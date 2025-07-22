La IA en Slack ayuda a los equipos de tu organización a trabajar con más inteligencia integrando potentes capacidades ―como generación de resúmenes, elementos de acción y explicaciones de mensajes― directamente en el entorno donde se realiza el trabajo. Ya sea que estés ocupándote del lanzamiento de una campaña, el cierre de una negociación o la incorporación de compañeros, estas herramientas ayudan a reducir las tareas manuales y mantener a todo el equipo alineado y en condiciones de actuar con mayor agilidad.

En Slack, desarrollamos la IA para que funcione discretamente en segundo plano y encuentre información, simplifique los flujos de trabajo y acelere la toma de decisiones sin interrumpir los procesos. Equipos de todos los departamentos, como marketing, ventas y soporte, ya están usando la IA en Slack para mejorar la capacidad de enfoque, agilizar las decisiones e impulsar la obtención de resultados.

A continuación, presentamos ejemplos reales de equipos que mantienen la productividad en Slack para ilustrar cómo cobran vida estas funciones.

Comienza el día con claridad

Cuando es momento de ponerse al día, los elementos de acción generados por IA te ayudan a concentrarte en las tareas más importantes primero. Por ejemplo, cuando un vendedor comienza el día en Slack, puede ocurrir que la vista Actividad destaque un mensaje urgente de un compañero de equipo en el que le pregunte por una propuesta dirigida a un cliente.

Con un clic, el vendedor puede ir directamente al mensaje y responder, en lugar de tener que explorar hilos o intentar recordar lo que sucedió el día anterior. Esto ayuda a los representantes de ventas a establecer prioridades y responder con rapidez, de modo que las negociaciones no se interrumpan.

Encuéntralo todo al instante

Antes de una reunión con un cliente, los equipos de ventas a menudo necesitan encontrar información de soporte con rapidez en conversaciones de Slack, notas de Salesforce o documentos compartidos. Con la búsqueda empresarial, simplemente pueden formular una pregunta, como “¿Cuál es el estado de la negociación con Mercatrans S. A.?”, y recibir una respuesta clara, dado que Slack conoce el contexto.

La búsqueda empresarial relaciona información que se encuentra en herramientas como Salesforce, Google Drive y Confluence, de forma que los vendedores no tengan que cambiar de pestañas ni rastrear archivos. Todo lo que necesitan está en un solo lugar, con lo que se reducen los cambios de contexto y se aceleran los preparativos.

Concéntrate en la conversación y no en la toma de notas

En un análisis ágil de un proyecto ―ya sea una actualización de un proceso de ventas, la sincronización de una campaña de marketing o la planificación del sprint de un producto―, las conversaciones se desarrollan rápidamente y el contexto tiene relevancia. Con las notas de juntas generadas por IA en Slack, los equipos no se ven obligados a elegir entre mantenerse atentos y registrar elementos de acción.

La IA genera automáticamente un resumen claro y estructurado de la reunión en el que se incluyen las decisiones tomadas y los próximos pasos. Esto significa que todos los participantes pueden dedicarse a lo que está ocurriendo, con la confianza de saber que se documentarán los detalles más importantes. Y si alguien no puede participar en tiempo real, puede ponerse al día en minutos sin necesidad de hacer una revisión manual.





“Incluso si alguien no puede asistir a la reunión, puede entrar en ritmo en cuestión de segundos. La IA ofrece una síntesis completa y muestra los elementos de acción en Slack, con lo que no se pierde información ni se producen retrasos”. Nancy Gurd Directora de Experiencia del cliente, Caraway Home

Colabora a nivel mundial

Los equipos globales a menudo trabajan de forma coordinada entre regiones, idiomas y zonas horarias. Las traducciones integradas de Slack ayudan a las personas a colaborar con compañeros de equipo o socios de todo el mundo facilitando la lectura y respuesta de mensajes en diferentes idiomas.

Por ejemplo, si un miembro del equipo de marketing que se encuentra en Tokio envía un mensaje por Slack en japonés para pedir a los equipos globales que revisen el texto de un anuncio, un colega en Estados Unidos puede hacer clic en un botón para ver el mensaje en su propio idioma, comprender la solicitud y ofrecer comentarios, todo sin salir de Slack ni emplear herramientas externas.

