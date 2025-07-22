Slack의 AI는 요약, 작업 항목, 메시지 설명과 같은 강력한 기능을 이미 업무가 진행되는 곳에 바로 포함시켜 조직 내 전체 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 도와줍니다. 캠페인을 시작하거나, 거래를 성사시키거나, 팀원을 온보딩할 때 이러한 도구를 사용하면 수작업이 줄어들고 모든 직원이 같은 정보를 공유하며 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.
Slack에서는 업무 흐름을 방해하지 않으면서도 보이지 않는 곳에서 조용히 작동하며 인사이트를 표시하고 업무 흐름을 간소화하며 의사 결정을 빠르게 내릴 수 있도록 AI를 구축했습니다. 마케팅부터 영업, 고객 지원 업무까지 여러 부서의 팀에서 이미 Slack의 AI를 사용하여 집중도를 높이고 더 빠르게 의사 결정을 내리며 성과를 내고 있습니다.
Slack에서 생산성을 유지하는 팀의 실제 사례를 통해 이러한 기능이 어떻게 구현되는지 살펴볼까요.
하루를 명확하게 시작하기
상황을 파악해야 할 때 AI가 생성한 작업 항목을 통해 가장 중요한 업무에 먼저 집중할 수 있습니다. 예를 들어 판매자가 Slack에서 하루를 열면 내 활동 보기에 고객 제안을 요청한 팀원의 긴급한 후속 조치가 강조되어 보여지죠.
판매자는 스레드를 훑어보거나 어제 있었던 일을 기억해 내려고 애쓸 필요 없이, 클릭 한 번에 해당 메시지로 바로 이동해 업무 조치를 취할 수 있습니다. 이렇게 하면 판매자가 우선순위를 정해 신속하게 대응할 수 있으므로 거래가 지연되지 않습니다.
모든 정보를 즉시 찾기
영업 팀은 고객 회의 전에 Slack 대화, Salesforce 노트, 공유 문서 등 배경 정보를 빠르게 찾아야 하는 경우가 많습니다. 엔터프라이즈 검색을 사용하면 “호일 그룹과의 거래 진행 상황은 어떻게 되나요?”처럼 질문만 해도 Slack은 모든 배경 정보를 알기 때문에 명확한 답변을 얻을 수 있습니다.
엔터프라이즈 검색은 Salesforce, Google Drive, Confluence와 같은 도구의 인사이트와 연결되어 있으므로, 판매자가 탭을 전환하거나 파일을 뒤질 필요가 없습니다. 필요한 모든 정보가 한 곳에 있어서 업무 맥락 전환이 줄고 준비 속도가 빨라집니다.
회의 기록이 아닌 대화에 집중하기
영업 파이프라인 업데이트, 마케팅 캠페인 동기화, 제품 스프린트 계획 등 진행 속도가 높은 프로젝트 검토 작업에서는 대화가 신속히 진행되며 배경 정보가 중요합니다. Slack에서 AI로 구동되는 허들 노트를 사용하면 팀이 계속 참여할지, 작업 항목을 포착하여 기록할지 둘 중 하나를 선택할 필요가 없습니다.
AI가 결정 사항과 다음 단계를 비롯해 명확하고 구조화된 회의 요약 정보를 자동으로 생성해 줍니다. 이는 곧 모든 직원이 주요 세부 정보가 문서화될 것이라는 확신을 갖고 회의에 집중할 수 있다는 뜻입니다. 또한 회의에 실시간으로 참여하지 못하는 경우 회의 내용을 수동으로 요약하지 않아도 몇 분 안에 따라잡을 수 있습니다.
“누군가 회의에 참석하지 않더라도 단 몇 초 안에 따라잡을 수 있습니다. AI가 한 눈에 정리 내용과 작업 항목을 Slack에서 모두 제공하므로 누락되거나 지연되는 일이 없죠.”
전 세계적으로 협업하기
글로벌 팀은 지역과 언어, 시간대를 넘나들며 작업하는 경우가 많습니다. Slack의 기본 내장된 번역 서비스는 다양한 언어로 작성된 메시지를 쉽게 읽고 이에 응답할 수 있도록 지원하여 전 세계 팀원 또는 파트너와 협업할 수 있게 도와줍니다.
예컨대 도쿄에서 근무하는 마케팅 부서 팀원이 글로벌 팀에 광고 카피를 검토해 달라고 일본어로 Slack 메시지를 보내면, 미국에 있는 담당자가 버튼 클릭 한 번으로 영어로 작성된 메시지를 확인하여 요청 사항을 파악한 후 피드백을 제공할 수 있습니다. Slack을 종료하거나 외부 도구를 사용하지 않아도 되는 거죠.
