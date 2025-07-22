KI in Slack hilft Teams in deiner gesamten Organisation, intelligenter zu arbeiten, indem starke Funktionen – wie Zusammenfassungen, Aktionspunkte und Nachrichtenerklärungen – direkt dort eingebettet werden, wo die Arbeit bereits stattfindet. Egal, ob du Kampagnen startest, Geschäfte abschließt oder Teammitglieder einarbeitest, diese Tools helfen dabei, manuelle Arbeit zu reduzieren und alle auf den gleichen Stand zu bringen und ihnen zu helfen, schneller voranzukommen.

Bei Slack haben wir KI entwickelt, die im Hintergrund arbeitet, Erkenntnisse bringt, Workflows vereinfacht und Entscheidungen beschleunigt, ohne deinen Arbeitsfluss zu unterbrechen. Teams aus verschiedenen Abteilungen – vom Marketing über den Vertrieb bis hin zum Support – nutzen bereits KI in Slack, um konzentrierter zu arbeiten, Entscheidungen zu beschleunigen und Ergebnisse zu erzielen.

Im Folgenden erfährst du anhand von realen Beispielen aus produktiven Teams, wie diese Funktionen in der Praxis funktionieren.

Starte den Tag mit Klarheit

Wenn es Zeit ist, auf den neuesten Stand zu kommen, helfen KI-generierte Aktionspunkte dir, dich zuerst auf die wichtigste Arbeit zu konzentrieren. Wenn beispielsweise eine Vertriebsmitarbeitende ihren Tag in Slack beginnt, kann die Aktivitätsansicht eine dringende Nachfrage von einer Teamkollegin hervorheben, die nach einem Kundenangebot fragt.

Mit einem Klick kann die Vertriebsmitarbeitende direkt zur Nachricht springen und Maßnahmen ergreifen, anstatt durch Threads zu scannen oder zu versuchen, sich daran zu erinnern, was gestern passiert ist. Das hilft Vertriebsmitarbeitende, Prioritäten zu setzen und schnell zu reagieren, damit Geschäfte nicht ins Stocken geraten.

Finde alles sofort

Vor einem Meeting mit Kund:innen müssen Vertriebsteams oft schnell Hintergrundinformationen finden: Slack-Unterhaltungen, Salesforce-Notizen oder geteilte Dokumente. Mit der Enterprise-Suche können sie einfach eine Frage stellen, wie „Wie ist der Status Quo beim Geschäftsabschluss mit der Hawksdale Groupx?" und erhalten eine klare Antwort, weil Slack den Kontext kennt.

Die Enterprise-Suche vernetzt Erkenntnisse aus Tools wie Salesforce, Google Drive und Confluence, sodass Vertriebsmitarbeitende nicht zwischen Tabs wechseln oder Dateien suchen müssen. Alles, was sie brauchen, ist an einem Ort, was den Kontextwechsel reduziert und die Vorbereitung beschleunigt.

Konzentriere dich auf das Gespräch, nicht auf deine Notizen

Im Lauf einer schnelllebigen Projektprüfung – sei es ein Update der Vertriebspipeline, eine Abstimmung zur Marketingkampagne oder die Planung eines Produkt-Sprints – entwickeln sich Gespräche rasch und der Kontext ist wichtig. Mit KI-gestützten Huddle-Notizen in Slack müssen Teams nicht zwischen aktiver Teilnahme und dem schriftlichen Erfassen von Aktionspunkten wählen.

Die KI generiert automatisch eine klare, strukturierte Zusammenfassung des Meetings, einschließlich der Entscheidungen und nächster Schritte. Das bedeutet, dass alle sich auf den Moment konzentrieren können, in der Gewissheit, dass die wichtigsten Details dokumentiert werden. Und wenn eine Person nicht live dabei sein kann, kann sie innerhalb weniger Minuten alles aufholen, ohne eine manuelle Übersicht zu benötigen.





„Selbst wenn jemand das Meeting verpasst, ist er innerhalb von Sekunden auf dem neuesten Stand. Die KI liefert eine vollständige Übersicht und Aktionspunkte in Slack, sodass nichts verloren geht oder sich verzögert.” Nancy Gurd Director of Customer Experience, Caraway Home

Arbeite rund um den Globus zusammen

Wenn zum Beispiel ein Marketingkollege in Tokio eine Slack-Nachricht auf Japanisch sendet und globale Teams bittet, Werbetexte zu überprüfen, kann eine Kollegin in den USA auf einen Button klicken, um die Nachricht in ihrer Sprache zu sehen, die Anfrage zu verstehen und Feedback zu geben – ohne Slack zu verlassen oder auf externe Tools zurückzugreifen.

