オーストラリア部門賞 : Afterpay

オーストラリア部門賞に輝いたのは、クレジットからの切り替えを世界規模で推進する Afterpay です。同社では Slack を使って、社内外のパートナーとのシームレスなコミュニケーションを促進し、生産性を高めています。

同社は、誰にとってもメリットのある経済を実現するというミッションのもと、顧客が欲しいものや必要なものに予算を割り当てられるよう 2 週間ごとの 4 回払いを可能にしました。現在急成長中の Afterpay は、毎日 20,500 人の顧客に利用されており、全顧客数は 1,100 万人を超えています。

そんな同社ではどの部門でも効率よく仕事を進められるよう、Slack で 900 人以上の従業員をつなげています。コロナ禍でほとんどの従業員がリモートワークを余儀なくされたなかでさえ、Slack を活用して前に進み続けてきました。実際に過去 6 か月間だけでも 300 人以上の従業員を新たに雇い、研修を行っています。Slack は社内のみならず、サードパーティと連携したり、マニラやテキサスのコンタクトセンターを自社の発展に対応させたりするうえでも欠かせません。

Afterpay はわずか 5 年で、オーストラリアのスタートアップから ASX（オーストラリア証券取引所）におけるトップ 20 の企業へと成長し、現在はニュージーランド、アメリカ、カナダ、イギリスで事業を展開しています。同社では今後もグローバルな拡大を続けながら、Slack を活用してイノベーションを促進し、インクルージョンとコミュニケーションを重視した文化を育み、何百万人もの顧客に「よりよい支払い方法」を提供していく予定です。