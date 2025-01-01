“澳大利亚国家奖”获得者：afterpay

afterpay 是全球摆脱信贷的先锋，也是这次澳大利亚国家奖的得主，获奖理由是：该公司使用 Slack 促进了内部及其与外部合作伙伴的顺畅沟通，同时提高了工作效率。

afterpay 致力于推动人人受益的经济发展，允许用户选择分期付款服务，分 4 期偿还，每两周为 1 期，让他们能够为自己想要和需要的东西制定预算。目前，该公司正处于快速增长时期，每天增加的客户数量达 20,500 个，客户总数突破 1,100 万。

afterpay 使用 Slack 将 900 多名员工联系起来，给予他们更大的自主权，以便在每个部门更高效地工作。尽管疫情迫使大多数员工远程工作，但该公司依靠 Slack 继续向前发展。事实上，仅在过去的 6 个月里，就有 300 多名新员工入职 afterpay 并参加培训。在外部，Slack 一直是该公司与第三方合作的关键，对于让马尼拉和德克萨斯州的联络中心及时了解公司发展情况至关重要。

在短短的五年时间里，afterpay 已经从一家澳大利亚初创公司发展成为澳交所（澳洲证券交易所）排名前 20 位的公司，目前在新西兰、美国、加拿大和英国都有业务。随着该公司继续在全球扩张，它将依靠 Slack 来推动创新，培养以包容和沟通为核心的文化，正如公司所倡导的：为数百万客户提供一个“更好的支付方式”。