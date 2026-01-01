일본 교육 부문 Slack 어워드 수상자: N High School

팬데믹의 영향을 받고 디지털 학습을 높이 평가하기 시작한 세상에서 이제 교육은 교실이라는 네 개의 벽 밖에서 이루어집니다. 이 어워드는 Slack을 이용하여 학습 경험을 개선하고 성공적으로 학생, 교사 및 직원에게 서비스를 제공하는 기관에 수여됩니다.

정식 인가받은 온라인 학교인 N High School는 2016년부터 Slack을 사용하여 디지털 학습 공간에서 혁신을 이루어내고 학생들에게 성공적으로 서비스를 제공해온 것을 인정받아 일본 교육 부문 Slack 어워드를 수상합니다.

도쿄에 기반을 둔 출판사 KADOKAWA와 비디오 공유 웹사이트 운영자인 Dwango가 설립한N High School은 기술에 능통하고 창의적인 졸업생을 양성하는 것을 목표로 합니다. 19개의 등교 캠퍼스와 15,000명 이상의 학생을 보유한 조직은 개교 이후 Slack을 사용하여 학생, 교사 및 직원 간의 의사소통을 촉진했습니다.

학년도 동안 8,500개 이상의 공개 Slack 채널이 학급, 방과후 활동 등에 사용됩니다. Google 캘린더 앱은 예정된 회의 및 수업을 학생과 교직원에게 알리고, 생일 알림 봇은 교사가 생일 축하를 해줄 기회를 놓치지 않게 해줍니다. 휴게실에서 쌓던 친분 대신에 Slack용 Donut 앱이 매주 금요일 자동으로 교수진과 교직원을 연결합니다. 여기서 참가자는 자신을 소개하고 함께 디지털 점심 식사를 즐깁니다.

지원을 제공하는 재미있는 분위기를 조성하기 위해 커스텀 빌드 Slack 봇은 "좋아요"의 개수를 세고 칭찬하며, 자동 메시지로 새로운 채널 참가자를 환영합니다. 교사는 일반적으로 학생에게 어느 정도 독립성을 허용하지만, 채널마다 특정한 규칙과 정책이 있으며 교수진과 교직원은 사이버 괴롭힘을 신고할 권한이 있습니다.

기업가 정신과 투자부터 e스포츠와 음악에 이르기까지 전통적인 고등학교 동아리와 여기에 상응하는 활동은 Slack 채널에서 이루어집니다. 990명의 멤버로 구성된 아트 클럽은 가장 인기 있는 동아리이며 취미 삼아 하는 사람과 졸업 후 직업으로 예술을 추구하고자 하는 사람들 모두가 모여듭니다. 진행자는 팁과 인사이트를 공유하고 모든 사람이 실제 아트 스튜디오처럼 일러스트레이션을 게시하고 상호작용하도록 권장합니다.

N High School학생들은 서로 이야기를 나누거나, 상담자에게 도움을 요청하거나, 교사에게 질문을 할 때 안전한 환경인 Slack을 선호합니다. 모든 사람이 최대한 편안하게 느끼도록 학생들은 필명을 사용할 수 있고 Slack에서 "말하기" 또는 입력이 필요하지 않습니다. 대부분의 학생들은 디지털 교실에 성공적으로 적응하여, Slack을 떠나고 싶지 않다고 말하는 졸업생도 많습니다.