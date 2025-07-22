L'IA in Slack aiuta i team di tutta l'organizzazione a lavorare in modo più intelligente integrando potenti funzionalità, come riepiloghi, attività da svolgere e spiegazioni dei messaggi, direttamente dove già si svolge il lavoro. Che si tratti di lanciare campagne, chiudere trattative o integrare nuovi membri del team, questi strumenti contribuiscono a ridurre il lavoro manuale e a mantenere tutti allineati e in grado di procedere più rapidamente.

In Slack, abbiamo progettato l'IA per operare silenziosamente in background, evidenziando approfondimenti, semplificando i flussi di lavoro e accelerando le decisioni, senza interrompere il ritmo. I team di tutti i reparti, dal marketing alle vendite fino all'assistenza, stanno già utilizzando l'IA in Slack per migliorare la concentrazione, velocizzare le decisioni e ottenere risultati.

Ecco come queste funzioni prendono vita attraverso esempi reali di team che mantengono la produttività in Slack.

Inizia la giornata con chiarezza

Quando è il momento di mettersi al lavoro, le attività generate dall'IA ti aiutano a concentrarti subito su ciò che conta davvero. Ad esempio, quando un venditore apre Slack al mattino, la sua visualizzazione Attività potrebbe evidenziare un follow-up urgente da parte di un collega che chiede una proposta per un cliente.

Con un semplice clic, può accedere direttamente al messaggio e agire, senza dover scorrere le conversazioni o cercare di ricordare cosa fosse successo il giorno prima. Questo aiuta i venditori a stabilire le priorità e a rispondere rapidamente, evitando che le trattative si blocchino.

Trova tutto all'istante

Prima di un incontro con un cliente, i team di vendita spesso hanno bisogno di trovare rapidamente informazioni di base: conversazioni in Slack, appunti di Salesforce o documenti condivisi. Con la ricerca aziendale, possono semplicemente porre una domanda, ad esempio “Qual è lo stato della trattativa con il Gruppo Veridian?”, e ottenere una risposta chiara, perché Slack conosce il contesto.

La ricerca aziendale connette le informazioni provenienti da strumenti come Salesforce, Google Drive e Confluence, così i venditori non devono passare da una scheda all’altra o cercare file. Tutto ciò di cui hanno bisogno è in un unico posto, riducendo i cambi di contesto e velocizzando la preparazione.

Concentrati sulla conversazione, non sugli appunti

Durante una revisione di progetto frenetica, che si tratti di un aggiornamento della pipeline di vendita, della sincronizzazione di una campagna di marketing o della pianificazione di uno sprint di prodotto, le conversazioni procedono rapidamente e il contesto è importante. Con le note degli incontri basate sull’IA in Slack, i team non devono scegliere tra rimanere coinvolti o annotare i punti chiave.

L'IA genera automaticamente un riepilogo chiaro e strutturato della riunione, includendo decisioni prese e passi successivi. In questo modo, tutti possono rimanere concentrati sul momento con la certezza che i dettagli essenziali saranno documentati. E se qualcuno non può partecipare in diretta, può mettersi in pari in pochi minuti senza bisogno di una sintesi manuale.





“Anche se una persona non partecipa alla riunione, si mette in pari in pochi secondi. L'IA fornisce una sintesi completa e le azioni da intraprendere direttamente in Slack, in modo che nulla vada perso o subisca ritardi.” Nancy Gurd Direttrice, Customer Experience, Caraway Home

Collabora a livello globale

I team internazionali spesso lavorano in regioni, lingue e fusi orari diversi. Le traduzioni integrate di Slack aiutano le persone a collaborare con colleghi o partner in tutto il mondo, semplificando la lettura e la risposta ai messaggi in lingue diverse.

Ad esempio, se un membro del team di marketing a Tokyo invia un messaggio di Slack in giapponese chiedendo ai team globali di rivedere il testo di un annuncio, un collega in Italia può cliccare su un pulsante per visualizzare il messaggio nella propria lingua, comprendere la richiesta e fornire un feedback, tutto senza uscire da Slack o ricorrere a strumenti esterni.

