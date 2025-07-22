A IA no Slack ajuda as equipes da sua organização a trabalhar de forma mais inteligente, incorporando recursos poderosos — como resumos, itens de ação e explicações de mensagens — diretamente no local onde o trabalho já é realizado. Seja para lançar campanhas, fechar negócios ou integrar novos colegas de equipe, essas ferramentas ajudam a reduzir o trabalho manual e garantem que todos estejam alinhados e possam avançar mais rápido.

No Slack, criamos uma IA que funciona silenciosamente em segundo plano, revelando insights, simplificando fluxos de trabalho e acelerando decisões, sem interromper seu ritmo. Equipes de diversos departamentos, de marketing a vendas e suporte, já estão usando a IA no Slack para manter o foco, tomar decisões mais rapidamente e impulsionar resultados.

Veja como esses recursos ganham vida em exemplos reais de equipes que mantêm a produtividade com a ajuda do Slack.

Comece o dia com uma visão clara do trabalho

Quando é hora de agilizar as tarefas, itens de ação gerados por IA ajudam você a se concentrar no trabalho mais importante primeiro. Por exemplo, quando um vendedor começa o dia no Slack, a visualização da Atividade pode destacar uma mensagem urgente de um colega de equipe solicitando uma proposta para um cliente.

Com apenas um clique, ele pode acessar a mensagem e agir, sem precisar vasculhar as conversas ou tentar lembrar o que aconteceu no dia anterior. Isso ajuda os vendedores a priorizar e a responder rapidamente, garantindo que os negócios avancem.

Encontre tudo instantaneamente

Antes de uma reunião com um cliente, as equipes de vendas geralmente precisam encontrar informações essenciais com rapidez, como conversas no Slack, anotações no Salesforce ou documentos compartilhados. Com a pesquisa empresarial, basta fazer uma pergunta, como “Qual é o status do negócio com o Grupo Falcão?”, para obter uma resposta clara, pois o Slack sabe o contexto.

A pesquisa empresarial conecta insights de ferramentas como o Salesforce, o Google Drive e o Confluence, para que os vendedores não precisem alternar entre guias ou procurar arquivos. Tudo aquilo de que eles precisam está em um só lugar, reduzindo a alternância de contexto e acelerando a preparação.

Concentre-se na conversa, não em fazer anotações

Em uma análise rápida de um projeto, seja uma atualização do pipeline de vendas, uma sincronização da campanha de marketing ou um planejamento de projeto do produto, as conversas acontecem em um ritmo acelerado e o contexto faz toda a diferença. Com as anotações do círculo feitas pela IA no Slack, as equipes não precisam escolher entre participar ativamente e registrar os itens de ação.

A IA gera automaticamente um resumo claro e estruturado da reunião, incluindo as decisões e os próximos passos. Assim, todos permanecem focados no momento, com a tranquilidade de que os detalhes importantes estão sendo registrados. E, se alguém não puder participar ao vivo, poderá ficar por dentro de tudo em minutos, sem precisar fazer um resumo manual.





“Mesmo ausente na reunião, a pessoa pode ficar por dentro de tudo em questão de segundos. A IA fornece um destaque completo e itens de ação no Slack, evitando atrasos ou esquecimentos.” Nancy Gurd Diretora de experiência do cliente, Caraway Home

Colabore globalmente

Equipes espalhadas pelo mundo costumam trabalhar em diferentes regiões, idiomas e fusos horários. As traduções integradas do Slack facilitam a colaboração entre colegas ou parceiros de diferentes países, permitindo que as mensagens sejam facilmente lidas e respondidas em vários idiomas.

Por exemplo, se um colega da equipe de marketing em Tóquio enviar uma mensagem no Slack em japonês solicitando que as equipes globais revisem o texto de um anúncio, um colega nos Estados Unidos poderá clicar em um botão para ver a mensagem traduzida para seu próprio idioma, entender a solicitação e dar feedback, tudo isso sem sair do Slack ou usar ferramentas externas.

