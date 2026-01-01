宿霧太平洋航空生產力再創新高，每年可省下 11.4 萬小時

宿霧太平洋航空成立於 1996 年，是菲律賓最大型的航空公司，每年為 150 萬名乘客提供飛往國內外航點的廉價航班。這家航空公司運用 Slack 幫助人員溝通交流，並連結程序及系統，將一切集中到同一處，同時展現卓越生產力，每年省下 11.4 萬小時的時間，因而獲頒 Slack「釋放生產力獎 - 東南亞國家協會 (ASEAN)」。

宿霧太平洋航空一架航班的起飛涉及飛行員、機組人員、地勤人員、登機人員、行李處理人員和航班營運人員等 50 到 100 人。此外，還需要考慮機組人員和航班時間表、登機門分配、即時乘客追蹤、燃油裝載、天氣和氣流顛簸等因素，更不用說還須考量飛行中的緊急狀況等意外因素。

為確保每架飛機準時起飛，並盡可能確保整個流程順暢進行，Slack 提供了統一的協作平台，便於宿霧太平洋航空的營運人員分享重要資訊。每架航班起飛前三小時，一個專用的 Slack 頻道會自動建立，所有相關利害關係人都會加入其中。已辦理登機手續的乘客總人數、機組人員時間表、氣象報告等來自各種舊版航班系統的相關更新內容都會即時傳送至此頻道。如此一來，航空公司既能將工作流程現代化，又能盡可能利用飛機營運、登機和航班規畫軟體等目前投資的航空公司專用軟體。

宿霧太平洋航空網路控制和營運部門總監 Michael Brady 說道：「我們最近使用 Slack 中的工作流程建立了供機組人員使用的地理圍欄打卡系統，這樣他們就可以使用 Slack 完成打卡程序並直接前往登機門，從而節省時間。」

飛行員還可以追蹤燃油消耗量和登機資訊等所有情況，不必四處切換。例如，假設有一名乘客遲到，由於每個人都在航班專用的 Slack 頻道中，因此可輕鬆追蹤乘客的狀態，並作出相應的調整決策，以確保按時起飛。在緊急情況發生時，機組人員知道他們可以仰賴 Slack，不再需要使用無線電對講機、各自的電話、WhatsApp 和 Viber 等工具。為了進一步加速流程，他們還可以使用 Slack 的表情符號 (如 👀) 來表示已看到請求並正在處理。

「我們喜歡與大家一起慶祝週年紀念日、生日和節日，並利用社交 Slack 頻道凝聚整個團隊，讓每個人都融入宿務太平洋航空大家庭。」 宿霧太平洋航空 網路控制和營運部門總監 Michael Brady

Brady 說道：「展望未來，我們希望運用 Salesforce Service Cloud for Slack 整合支援單以更迅速地處理收到的請求，並為客戶提供更加個人化的服務。」此外，宿霧太平洋航空還計畫將 Slack 作為企業指令和控制危機管理的預設平台使用。Brady 又表示，宿霧太平洋航空希望利用 Slack 更即時地溝通，這就代表，之後如果有乘客在飛行途中出現醫療緊急狀況，或者颱風侵襲菲律賓，營運團隊可以在 Slack 中迅速召集人員，共同尋找最適合且最安全的解決方案。

無論是將關鍵營運自動化，還是建立資料豐富的航班頻道，現在宿霧太平洋航空仰賴 Slack 完成各項任務，同時將 Slack 視為即時知識中心和生產力平台。每個團隊都能在適當的時間獲得正確的資訊，因此可以為經常乘坐航班的菲律賓乘客們提供最優質的體驗。