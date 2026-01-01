Slack으로 거래를 더 빠르게 체결하는 Ray White Bendigo

부동산 중개인의 삶은 바쁘게 돌아갑니다. 온종일 매물을 점검하고 잠재 고객에게 연락하며 판매자의 요청에 응답하는 등 수많은 업무들로 하루가 꽉 찹니다.

Ray White Bendigo의 관리 디렉터인 Rory Somerville은 한마디로 혼란의 도가니라고 말합니다. 아니 적어도, Slack을 도입하기 전까지는 그랬습니다.

“Ray White Bendigo에서 저희는 Slack의 열렬한 팬입니다. 저희 비즈니스는 Slack을 중심으로 돌아갔고 이후로 쭉 저희 팀의 중추 신경계 역할을 했죠.”라고 Somerville은 이야기합니다.

“Slack을 사용하기 전에는 이메일, Facebook 메신저, 문자 메시지를 통해 질문을 받고 다양한 방식으로 상호작용을 했습니다. 받은 편지함은 안 읽은 메일들로 쌓였고 고객의 이메일을 찾기도 힘들었습니다.”라고 Somerville은 말합니다.

Slack으로 팀은 이 문제를 해결했고, 다른 팀들도 마찬가지였습니다. 절대 불가능하다고 생각했던 팀의 효율성도 높일 수 있었습니다.

병목 현상이 있던 이메일 사용 중지

Ray White Bendigo는 호주와 필리핀 전역에 흩어져 있는 팀을 관리합니다. 매달 수많은 매물이 시장에 나오기 때문에, 들어오는 질의를 올바른 사람에게 신속히 분류하면 더 빠르게 거래를 체결할 수 있습니다.

“저희 업계에서는 속도가 중요합니다. 구매자, 판매자, 파트너가 저희의 도움을 필요로 할 때 바로 도움을 줄 수 있어야 합니다.”라고 Somerville은 말합니다.

Slack을 사용하기 전에는 팀이 질의, 파트너 요청 또는 잠재적인 고객을 분류하는 데 어려움을 겪었습니다. 그리고 이러한 문의의 대부분이 회사의 관리 디렉터인 Somerville의 받은 편지함에 수신되고 그후 거기서 잊혀졌습니다.

“제 도메인이 아닌 곳으로 이메일이 전송되었습니다. 보통 제 하루가 회의와 매물 점검의 연속이라서 그 이메일들을 확인하지 못할 때가 많았습니다.”

이런 받은 편지함을 정리하고 효율성을 극대화할 수 있는 생산성 플랫폼이 팀에 필요했습니다. 한 마디로, Slack이 필요했던 거죠.

“Slack에는 다른 협업 플랫폼에는 없는 깊이가 있습니다. 다른 플랫폼도 팀 커뮤니케이션을 가능하게 할 수는 있지만, Slack은 그 이상의 기능을 제공합니다. Slack은 정보를 중앙 집중화하여 업무를 간편하게 만들어 줍니다. 마치 저희의 두뇌와도 같죠.” Ray White 관리 디렉터 Rory Somerville

분류 속도의 요구 사항 충족

Ray White Bendigo는 Slack을 사용하여 받은 편지함을 깔끔하게 정리할 수 있었습니다. 이제 모든 내부 협업은 팀이 공동 목적을 위해 아이디어를 공유하고 의사 결정을 내리며 업무를 진행할 수 있는 공유 공간인 채널에서 이루어집니다. 그동안 모든 고객의 질의들은 Ray White Bendigo의 받은 편지함에서 중요한 공간을 차지했습니다.

Somerville이 Slack을 사용하기 전에는, 매일 밤 집에 돌아와 그가 고객과 만나는 동안 쌓인 40개의 음성 메일을 처리해야 했다고 말합니다.

하지만 이제 Somerville은 Slack을 통해 전화가 작동되도록 설정했습니다. 팀은 음성 메일과 메시지가 들어올 때 이를 수신하고 처리할 수 있습니다. 예를 들어 잠재 고객이 다음 날 집을 보기 위해 약속을 잡고 싶다고 이야기하면, 팀원은 이를 검토하고 고객에게 다시 전화를 걸어 집보기 일정을 잡을 수 있습니다.

“예전에는 이 음성 메일이 제가 사용하는 휴대전화에 저장되어 누구도 그 메일에 대해 알 수 없었습니다. 지금은 제 음성 메일이 전용 Slack 채널에 저장되고 팀에서 이에 대해 빠르게 조치를 취할 수 있죠.”라고 Somerville은 이야기합니다.