Crea borradores con mayor rapidez con la asistencia de escritura de IA en canvas

Los especialistas en marketing muchas veces necesitan resumir estrategias de campañas o documentar planes creativos. Con el uso de la IA en canvas, pueden empezar con una solicitud rápida o usar conversaciones en Slack existentes para generar un primer borrador. A partir de allí, pueden perfeccionar el tono, organizar secciones o destacar conclusiones clave.

Esto agiliza la creación de contenido para resúmenes, presentaciones y actualizaciones dirigidas a las partes interesadas, con lo que queda más tiempo para dedicar a las tareas de impacto estratégico.

Ponte al día rápidamente y entiende el contexto

Las conversaciones de ventas se desarrollan con rapidez, y los colaboradores interdisciplinarios deben mantenerse al día. Cuando un vendedor pide ayuda de marketing con “Ficciones Horizon”, las explicaciones de mensajes generadas por IA hacen que sea sencillo comprender lo que eso significa, sin necesidad de hacer indagaciones ni comprobaciones adicionales.

Con solo un movimiento del cursor, un especialista en marketing obtiene al instante información de contexto, que se extrae de mensajes y conocimientos anteriores del equipo, que le indica que “Ficciones Horizon” se refiere a un evento que tendrá lugar pronto. Al saber esto, puede responder con confianza e interceder para ayudar sin interrumpir el dinamismo.

Prepárate para interactuar con nuevas partes interesadas con confianza

Los ciclos de ventas con frecuencia implican trabajar con nuevas partes interesadas: analistas financieros, líderes técnicos y equipos de marketing. Antes de una reunión, los representantes de ventas pueden emplear resúmenes de perfiles generados por IA para familiarizarse con la función, la actividad reciente en Slack y las prioridades de una parte interesada. Estos mismos resúmenes también pueden ayudar a los miembros nuevos de un equipo de ventas a ponerse al corriente con quién hace qué y cómo está avanzando el trabajo.

Esto les da a los representantes el contexto que necesitan para adaptar las conversaciones y desarrollar rápidamente relaciones de confianza sin tener que escarbar en hilos de conversaciones antiguos o enviar mensajes a colegas para pedir información.

Mejora tu trabajo en Slack con estas funciones con tecnología de IA Disponible ahora Búsqueda empresarial

Síntesis de canales y resúmenes de hilos

Notas de reuniones de IA para juntas

Traducciones Próximamente* Explicaciones de mensajes de IA

Elementos de acción de IA

Asistencia de escritura de IA en canvas

Resúmenes de perfiles de IA

La IA en Slack funciona donde te encuentres

La IA en Slack es un cambio fundamental en la manera de trabajar. Estamos construyendo un entorno más inteligente y productivo para que tu equipo pueda conseguir desde respuestas a la velocidad del rayo hasta información organizada con facilidad.



Ahora, incluimos algunas funciones de IA en todos los planes de pago de Slack. Para los equipos que quieren ir más allá, cada plan desbloquea capacidades avanzadas de IA que ayudan a automatizar el trabajo, tomar decisiones más rápidas y escalar la productividad en toda la organización.

Pro te brinda tu primera experiencia con la IA integrada de Slack: incluye funciones básicas de generación de resúmenes de canales, hilos y juntas para que sea sencillo ponerse al día con las conversaciones.

¿Usas Pro y quieres más? Business+ desbloquea un conjunto más amplio de herramientas de IA que incluye síntesis, traducciones, generación de flujos de trabajo y búsqueda con tecnología de IA. Estas funciones ayudan a que tu equipo reduzca el trabajo manual y se concentre en lo importante.

¿Necesitas expandir el uso de la IA en tu empresa? Enterprise+ brinda la experiencia completa de IA de Slack. Incluye la búsqueda empresarial, la administración avanzada de tareas y controles de seguridad y gobernanza de nivel empresarial. Es un plan diseñado para organizaciones que buscan avanzar con rapidez, operar de forma segura a escala e incorporar la IA en cada capa del trabajo de sus equipos.

Ya sea que estés empezando o quieras expandir funciones, hay un plan de Slack diseñado para adaptarse a tu equipo y crecer a la par de tu organización.

¿Quieres dar el próximo paso?

* Las funciones con la aclaración “Próximamente” están pensadas a futuro y podrían lanzarse durante este año. Todas las fechas, características y funcionalidades de estas funciones están sujetas a cambios.