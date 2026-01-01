法國獎得主：Doctolib

Doctolib 為歐洲的電子健康企業龍頭，此公司運用 Slack 讓醫療保健系統變得更人性化、有效率且緊密連結，因而獲頒法國國家獎。

法國在 2020 年 3 月封城時，Doctolib 便快速讓團隊改為在家工作模式。在幾週之間，跨 40 座城市共計 1,200 名員工皆使用 Slack，持續以高效率提供 Doctolib 服務，在疫情最為嚴峻時，人們對其服務的需求不僅居高不下，而且與日俱增。直到 4 月，Slack 取代了 Google Hangouts 成為首選協作平台，讓團隊保持聯繫，並為醫療專業人員和其患者提供更優質的服務。

Doctolib 現在不只使用 Slack 讓團隊朝一致目標邁進，也幫助提高跨部門的參與度和成效，並使用 Slack Connect 與外部合作夥伴妥善溝通。人資長 Matthieu Birach 表示：「封城期間，我們讓所有 Doctolib 團隊都採用 Slack。最初的溝通管道如今已成為 Doctolib 成員之間維持資訊流通的方式。如今，我們在 Slack 中開會討論專案架構、挖掘集體智慧，或是分享小孩發生的趣事一同歡笑。」