi, les commerciaux n'ont pas à changer d'onglet ou à chercher des fichiers. Tout ce dont ils ont besoin est au même endroit, ce qui réduit les changements de contexte et accélère la préparation.

Concentrez-vous sur la conversation, pas sur la prise de notes

Lors d’un point d’étape rapide sur un projet – qu'il s'agisse d'une mise à jour du pipeline de ventes, d'une synchronisation de campagne marketing ou de la planification d’un sprint produit – les conversations vont vite et le contexte est important. Avec AI Notes pour les Appels d'équipe dans Slack, les équipes n'ont pas à se concentrer sur la prise de note des éléments d’actions, au détriment de la fluidité de la conversation.

L'IA génère automatiquement un résumé clair et structuré de la réunion, incluant les décisions et les prochaines étapes. Ainsi, chacun reste concentré sur l'instant présent, en sachant que les détails clés seront documentés. Et si quelqu'un ne peut pas participer en direct, il peut se mettre à jour en quelques minutes sans avoir besoin d'un récapitulatif écrit à la main.





« Même si quelqu'un manque la réunion, il se met à jour en quelques secondes. L'IA fournit un récap complet et les éléments d'action dans Slack, donc rien n'est perdu ni retardé. » Nancy Gurd Directrice de l'expérience client, Caraway Home

Collaborez à l'échelle mondiale

Par exemple, si un membre de l'équipe marketing à Tokyo envoie un message Slack en japonais demandant aux équipes internationales de vérifier un contenu publicitaire, un homologue aux États-Unis peut cliquer sur un bouton pour voir le message dans sa langue, comprendre la demande et donner son avis – sans quitter Slack ni recourir à des outils externes.

Par exemple, si un membre de l'équipe marketing à Tokyo envoie un message Slack en japonais demandant aux équipes internationales de vérifier un contenu publicitaire, un homologue aux États-Unis peut cliquer sur un bouton pour voir le message dans sa langue, comprendre la demande et donner son avis – sans quitter Slack ni recourir à des outils externes.

Rédigez plus rapidement avec l'assistance rédactionnelle IA dans un canevas

Cela accélère la création de contenu pour les briefings, les aperçus et les mises à jour des parties prenantes, libérant ainsi plus de temps pour se concentrer sur le travail à valeur ajoutée.

Cela accélère la création de contenu pour les briefings, les aperçus et les mises à jour des parties prenantes, libérant ainsi plus de temps pour se concentrer sur le travail à fort impact.

Mettez-vous à jour rapidement en intégrant le contexte

Par un simple survol du curseur, un membre du marketing obtient des informations contextuelles instantanées, extraites des messages précédents et des connaissances de l'équipe, indiquant que « Fiction S.A. Horizon » fait référence à un événement à venir. Il peut répondre en toute confiance et intervenir pour aider, sans ralentir le rythme.

Par un simple survol du curseur, un membre du marketing obtient des informations contextuelles instantanées, extraites des messages précédents et des connaissances de l'équipe, indiquant que « Fiction S.A. Horizon » fait référence à un événement à venir. Il peut répondre en toute confiance et intervenir pour aider, sans ralentir le rythme.

Préparez-vous en toute confiance pour vos futurs interlocuteurs

Cela fournit aux commerciaux le contexte nécessaire pour personnaliser la conversation et établir rapidement une relation de confiance, sans avoir à fouiller dans d'anciens fils de discussion ou à solliciter des collègues pour obtenir des informations.

Cela fournit aux commerciaux le contexte nécessaire pour personnaliser la conversation et établir rapidement une relation de confiance, sans avoir à fouiller dans d'anciens fils de discussion ou à solliciter des collègues pour obtenir des informations.

Optimisez votre utilisation de Slack grâce à ces fonctionnalités alimentées par l'IA Disponible dès maintenant Recherche d'entreprise

Récaps de canaux et résumés de fils de discussion

AI Notes pour les Appels d'équipe

Traductions Bientôt disponible* Explications de messages par IA

Éléments d’action IA

Assistance rédactionnelle IA dans les canevas

Résumés de profil par IA

L'IA dans Slack fonctionne là où vous travaillez

Certaines fonctionnalités d'IA sont désormais incluses dans tous les forfaits payants de Slack, mais pour les équipes qui souhaitent aller encore plus loin, chaque forfait débloque des capacités d'IA avancées – vous aidant à automatiser le travail, à prendre des décisions plus rapidement et à accroître la productivité dans toute votre entreprise.

Certaines fonctionnalités d'IA sont désormais incluses dans tous les forfaits payants de Slack, mais pour les équipes qui souhaitent aller encore plus loin, chaque forfait débloque des capacités d'IA avancées – vous aidant à automatiser le travail, à prendre des décisions plus rapidement et à accroître la productivité dans toute votre entreprise.

Pro vous propose votre première expérience avec l'IA intégrée de Slack, avec des fonctionnalités basiques de résumé pour les canaux, les fils de discussion et les appels d'équipe. Cela permet de rapidement se mettre à jour sur les conversations.

Vous utilisez Pro et vous êtes prêt à exploiter davantage de fonctionnalités d’IA ? Business+ débloque un ensemble plus large d'outils d'IA, y compris les récaps, les traductions, la génération de flux de travail et la recherche optimisée par l'IA. Ces fonctionnalités aident votre équipe à réduire le travail manuel et à rester concentrée.

Besoin de déployer l'IA à l'échelle de votre entreprise ? Enterprise+ offre l'expérience IA complète de Slack. Ce forfait comprend la recherche d'entreprise, une gestion des tâches évoluée et des contrôles de sécurité et de gouvernance de niveau entreprise. Il est conçu pour les entreprises qui veulent avancer plus vite, opérer en toute sécurité à grande échelle et intégrer l'IA dans chaque strate du travail actuel de leurs équipes.

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* Les fonctionnalités décrites comme « à venir » sont prospectives et peuvent être publiées tout au long de l'année. Toutes les dates et fonctionnalités sont sujettes à modification.