法國獎得主：Doctolib

Doctolib 為歐洲的電子健康企業龍頭，此公司運用 Slack 讓醫療保健系統變得更人性化、有效率且緊密連結，因而獲頒法國國家獎

法國在 2020 年 3 月封城時，Doctolib 便快速讓團隊改為在家工作模式。在幾週之間，跨 40 座城市共計 1,200 名員工皆使用 Slack，持續以高效率提供 Doctolib 服務，在疫情最為嚴峻時，人們對其服務的需求不僅居高不下，而且與日俱增。直到 4 月，Slack 取代了 Google Hangouts 成為首選協作平台，讓團隊保持聯繫，並為醫療專業人員和其患者提供更優質的服務。

Doctolib 現在不只使用 Slack 讓團隊朝一致目標邁進，也幫助提高跨部門的參與度和成效，並使用 Slack Connect 與外部合作夥伴妥善溝通。人資長 Matthieu Birach 表示：「封城期間，我們讓所有 Doctolib 團隊都採用 Slack。最初的溝通管道如今已成為 Doctolib 成員之間維持資訊流通的方式。如今，我們在 Slack 中開會討論專案架構、挖掘集體智慧，或是分享小孩發生的趣事一同歡笑。」

團隊使用「區塊套件建立」，透過互動性更高的 Slack 訊息培養新的社群連結，並取代了內部電子報。包含 IT 在內的許多團隊都捨棄電子郵件，改用「工作流程建立」提供的 #幫助頻道，簡化提交支援單的流程並加快解決問題的速度。為了協助公司成長，新進員工就職程序現在由 Slack 提供支援，人力開發團隊每個月在 Slack 中就迎接超過 60 名員工。Doctolib 目前為前 1,600 強且排名不斷提高，這家公司能躋身 Next40 (法國前 40 名最具前景的「超速成長」新創公司) 名單的一員，一點也不令人意外。

客戶摘要

產業

醫療保健

公司規模

企業

部門

工程, IT, 行銷, 營運, 銷售, 服務