캔버스에서 AI 글쓰기 지원 기능을 사용해 더 빠르게 초안 작성하기
마케팅 담당자는 캠페인 전략을 요약하거나 크리에이티브 계획을 문서화해야 하는 경우가 많습니다. 캔버스의 AI 기능을 사용하면 빠른 프롬프트로 작업을 시작하거나 기존 Slack 대화를 사용해 초안을 생성할 수 있습니다. 여기에서 어조를 미세 조정하거나, 섹션을 정리하거나, 요점을 강조할 수 있습니다.
이를 통해 요약, 개요, 이해관계자 업데이트용 콘텐츠를 제작하는 속도가 빨라져 영향력이 큰 업무에 집중할 시간이 더 늘어납니다.
빠르게 따라잡아 배경 정보 파악하기
영업 관련 대화는 빠르게 진행되므로 여러 부서의 파트너가 이를 따라잡아야 합니다. 판매자가 ‘Acme Horizon’에 대한 마케팅 지원을 요청할 때 AI로 구동되는 메시지 설명을 사용하면 내용을 파고들거나 후속 조치를 취하지 않아도 관련 메시지의 의미를 쉽게 이해할 수 있습니다.
마케팅 담당자가 마우스 커서를 한 번만 올리면 과거 메시지와 팀 지식을 기반으로 ‘Acme Horizon’이 곧 있을 이벤트를 가리킨다는 사실을 즉시 파악할 수 있습니다. 마케팅 담당자는 자신감 있게 대응하며 업무 진행 속도를 늦추지 않고 곧장 도움을 줄 수 있습니다.
자신감을 갖고 새로운 이해관계자에 대비하기
영업 주기에는 재무 검토자, 기술 책임자, 마케팅 팀 등 새로운 이해관계자와의 협업이 포함되는 경우가 많습니다. 담당자는 회의 전 AI가 생성한 프로필 요약을 사용해 이해관계자의 역할과 최근 Slack 활동 및 우선순위를 빠르게 파악할 수 있습니다. 이러한 요약 정보는 누가 어떤 일을 하고 업무 진행 상황은 어떠한지에 대한 즉각적인 인사이트를 제공하여, 영업 팀의 신규 멤버가 업무에 더 빨리 적응하도록 도와줄 수 있습니다.
이를 통해 담당자는 오래된 스레드를 뒤지거나 동료에게 배경 정보를 묻지 않고도 대화를 개인에 맞춰 신뢰를 빠르게 구축하는 데 필요한 정보를 확보할 수 있습니다.
사용자가 일하는 바로 그곳에서 일하는 Slack의 AI
Slack의 AI는 업무 수행 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 번개처럼 빠른 답변부터 별도의 수고 없이 정리된 정보까지, Slack은 당신의 팀을 위한 더 스마트하고 생산적인 환경을 만들어 가고 있습니다.
현재 일부 AI는 모든 유료 Slack 플랜에 포함되어 있지만, 훨씬 더 많은 기능을 원하는 팀을 위해 플랜별로 고급 AI 기능이 제공됩니다. 이러한 고급 AI 기능은 업무를 자동화하고, 더 빠른 의사 결정을 가능케 하며, 조직 전반에 생산성을 높이도록 도움을 줍니다.
- Pro 플랜은 Slack에 내장된 AI를 처음으로 경험할 수 있는 출발점입니다. 채널, 스레드, 허들의 기본 요약 기능을 사용해 대화를 쉽게 따라잡을 수 있습니다.
- Pro 플랜을 이용하고 있는데, 더 많은 기능이 필요하신가요? Business+ 플랜에서는 한 눈에 정리, 번역, 워크플로 생성, AI로 구동되는 검색 등 더 폭넓은 AI 도구를 제공합니다. 따라서 팀은 이러한 기능을 통해 수동 작업을 줄이고 업무에 대한 집중력을 유지할 수 있습니다.
- 회사 전체에 AI 사용을 확대해야 하나요? Enterprise+ 플랜은 Slack의 AI 기능을 모두 활용할 수 있는 환경을 제공합니다. 여기에는 엔터프라이즈 검색, 고도화된 작업 관리, 그리고 엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스 제어 기능이 포함되어 있습니다. 이 플랜은 업무를 더 빠르게 진행하고, 규모가 커져도 운영상의 보안을 유지하며, AI를 현재의 팀 업무 방식 전반에 통합하고자 하는 조직을 위해 마련되었습니다.
이제 막 시작하려는 경우든, 더 많은 기능을 활용할 준비가 되었든, Slack은 귀사의 팀에 가장 적합하고 함께 성장할 수 있는 플랜을 제공합니다.
다음 단계로 나아갈 준비가 되셨나요?
- 여기를 클릭하여 팀에 적합한 플랜을 찾아보세요.
- Slack 관리자에게 문의하여 접근 권한을 요청하세요.
- 영업 팀과 대화하여 자세히 알아보고 접근 권한을 얻으세요.
*‘곧 출시 예정’으로 표시된 기능은 향후 제공될 예정이며 연중 출시될 수 있습니다. 이러한 기능의 출시 일정, 특징 및 작동 방식은 변경될 수 있습니다.
