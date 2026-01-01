호주 어워드 수상자: Afterpay

신용 결제 부문에서 글로벌한 변화를 이끄는 Afterpay는 Slack을 사용하여 사내적으로 그리고 외부 파트너와 원활한 의사소통을 촉진하고 생산성을 높인 것을 인정받아 호주 국가 어워드를 수상합니다.

사용자가 격주마다 4회에 걸쳐 할부로 지불하게 해주는 Afterpay는 모두가 이익을 보는 경제를 가능하게 하여 고객이 원하고 필요한 것에 대해 예산을 책정할 수 있는 능력을 제공한다는 미션을 가지고 있습니다. 현재 급속한 성장 급등 속에서 매일 20,500명의 고객을 맞이하고 있으며, 누적 고객 수가 1,100만 명을 넘어섰습니다.

Afterpay는 Slack을 사용하여 900명 이상의 직원이 모든 부서에서 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 연결하고 지원합니다. 팬데믹으로 인해 대부분의 직원이 원격으로 근무해야 하지만 회사는 Slack에 의존하여 계속 전진하고 있습니다. 실제로, 지난 6개월 동안에만 Afterpay는 300명 이상의 신규 직원을 고용하고 온보딩했습니다. 외부적으로 Slack은 회사가 제3자와 협력하고 마닐라와 텍사스의 컨택 센터를 회사의 개발 속도에 발 맞추어 유지하는 데 매우 중요해졌습니다.

Afterpay는 단지 5년 만에 호주의 스타트업에서 이제 뉴질랜드, 미국, 캐나다 및 영국에서 운영되는 ASX(호주 주식시장) 상위 20대 기업으로 발전했습니다. 회사의 규모가 전 세계적으로 계속 확장됨에 따라 Slack에 의존하여 혁신을 추진하고, 포용과 소통의 문화를 조성하며, 수백만 명의 고객에게 "더 나은 지불 방식"을 제공할 것입니다.