직원 경험 어워드(Employee Experience Award): Nike

극도의 혼란과 강제된 거리두기 속에서 팀의 참여도를 높이고 계속 나아가는 방법은 무엇인가요? 일반 기업부터 초대형 다국적 기업까지 비즈니스 리더라면 누구나 마음에 품고 있는 질문입니다. 회복력이 뿌리를 내리려면 모든 규모의 조직이 직원을 우선시하고 지원을 통해 이끌어가며 직원에게 생산성을 유지할 도구를 제공해야 합니다.

대표적인 리테일 기업인 Nike는 디지털 혁신과 직원 경험에 지속적인 포커스를 맞춘 것을 인정 받아 직원 경험 어워드를 수상했습니다.

코로나바이러스가 강타한 2020년 초에 Nike는 새로운 시장 조건과 많은 사무실의 폐쇄에 빠르게 적응하여, Slack의 사용을 확대하고 팀의 연결을 유지하면서 야심 찬 제품 론칭 스케줄을 소화했습니다. 이 스포츠웨어 브랜드는 흐름을 놓치지 않고 2020년에도 에어조던 XI 주빌리 및 에어조던 XI 어댑트를 비롯한 수백 가지의 신제품을 출시했습니다.

회사의 지속적인 성장 전략의 중심에서 고객과 직원 모두, 인간 대 인간의 교류에 초점을 맞췄습니다.

Nike는 내부적으로 직원들이 함께 일하는 새로운 방식을 수용하여 회사의 성공적인 디지털 혁신을 이끌어가고 있습니다. Slack은 그 도구로 선택되었습니다. Nike의 Slack 사용자는 14,000명에서 30,000명으로 두 배가 넘게 늘었으며, 업무를 조직화하고, 공개 및 비공개 Slack 채널에 참여하며, 한 달에 1백만 개 이상의 Slack 메시지를 전송하고 있습니다. 사일로화되어 가시성이 좋지 않은 이메일과는 달리, Slack에서 공유되는 창의적인 작업과 아이디어는 전체 조직에서 검색 가능한 지식의 저장소가 됩니다.

더욱 좋은 점은 채널 기반의 플랫폼에서 일하는 이점이 조직의 경계를 넘어서까지 이어진다는 것입니다. Nike 직원들은 Slack을 사용하여 크리에이티브 에이전시, 협력사 및 벤더를 비롯한 외부 파트너와 협업하며, 수백 개의 공유 채널을 통해 Slack 인스턴스를 연결하고 있습니다.

Nike의 디지털 가속화와 경쟁력에 불을 붙인 것은 사내적으로 2,000개가 넘는 커스텀 Slack 앱과 봇입니다. 예를 들어, Slack 봇이 Nike.com에서 수요가 갑자기 급증할 때 직원들에게 자동 알림을 보내는데, 이러한 연동을 통해 팀은 비즈니스에 정말 중요한 사안을 더 빠르게 작업할 수 있습니다. 워크플로는 애플리케이션 간을 오가는 시간 낭비를 없애고 트래픽 부하가 급증할 때 더 나은 고객 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. Nike는 직원이 Slack에서 간단하게 서로 “하이파이브”를 주고 받을 수 있도록 만들어 위치에 관계 없이 서로 교감하며 성공을 축하할 수 있도록 했습니다.

Nike는 이제 시작입니다. 혁신이 DNA에 새겨져 있는 이 업계의 개척자가 앞에 어떤 도전이 놓여 있더라도 사람들에게 계속 영감을 주고 기대치를 뛰어 넘을 것은 의심할 여지가 없습니다.