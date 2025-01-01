宿务航空工作效率再创新高，每年节省 11.4 万个小时

宿务太平洋航空 (Cebu Pacific) 成立于 1996 年，是菲律宾的一家大型航空公司，每年为 150 万位乘客提供飞往国内和国际目的地的廉价航班。这家航空公司荣获 Slack 颁发的生产力促进奖（东盟 (ASEAN)），以表彰其在以下方面的突出表现：通过实施 Slack 服务，将人员、流程和系统整合到一个平台之上，以及每年节省 11.4 万个小时的生产时间。

从飞行员和机舱乘务员，到地勤人员、值机员工、行李员和航务运营人员，宿务航空每一个航班的起飞都需要 50-100 人的通力协作。此外，还要考虑机组人员和航班时刻表、登机口分配、实时乘客跟踪、燃油装载、天气和气流等因素，更不用说任何意外因素，如飞行中的紧急状况。

为了确保每架飞机准时起飞，并尽可能地实现无缝衔接，Slack 提供了一个一体化的协作平台，让宿务航空的运营人员可以共享关键数据。在航班起飞前三小时，系统会自动创建一个专用的 Slack 频道，并将所有相关人员都加入进来。各种航班旧有系统的相关更新信息都会实时传输到这个频道，包括已值机乘客总数、机组人员时间表、天气预报等。这样一来，航空公司不仅能够实现现代化的工作流程，同时还可利用已有投入，充分发挥航空公司专用软件（如用于飞机运行、值机和航班计划的软件）的作用。

宿务航空负责网络控制与运营的集团总监 Michael Brady 谈到：“我们最近使用 Slack 中的工作流程为客舱和机组人员构建了一个地理围栏签到系统，这样他们就可以在其中办理值班手续并直接前往登机口，从而节省时间。”

此外，飞行员还可以跟踪燃料装入量和登机信息等所有信息，而无需切换上下文。即便出现某位乘客迟到的情况，由于所有相关人员都在航班特定的 Slack 频道中，因此也可以轻松跟踪这位乘客的状态，并做出相应决策，确保及时起飞。在紧急情况下，机组人员无需使用对讲机、各种不同的电话呼叫、WhatsApp 和 Viber，他们知道可以依赖 Slack 轻松沟通。为了进一步加快流程，他们还会使用 Slack 表情（例如 👀）来表示已经看到请求并且正在处理。

“我们非常喜欢与大家一起庆祝纪念日、生日和节日，并使用 Slack 社交频道将整个团队聚集起来，让大家融入到宿务航空大家庭的精神之中。” 宿务航空 网络控制与运营集团总监 Michael Brady

Brady 表示：“展望未来，我们希望使用 Salesforce Slack 的 Sales Cloud 来整合票务服务，这样我们就能更快地处理票务工作，为客户提供更具个性化的服务。”宿务航空还在致力于将 Slack 作为企业管理危机情况的默认指挥与控制平台。他还提到：“我们希望利用 Slack 实现更及时的沟通。”这意味着，以后如果有乘客在飞行途中出现医疗紧急情况，或者菲律宾有台风来袭，运营团队可以在 Slack 频道中迅速召集人员，共同找到最佳、最安全的解决方案。

从将关键操作实现自动化，到建立数据丰富的航班频道，宿务航空现在全面依靠 Slack 来作为其实时知识中心和工作效率管理平台。由于每个团队都能在正确的时间获得正确的信息，因此，他们可以为菲律宾频繁乘坐飞机的乘客提供卓越体验。