Scrivi più velocemente con l’assistenza IA nei canvas

I professionisti del marketing spesso hanno bisogno di riassumere strategie di campagna o documentare piani creativi. Grazie all'IA nei canvas, possono iniziare con un breve prompt o usare conversazioni esistenti in Slack per generare una prima bozza. Partendo da quella base, possono perfezionare il tono, organizzare le sezioni o evidenziare i punti chiave.

Questo accelera la creazione di contenuti per brief, panoramiche e aggiornamenti per le parti interessate, liberando più tempo per concentrarsi su attività ad alto impatto.

Mettiti in pari rapidamente e comprendi il contesto

Le conversazioni di vendita evolvono rapidamente e i partner interfunzionali devono tenere il passo. Quando un venditore chiede supporto marketing per “Azienda Horizon”, le spiegazioni dei messaggi basate sull'IA semplificano la comprensione del significato, senza bisogno di ulteriori ricerche o chiarimenti.

Con un semplice passaggio del cursore, un addetto al marketing ottiene immediatamente il contesto, ricavato dai messaggi precedenti e dalle conoscenze del team, che chiarisce che “Azienda Horizon” si riferisce a un evento imminente. Può rispondere con sicurezza e intervenire per fornire supporto, senza rallentare l’operatività.””

Preparati con fiducia per nuovi interlocutori

I cicli di vendita spesso comportano la collaborazione con nuovi stakeholder: revisori finanziari, responsabili tecnici e team di marketing. Prima di una riunione, i rappresentanti possono utilizzare i riepiloghi dei profili generati dall'IA per aggiornarsi rapidamente sul ruolo, l’attività recente in Slack e le priorità di ciascun interlocutore. Questi stessi riepiloghi possono anche aiutare i nuovi membri del team di vendita a orientarsi più rapidamente, offrendo informazioni immediate su chi fa cosa e sull’avanzamento dei lavori.

Questo fornisce ai rappresentanti il contesto necessario per personalizzare la conversazione e creare rapidamente fiducia, senza dover cercare in vecchie conversazioni o disturbare i colleghi.

Rendi Slack più intelligente con queste funzioni basate sull’IA Disponibili ora Ricerca aziendale

Sintesi di canali e riepiloghi di conversazioni

Note IA degli incontri

Traduzioni Disponibili a breve* Spiegazioni IA dei messaggi

Elementi di azione IA

Assistenza alla scrittura IA nei canvas

Riepiloghi IA dei profili

L’IA in Slack lavora dove lavori tu

L'IA in Slack rappresenta un cambiamento radicale nel modo di lavorare. Dalle risposte immediate all'organizzazione impeccabile delle informazioni, stiamo creando un ambiente più intelligente e produttivo per il tuo team.



Alcune funzioni IA ora sono incluse in tutti i piani a pagamento di Slack, ma per i team che desiderano fare ancora di più, ogni piano sblocca funzionalità IA avanzate, aiutando ad automatizzare il lavoro, prendere decisioni più rapide e aumentare la produttività in tutta l'organizzazione.

Pro fornisce la prima esperienza con l'IA integrata di Slack, con funzioni di base per il riepilogo di canali, conversazioni e incontri, rendendo più facile mettersi in pari con le conversazioni.

Stai usando Pro e vuoi ottenere di più? Business+ offre una gamma più ampia di strumenti IA, tra cui sintesi, traduzioni, generazione di workflow e ricerca basata sull'IA. Queste funzioni aiutano il team a ridurre il lavoro manuale e mantenere alta la concentrazione.

Hai bisogno di estendere l'IA in tutta l’azienda? Enterprise+ offre l'esperienza IA completa di Slack. Include la ricerca aziendale, una gestione avanzata delle attività e controlli di sicurezza e governance di livello enterprise. È progettato per le organizzazioni che desiderano muoversi più velocemente, operare in modo sicuro su larga scala e integrare l'IA in ogni aspetto del lavoro dei team.

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* Le funzioni indicate come “Disponibile a breve” sono previste per il futuro e potrebbero essere rilasciate nel corso dell'anno. Tutte le date, le funzionalità e le caratteristiche di queste funzioni sono soggette a modifiche.