Wenn zum Beispiel ein Marketingkollege in Tokio eine Slack-Nachricht auf Japanisch sendet und globale Teams bittet, Werbetexte zu überprüfen, kann eine Kollegin in den USA auf einen Button klicken, um die Nachricht in ihrer Sprache zu sehen, die Anfrage zu verstehen und Feedback zu geben – ohne Slack zu verlassen oder auf externe Tools zurückzugreifen.

Entwirf mit KI-Schreibunterstützung in Canvas schneller

Das beschleunigt die Erstellung von Inhalten für Briefings, Übersichten und Updates für Stakeholder:innen und schafft mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Das beschleunigt die Erstellung von Inhalten für Briefings, Übersichten und Updates für Stakeholder:innen und schafft mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Hole schnell auf und verstehe den Kontext

Mit einem Mauszeiger-Hover erhalten Marketingmitarbeitende sofortigen Kontext, der aus früheren Nachrichten und dem Teamwissen gezogen wird, nämlich, dass sich „Fiktion Horizon” auf ein bevorstehendes Event bezieht. Sie können selbstbewusst antworten und einspringen, um zu helfen, ohne den Arbeitsfluss zu bremsen.

Mit einem Mauszeiger-Hover erhalten Marketingmitarbeitende sofortigen Kontext, der aus früheren Nachrichten und dem Teamwissen gezogen wird, nämlich, dass sich „Fiktion Horizon” auf ein bevorstehendes Event bezieht. Sie können selbstbewusst antworten und einspringen, um zu helfen, ohne den Schwung zu verlangsamen.

Bereite dich selbstbewusst auf neue Stakeholder:innen vor

Das gibt den Vertriebsmitarbeitenden den Kontext, den sie benötigen, um das Gespräch zu personalisieren und schnell Vertrauen aufzubauen, ohne alte Threads durchsuchen oder Kolleg:innen nach Hintergrundinformationen fragen zu müssen.

Das gibt den Vertriebsmitarbeitenden den Kontext, den sie benötigen, um das Gespräch zu personalisieren und schnell Vertrauen aufzubauen, ohne alte Threads durchsuchen oder Kolleg:innen nach Hintergrundinformationen fragen zu müssen.

Lass Slack mit diesen KI-gesteuerten Funktionen noch intelligenter für dich arbeiten Jetzt verfügbar Unternehmensweite Suche

Channel-Übersichten und Thread-Zusammenfassungen

KI-generierte Notizen für Huddles

Übersetzungen Demnächst verfügbar* KI-Nachrichtenerklärungen

KI-Aktionspunkte

KI-Schreibassistenz im Canvas

KI-Profilzusammenfassungen

KI in Slack arbeitet dort, wo du arbeitest

Einige KI-Funktionen sind jetzt in jedem kostenpflichtigen Slack-Plan enthalten, aber für Teams, die noch mehr erreichen möchten, schaltet jeder Plan erweiterte KI-Fähigkeiten frei – und hilft dir so, Arbeit zu automatisieren, schnellere Entscheidungen zu treffen und die Produktivität in deiner Organisation zu steigern.

Einige KI-Funktionen sind jetzt in jedem kostenpflichtigen Slack-Plan enthalten, aber für Teams, die noch mehr erreichen möchten, schaltet jeder Plan erweiterte KI-Fähigkeiten frei – und hilft dir so, Arbeit zu automatisieren, schnellere Entscheidungen zu treffen und die Produktivität in deiner Organisation zu steigern.

Pro bietet dir deine erste Erfahrung mit der integrierten KI von Slack, mit grundlegenden Zusammenfassungsfunktionen für Channels, Threads und Huddles, sodass du ganz einfach Gespräche nachholen kannst.

Du nutzt Pro und bist bereit für mehr? Business+ schaltet eine breitere Palette von KI-Tools frei, einschließlich Übersichten, Übersetzungen, Workflow-Generierung und KI-gestützte Suche. Diese Funktionen helfen deinem Team, manuelle Arbeit zu reduzieren und konzentriert zu bleiben.

Musst du KI in deinem gesamten Unternehmen skalieren? Enterprise+ bietet die vollständige KI-Erfahrung von Slack. Es umfasst Enterprise-Suche, weiterentwickeltes Aufgabenmanagement und Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Enterprise-Ebene. Es ist für Organisationen konzipiert, die schneller agieren, sicher im großen Maßstab operieren und KI in jede Ebene ihrer aktuellen Arbeitsweise integrieren möchten.

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* Funktionen, die als „in Kürze verfügbar” beschrieben werden, sind zukunftsorientiert und können im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Alle Daten, Funktionen und Funktionalitäten für diese Features können sich ändern.