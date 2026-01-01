澳洲獎得主：Afterpay

捨棄信用卡模式的先驅 Afterpay 獲頒澳洲國家獎，這家公司運用 Slack，為內部成員和外部合作夥伴提供流暢的通訊管道並提高生產力。

Afterpay 允許使用者每兩週分四期付款，公司的使命是實現人人皆贏的經濟，讓客戶有能力負擔想要和需要的東西。這家公司目前正處於急遽成長期，每天迎來 20,500 名客戶，客戶群總人數突破 1,100 萬的里程碑。

Afterpay 使用 Slack 連結超過 900 名員工，讓所有部門的成員都能提高工作效率。即使疫情迫使大部分員工遠端工作，這家公司仍借助 Slack 之力持續向前邁進。事實上，光是過去六個月間，Afterpay 聘僱並到職的新進員工就超過 300 名。在外部，Slack 也扮演著重要角色，協助該公司與第三方進行協作，並讓位於馬尼拉和德州的客服中心跟上公司的發展腳步。

短短五年間，Afterpay 就從澳洲的一間新創公司發展為 ASX (澳洲證券交易所) 前 20 大公司的一員，目前營運據點更廣及紐西蘭、美國、加拿大和英國。持續於全球擴展的同時，該公司將仰賴 Slack 推動創新、培養兼容並蓄和樂於溝通的文化，並落實公司的口號，為數以百萬計的客戶提供「更好的支付方式」。