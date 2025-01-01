员工体验奖：Nike

在一个极度混乱和人与人之间距离被拉长的时代，如何让团队投入工作并推动企业不断发展？从街头巷尾的平民小店到最大的跨国企业，这是每个企业领导者心中无法绕开的一个问题。为了让复原力更加稳固，各种规模的组织都需要将员工放在首位，以支持为先导，为员工提供保持高效工作所需的工具。

标志性零售商 Nike 因其对数字化转型和员工体验的持续关注而获得员工体验奖。

当新冠病毒在 2020 年初首次来袭时，Nike 便迅速做出调整，以适应新的市场环境和许多办事处关闭的情况，扩大对 Slack 的使用，以帮助其团队保持联系并跟上规模宏大的产品发布计划。2020 年，该运动服品牌不失时机地推出了数百款新产品，包括 Air Jordan XI Jubilee 和 Air Jordan XI Adapt。

该公司持续发展战略的核心是注重与客户和员工之间的人际关系。

在 Nike 内部，员工积极采用新的协作方式，推动公司成功实现数字化转型。Slack 就是他们首选的工具之一。Nike 的 Slack 用户数量增加了一倍多，从 14,000 人增加到 30,000 人，员工组织工作，通过公共和私人 Slack 频道相互交流，每月发送超过 100 万条 Slack 消息。与孤立的电子邮件收件箱不同，通过 Slack 分享的创意性工作和想法已成为整个组织灵感的可搜索档案。

更值得一提的是，在基于频道的平台上工作的益处超越了组织的界限。Nike 员工还在利用 Slack 与外部合作伙伴（如创意机构、承包商和供应商）开展协作，使用数百个共享频道连接 Slack 实例。

2,000 多个定制 Slack 应用和机器人从内部进一步推动了 Nike 的数字加速和竞争优势。这些集成有助于团队更快地处理对业务真正重要的事情，比如 Slack 机器人，当 Nike.com 上的需求突然激增时，它会自动提醒员工。这个工作流程消除了在应用之间切换所浪费的时间，并有助于在流量负载激增时提供更好的客户体验。Nike 还能让员工在 Slack 中轻松地互相“击掌”相庆，无论身在何处，这都是保持联系和庆祝共同成功的一种重要方式。

Nike 才刚刚开始。创新就是它的 DNA，毫无疑问，无论未来面临何种挑战，这个行业先锋都将继续激励它的队伍，不断超越预期。