Escreva mais rápido usando a assistência à escrita com IA no canvas

Os profissionais de marketing frequentemente precisam resumir estratégias de campanha ou documentar planos criativos. Com a IA no canvas, eles podem iniciar com um prompt rápido ou aproveitar conversas existentes no Slack para gerar um primeiro rascunho. Depois, é possível ajustar o tom, organizar as seções e destacar os pontos principais.

Esse processo acelera a criação de conteúdos como resumos, visões gerais e atualizações para as partes interessadas, liberando mais tempo para se concentrar em trabalhos de alto impacto.

Fique em dia rapidamente e entenda o contexto

As conversas de vendas são rápidas, e os parceiros multifuncionais precisam acompanhar esse ritmo. Quando um vendedor solicita suporte de marketing para a “Empresa Horizon”, as explicações de mensagens com tecnologia de IA facilitam a compreensão do que isso significa, sem necessidade de pesquisas ou acompanhamentos.

Apenas passando o cursor sobre a mensagem, o profissional de marketing obtém instantaneamente o contexto, extraído de mensagens anteriores e do conhecimento da equipe, mostrando que “Empresa Horizon” se refere a um evento que está por vir. Assim, ele pode responder com segurança e oferecer ajuda, sem perder o ritmo.

Prepare-se para lidar com novas partes interessadas com confiança

Os ciclos de vendas costumam envolver o contato com novas partes interessadas, como analistas financeiros, líderes técnicos e equipes de marketing. Antes de uma reunião, os representantes podem usar resumos de perfis gerados por IA para se atualizar sobre a função de cada parte interessada, as atividades recentes no Slack e as prioridades. Esses resumos também podem ajudar os novos membros da equipe de vendas a se adaptarem mais rapidamente, oferecendo informações instantâneas sobre quem faz o quê e como o trabalho está avançando.

Assim, os representantes têm o contexto necessário para personalizar a conversa e construir confiança rapidamente, sem precisar vasculhar conversas antigas ou pedir informações aos colegas.

Faça o Slack trabalhar de forma mais inteligente para você com estes recursos com tecnologia de IA Disponível agora Pesquisa empresarial

Destaques de canais e resumos de conversas

Anotações de reuniões em círculos feitas por IA

Traduções Em breve* Explicações de mensagens feitas por IA

Itens de ação gerados por IA

Assistência à escrita com IA no canvas

Resumos de perfis gerados por IA

A IA no Slack funciona onde você trabalha

A IA no Slack representa uma mudança fundamental na forma como o trabalho é realizado. De respostas instantâneas a informações organizadas com facilidade, estamos construindo um ambiente mais inteligente e produtivo para a sua equipe.



Alguns recursos de IA agora estão incluídos em todos os planos pagos do Slack, mas, para equipes que desejam ir além, cada plano desbloqueia recursos avançados de IA, ajudando você a automatizar tarefas, tomar decisões mais rápidas e ampliar a produtividade em toda a organização.

O plano Pro oferece sua primeira experiência com a IA integrada do Slack, com recursos básicos de resumo de canais, conversas e círculos, facilitando o acompanhamento das conversas.

O plano Business+ é ideal para quem já usa o Pro e quer mais. Ele desbloqueia um conjunto mais amplo de ferramentas de IA, incluindo destaques, traduções, geração de fluxos de trabalho e pesquisa com tecnologia de IA. Esses recursos ajudam sua equipe a reduzir o trabalho manual e manter o foco.

Precisa ampliar o uso da IA em toda a empresa? O plano Enterprise+ oferece a experiência completa de IA no Slack, incluindo pesquisa empresarial, gerenciamento de tarefas aprimorado e controles de segurança e governança em nível corporativo. Ele foi projetado para organizações que querem avançar mais rapidamente, operar com segurança em grande escala e ter a IA incorporada em todas as camadas do trabalho atual das equipes.

Esteja você apenas começando ou com tudo pronto para ir mais longe, existe um plano do Slack feito para atender à sua equipe e crescer junto com você.

Que tal passar para a próxima etapa?

* Os recursos descritos como “em breve” são prospectivos e podem ser lançados ao longo do ano. Todas as datas, elementos e funcionalidades desses recursos estão sujeitos a alterações.