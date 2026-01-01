日本教育機構 Slack 獎得主：N 高等學校

受到疫情及世界數位學習潮流的驅使，如今教育不侷限在教室的四堵牆之內。獲頒這個獎項的機構，運用 Slack 改善了學習體驗，並成功向每位教職員生提供服務。

N 高等學校是一所獲得全面認證的線上學校，自 2016 年來持續使用 Slack 在數位學習領域進行創新，並成功向該校學生提供服務，因而榮獲日本教育機構 Slack 獎。

N 高等學校由總部位於東京的出版公司 KADOKAWA 和影片分享網站營運商 Dwango 共同創立，辦學宗旨為培養精通科技的創意人才。該組織共設有 19 個校區，學生總數超過 15,000 人，自創立以來，教職員生都是使用 Slack 進行通訊。

學年期間，有超過 8,500 個公開 Slack 頻道用於指導教室、課後活動等用途。Google 行事曆應用程式會提醒學生和員工即將到來的會議和課堂，而生日通知機器人會確保教師不錯過任何慶生會的機會。取代在茶水間增進同事情誼，Slack 專用的 Donut 應用程式每週五會自動為教職員進行配對：參與者會自我介紹並透過數位方式一起享用午餐。

為了提倡互相打氣的風氣，並且營造有趣氛圍，自訂的 Slack 機器人會計算和誇獎「按讚數」，並以自動訊息歡迎新加入頻道的參與者。雖然教師通常會給予學生一定程度的獨立自主性，不過某些頻道還是設有具體的規則和政策，教職員有權舉報網路霸凌事件。

傳統高中社團和對應的活動都能在 Slack 頻道中進行，從創業與投資到電競和音樂等社團，應有盡有。擁有 990 位社員的美術社人氣最高，成員包含業餘愛好者以及希望畢業後從事藝術領域工作的學生。主持人會分享秘訣與深入見解，並鼓勵所有人張貼畫作和進行互動，就像在實體畫室中一樣。

安全的環境是促使 N 高等學校選用 Slack 的原因，無論是互相對話、向輔導員尋求支援，還是向教師提問，全都可以在 Slack 上進行。為了盡可能讓所有人都感到自在，學生可以使用化名，且不硬性要求在 Slack 中「發言」或打字。大部分學生都能在數位教室中成長，而且畢業生通常都表示不想離開 Slack。