“음성 메일의 90%가 실시간으로 위임되고 처리되므로, 제가 오후 6시 이후에 이를 확인하고 수동으로 위임하지 않아도 됩니다.”

AI와 자동화를 활용하여 더 빠르게 고객 응대 Slack을 사용하면, 고객의 요청은 더 이상 액세스할 수 없는 이메일 수신함에 갇혀 있지 않습니다. Ray White Bendigo는 AI와 통합 기능을 사용해 실시간으로 고객 질의에 응답할 수 있습니다. 📩 이메일 효율성: Ray White Bendigo는 Zapier와 Slack을 통합해 더 빠르게 고객을 지원할 수 있습니다. “이메일이 저의 받은 편지함에 수신되면, AI를 사용해 이메일 초안을 작성하는 Zapier가 이를 가져갑니다. 그런 다음 이메일이 임시 보관함으로 이동되고, Slack에서 초안을 검토할 준비가 되었다는 알림이 전송됩니다. 저는 매우 짧은 시간 안에 이메일을 처리할 수 있습니다.” 💬 음성 메일 속도: Somerville의 팀은 Slack을 사용하여 실시간으로 음성 메일을 검토하고 처리할 수 있습니다. “저의 모든 음성 메일은 Slack의 채널에 저장되어 팀이 하루 종일 이를 검토하고 분류할 수 있습니다. 모든 고객이 저를 기다리지 않아도 되기 때문에 더 나은 서비스를 제공받을 수 있고, 저는 하루 일과가 끝난 후 전화를 돌리느라 3시간을 허비할 필요가 없습니다.” 📢 광고 민첩성: Ray White Bendigo는 Slack을 사용하여 더 빠르게 새로운 매물을 광고합니다. “중개인이 매물의 입구에 도착하자마자 해당 지역의 구매자 20명과 공유하는 Slack Connect 채널에 해당 매물을 게시하면, 구매자들은 이 글이 게시되는 순간 해당 매물에 대한 소식을 들을 수 있습니다. 이를 통해 이전에는 중개인에게 몇 시간씩 걸리던 이메일과 전화 통화를 할 필요가 확 줄었죠.”

‘더 열심히’가 아닌 ‘더 빠르게’ 일하기

Slack은 팀의 업무 속도도 높여줍니다.

예를 들어 팀의 실시간 협업 및 공동 작업을 위한 가상 공간인 허들은 팀이 어디에 있든 업무를 진행할 수 있도록 도와줍니다.

“허들을 사용하면 팀원들과 소소하게 커뮤니케이션할 수 있습니다. 회의를 예약하고 생산적이지 못한 세부 사항에 시간을 허비하기보다, 동료가 회사의 아래층 사무실에 있든 필리핀에 있든 누구와도 바로 옆에 앉아있는 것처럼 대화를 나눌 수 있습니다.”

Slack은 회사가 외부 파트너와 협업하는 방식도 개선했습니다. 단절된 이메일 스레드로부터 외부 협업을 동일한 공간으로 가져오는 Slack Connect를 사용하여 Ray White Bendigo는 버튼을 클릭해 대출 시장 중개인, 회계사, 경리 또는 기타 Ray White 지점들과 협업할 수 있습니다.

“이제는 타협이 불가능합니다. 파트너가 우리와 비즈니스를 하고 싶다면, 우리는 문자, 이메일 또는 전화를 통한 업무를 원하지 않습니다. 반드시 Slack을 통해 이루어져야 하죠.”라고 Somerville은 말합니다.

“Slack이 없었다면 이렇게 중대한 성장을 이루거나 사업을 확장할 수 없었을 것이라고 생각합니다.” Ray White 관리 디렉터 Rory Somerville

한 번에 한 사람씩, 고객 서비스 향상

미래를 생각할 때, 쉽게 지식을 찾고 관리하며 공유할 수 있는 공간인 캔버스에 대해 Somerville과 그의 팀은 기대가 큽니다.

“문서와 메모를 채널에 고정하면 특정 문서를 찾기 위해 Google Drive를 뒤질 필요가 없어 정말 좋습니다. 캔버스를 사용하면 고정된 항목을 스크롤하며 찾을 필요가 없기 때문에 생산성이 대폭 향상될 것으로 생각합니다.”

업무를 Slack으로 가져오면, 협업하고 함께 작업하며 태그하고 공유하며 논의하고 혁신하여 궁극적으로 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.”

