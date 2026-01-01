Slack 協助 Ray White Bendigo 更快談成交易

房地產經紀人的生活非常忙碌，整天行程不外乎驗屋、開發商機、回應賣方要求等等，經常忙得不可開交。

簡而言之，就是一團混亂，這是 Ray White Bendigo 總經理 Rory Somerville 的形容。至少，在開始採用 Slack 之前，他們的生活確實又忙又亂。

Somerville 表示：「我們 Ray White Bendigo 員工真的是 Slack 的愛用者。在我們公司，使用 Slack 是個非常大的轉捩點，現在它就是我們整個團隊的中樞神經系統。」

Somerville 說：「使用 Slack 之前，我們利用各種管道保持交流互動：電子郵件、Facebook Messenger、簡訊，所有查詢都透過這些管道進行。待處理的電子郵件總是堆積如山，我們老是找不到顧客寄來的電子郵件。」

團隊開始使用 Slack 之後，這方面的問題就迎刃而解，團隊也得以發揮前所未見的效率。

從此告別電子郵件瓶頸

Ray White Bendigo 管理散佈在澳洲和菲律賓的團隊。房地產市場經年累月都有不少待交易的房地產，有沒有能力迅速將洽詢資訊分流，並且妥善分配給合適的處理人員，正是影響成交結案速度的關鍵。

Somerville 說道：「做我們這一行，速度非常重要。買方、賣方和合作夥伴需要我們的時候，我們就得讓他們聯絡得到。」

使用 Slack 之前，該團隊總是很難妥善做好客戶洽詢事宜、合作夥伴要求，或是潛在商機之類的工作分流。絕大多數的洽詢郵件，全都進了 Somerville 的收件匣，然後就無聲無息了。

「我常常會收到不歸我管的電子郵件，然後自然而然就堆積如山了，因為我總是馬不停蹄地忙著開會和驗屋。」

該團隊需要一個能將郵件分門別類並大幅提高效率的生產力平台，簡單地說，他們需要 Slack。

「Slack 的深度是其他協作平台所欠缺的。其他平台確實能協助團隊進行溝通，但 Slack 的功能不僅止於此，它就像我們的大腦，能集結各種資訊，讓我們工作起來更加得心應手。」 總經理 Ray White Rory Somerville

因應加快工作分流速度的需求

自從使用 Slack 之後，Ray White Bendigo 終於能讓郵件變得井然有序。現在，內部協作全數透過頻道進行，頻道就是共用的空間，各團隊可以透過這個平台溝通想法、做決定，以及同心協力推動工作。同時，客戶寄到 Ray White Bendigo 的洽詢郵件終於受到正視，也能得到應有的回應了。

據 Somerville 的形容，使用 Slack 之前的日子，他每晚下班回家還得處理白天馬不停蹄趕赴洽公行程之際堆積的 40 則語音留言。

現在就不一樣了，Somerville 設定將自己的手機和 Slack 連結，只要收到語音留言和訊息，團隊成員馬上就能進行處理。比方說，假設有位潛在客戶想要預約在隔天進行驗屋，團隊成員看到留言之後馬上就能回電並安排驗屋。

Somerville 說道：「以前這類語音留言都堆在我的手機裡，其他人根本不知道有留言。現在我的語音留言會傳到一個 Slack 頻道中，我的團隊就能迅速處理。

現在大約 90% 的語音留言都能有專人即時處理，不像以前得等我晚上 6 點抽空聽留言、手動分配工作。」

善用 AI 和自動化技術加快回覆客戶的速度 自從使用 Slack 之後，客戶提出的要求再也不會堆在堆積如山的收件匣裡。在 AI 和整合技術的協助之下，Ray White Bendigo 已經能夠即時處理客戶所洽詢的事宜了。 📩 電子郵件效率：Ray White Bendigo 同時採用 Slack 的整合功能和 Zapier，兩者相輔相成，因此能夠加快支援客戶的速度。「郵件進入我的收件匣後，Zapier 馬上就會收下郵件，再運用 AI 技術撰寫一份電子郵件草稿。接下來，這封電子郵件就會歸類在我的電子郵件草稿，接下來我會收到一則 Slack 通知，這樣我就知道草稿完成了，準備等我檢查。我只要花一點點時間就能把電子郵件全都處理好。」 💬 語音留言處理速度：有了 Slack 之後，Somerville 的團隊得以即時查收並回應語音留言。「我的語音訊息全數透過頻道直接傳入 Slack，我們團隊整天都有人能查收並進行工作分流。人們不必等我處理，服務品質自然更好。而我下班後也不再需要花三個小時的時間回留言。」 📢 廣告宣傳靈活有彈性：Ray White Bendigo 使用 Slack 後，刊登新房源的速度更快了。「經紀人一到屋外，馬上就能利用在我們和該區 20 位買家共用的 Slack Connect 頻道公佈房源上架消息，不必再浪費時間發郵件或打電話，以前，經紀人可得花好幾個小時的時間發郵件、打電話。」

工作速度更快、更省力

Slack 也協助整個團隊更快完成工作。

舉例來說，只要透過 Huddle 這類可以讓團隊即時合作和共同創作的虛擬平台，成員不論身在何處，都能順利推動工作進度。

「有了 Huddles 這項功能，我就可以和團隊成員進行短暫但有意義的溝通。不但不必特地預約會議時間、不需浪費時間參加一些沒效率的應酬，還能隨時和任何人交流溝通，不論他們人在樓下的辦公室裡或是在菲律賓，感覺都像坐在我身邊一樣。」

Slack 也改善了該公司與外部合作夥伴之間的合作模式。Slack Connect 能從分散在各處的電子郵件對話串中挑出屬於外部協作的電子郵件，將這些電子郵件整合在同一個平台，Ray White Bendigo 採用這項功能之後，相關人員只要按個滑鼠按鍵，輕輕鬆鬆就能與房貸市場經紀人、會計師、記帳士或其他 Ray White 分公司展開協作。

Somerville 說道：「現在已經沒得商量了；想和我們接洽業務，一定得透過 Slack，我們不接受使用簡訊、電子郵件或電話。」

「要不是因為 Slack，我真的不認為我們能夠如此突飛猛進，甚至不知道能不能這麼順利地擴大業務規模。」 總經理 Ray White Rory Somerville

提升客戶服務，一次服務一人

放眼未來，Somerville 和他的團隊迫不及待想使用畫板這個能讓團隊輕鬆尋找、管理及分享知識的介面。

「我們很愛在頻道裡釘選各種文件和筆記，這樣就不用花時間在 Google Drive 裡一個一個找。加上新的畫布功能之後，我們就不需要再翻閱釘選過的所有內容，所以，我相信我們的工作效率會再更上一層樓。」

「開始改用 Slack 處理工作之後，我們可以協作、合作、標記、分享、討論以及發揮創意，最終當然就能提供更好的服務。」

