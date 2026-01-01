員工體驗獎：Nike

在極度混亂和強迫保持距離的時代，如何讓團隊持續參與並向前邁進？從鬧區商店到跨國企業巨頭，所有企業領袖都思考著這個問題。為了獲得穩固的復原能力，所有規模的組織都需處處以員工優先、適時給予支援並提供工具，讓員工能維持高工作效率。

零售商龍頭代表 Nike 持續專注於數位轉型和員工體驗，因而獲頒員工體驗獎。

2020 年初新冠疫情爆發時，Nike 快速調整方針以應對新的市場局勢，並關閉了多間辦公室，擴展使用 Slack 的範圍，協助團隊保持聯繫，並跟上野心勃勃的產品上市時程表。依照原定計畫，該運動服飾品牌在 2020 年推出了數百款新品，包括 Air Jordan XI Jubilee 和 Air Jordan XI Adapt。

關注客戶和員工人與人之間的聯繫是公司持續成長策略的核心。

Nike 內部員工採用新型態的共同工作模式，促使公司在數位轉型計畫上獲致成功。Slack 是其中一個首選工具。Nike 的 Slack 使用者數增加了超過一倍，從 14,000 增加至 30,000，他們在公開和私人 Slack 頻道上組織工作、彼此互動，一個月傳送超過 1 百萬則 Slack 訊息。與看不見的孤立電子郵件收件匣不同，在 Slack 中分享創意工作和想法，整個組織都可搜尋到這些封存的靈感。

更好的是，在頻道式平台上工作的優點突破了組織的界限。Nike 員工也使用 Slack 與外部合作夥伴協作，例如創意廣告代理商、承包商和廠商，透過數以百計的共用頻道聯結 Slack 執行個體。

超過 2,000 個自訂 Slack 應用程式和機器人，進一步從內部推動 Nike 的數位加速發展和競爭優勢。這些整合幫助團隊更快速處理公司真正重要的工作，例如 Slack 機器人會在 Nike.com 上的需求突然暴增時自動向員工發出警示。這套工作流程能省去切換應用程式所浪費的時間，以及在流量負載突然暴增時提供更優質的客戶體驗。Nike 還讓員工可直接在 Slack 中輕鬆互相「擊掌」，這是讓員工無論身處何處都能保持聯繫和慶祝共同成就的重要方式。

Nike 才剛起步，無庸置疑，憑藉其 DNA 中的創新力，無論前方面臨什麼挑戰，這個業界開拓者都將持續激勵自家員工，並達到超越期望的成果。