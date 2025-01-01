Ray White Bendigo 借助 Slack 更快达成交易

房地产经纪人的生活是很忙碌的。他们每天都要进行查验、联系潜在客户、回复卖家请求等等，诸如此类的工作不胜枚举。

Ray White Bendigo 董事总经理 Rory Somerville 说道：“一言以蔽之，就是杂乱无章。至少，在使用 Slack 之前是这样的。”

Somerville 说道：“Ray White Bendigo 是 Slack 的超级粉丝。采用 Slack 是我们业务发展中的关键时刻，现在已经成为我们团队的中枢神经系统。”

Somerville 补充道：“在使用 Slack 之前，我们的互动内容到处都是；例如，我们会通过电子邮件、Facebook 信使、短信等进行查询。我们电子邮件帐户中的信息越积越多，而且很难找到客户的电子邮件。”

Slack 不仅帮团队解决了这个沟通问题，而且还将团队效率提高到了出乎意外的水平。

告别电子邮件瓶颈

Ray White Bendigo 管理的团队遍布澳大利亚和菲律宾。每个月市场上都有许多房产出售，因此能够快速将收到的咨询分流给合适人员，是更快达成交易的关键。

Somerville 说道：“在我们的行业中，速度至关重要。我们必须随时为需要帮助的买家、卖家和合作伙伴提供服务。”

在使用 Slack 之前，团队在对查询、合作伙伴请求或潜在客户分流方面举步维艰。作为公司的董事总经理，大部分的咨询都会进入 Somerville 的收件箱，大量积压的咨询会不知所踪。

“如果我收到的电子邮件不在我的处理范围内，那么，它们就会堆积在那里得不到处理，因为我经常有一个接一个的会议和查验要参加。”

团队需要一个能够清理收件箱积压邮件并提高效率的工作效率管理平台 — 简言之：它需要 Slack。

“Slack 具有其他协作平台所缺乏的深度。其他平台或许可以让团队进行沟通，但 Slack 的功能远不止于此 — 它就像我们的大脑一样，将我们的信息集中起来，让我们的生活更加轻松。”

董事总经理Ray White Rory Somerville

满足对分流速度的需求

使用 Slack 后，Ray White Bendigo 能够清理收件箱积压邮件。现在，所有内部协作都在频道中进行；通过使用频道这个共享空间，团队可分享想法、做出决策，并且齐心协力推进工作。同时，Ray White Bendigo 收件箱中的所有客户查询都可得到优先处理。

Somerville 说道：“Slack 具有其他协作平台所缺乏的深度。其他平台或许可以让团队进行沟通，但 Slack 的功能远不止于此 — 它就像我们的大脑一样，将我们的信息集中起来，让我们的生活更加轻松。”

Somerville 描述了一个使用 Slack 之前的状况，每天晚上回到家，他都要处理 40 封语音邮件，这些都是在他连续开会和处理其他预约期间积累下来的。

但现在，Somerville 对手机进行了设置，以通过 Slack 处理事务。团队可以接收语音邮件和消息，并能及时进行处理。例如，如果一位潜在客户想预约第二天的查验，团队成员就可查看并进行回电，组织查验。

Somerville 说道：“这些语音邮件过去积压在我的手机上，其他人根本无从知晓。现在，我的语音邮件会转入专用的 Slack 频道，团队可以迅速进行处理。”

“我大约 90% 的语音邮件都能得到实时委派和处理，无需等到我下午 6 点再去处理，而且还必须手动进行委派。”

更快而不是更努力地工作

Slack 也有助于加快团队工作速度。

例如，抱团 — 可让团队实时协作和共同创造的虚拟空间 — 无论团队成员身在何处，都有助于他们推进工作。

“利用抱团，我可以与团队成员进行细节沟通。我们无需预约会议，将时间浪费在无益之谈上；我们可以与任何人进行对话，就像他们坐在我旁边一样 — 无论他们是在办公室楼下还是在菲律宾。”

Slack 还改进了公司与外部合作伙伴的合作方式。使用 Slack Connect（可将外部协作从孤立的电子邮件消息列汇集一处的功能），Ray White Bendigo 只需单击一个按钮，即可与贷款市场经纪人、会计师、簿记员或其他的 Ray White 分支机构开展合作。

Somerville 说道：“现在这一点没有商量余地；如果他们想与我们合作，就必须通过 Slack 进行沟通，我们不想通过短信、电子邮件或电话浪费时间。”

“我真的认为，如果没有 Slack，我们的业务不会有如此巨大的增长，也无法扩大规模。”

董事总经理Ray White Rory Somerville

提升客户服务，一人一策

展望未来，Somerville 和他的团队对画板功能非常感兴趣；画板是一项可让团队轻松地找到、管理和共享知识的功能。

“我们喜欢将文档和笔记都钉选到我们的频道中，因为这样就无需在 Google 云端硬盘中搜索特定文档了。利用画板，我可以看到我们的工作效率会进一步飙升，因为我们不需要再滚动浏览已钉选的项目。”

“通过将我们的工作整合到 Slack 中，我们可以开展协作、一起工作、添加标记、共享知识、讨论和创新，并最终提供更好的服务。”

“我真的认为，如果没有 Slack，我们的业务不会有如此巨大的增长，也无法扩大规模。”

客户摘要

行业

其他

公司规模

企业

部门

IT, 运营, 服务

特色 Slack 集成

