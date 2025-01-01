“Slack 日本教育奖”获得者：N 高等学校

在新冠疫情和数字化学习日渐受到重视的驱动下，教育现在并不局限在实体教室内进行了。此奖颁发给使用 Slack 来改善学习体验，并成功为学生、教师和工作人员服务的机构。

N 高等学校是一所获得完全认证的网上学校，也是这次 Slack 日本教育奖的得主，获奖理由是：自 2016 年以来，该校一直使用 Slack 在数字学习领域进行创新，并成功地为学生群体提供服务。

N 高等学校由位于东京的角川书店 (KADOKAWA) 出版社和视频共享网站运营商多玩国 (Dwango) 共同创办，旨在培养精通技术、富有创造力的毕业生。该校拥有 19 个通勤校园和超过 1.5 万名学生，自成立以来一直使用 Slack 来促进学生和教职工之间的沟通。

在学年期间，Slack 超过 8,500 个公共频道被用于年级教室、课外活动等。Google 日历应用会提醒学生和工作人员即将到来的会议和课程，而生日通知机器人可确保教师不会错过任何庆祝的机会。每个星期五，Slack 的 Donut 应用都会自动将教职工配成搭档，取代了传统的在休息室建立友情的方式：参加者需要进行自我介绍，并一起享用数字午餐。

为了营造一种互助和有趣的氛围，专门定制的 Slack 机器人会统计点赞次数并进行表扬，同时通过自动消息欢迎新的频道参与者。虽然教师通常会给予学生一定的独立性，但某些频道有特定的规则和政策，教师和工作人员有权报告网络欺凌行为。

从创业、投资到电子竞技和音乐，传统的高中俱乐部及其相应的活动都在 Slack 频道中进行。拥有 990 名成员的艺术俱乐部最受欢迎，同时也是业余爱好者和那些打算在毕业后将艺术作为职业的学生的大本营。主持人会分享技巧和见解，还会鼓励大家发布插图并进行互动，就像他们在线下艺术工作室做的那样。

N 高等学校的学生更喜欢用 Slack，因为无论是彼此交谈、向辅导员寻求支持，还是向老师提问，它都能确保环境安全。为了让每个人都尽可能自在，学生可以使用假名，而且不要求在 Slack 上“发言”或发消息。大多数学生都受益于数字课堂，毕业后经常说他们不想离开 Slack。