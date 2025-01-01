“法国国家奖”获得者：Doctolib

Doctolib 是欧洲一家领先的电子健康公司，也是这次法国国家奖的得主，获奖理由是：该公司使用 Slack 帮助打造了更加人性化、更高效和联通的医疗保健系统。

2020 年 3 月，法国实施封城措施后，Doctolib 迅速将团队的工作地点转移到了家里。在短短几周内，分布在 40 个城市的 1,200 名员工便已经开始使用 Slack，继续高效地提供服务。随着疫情的全面爆发，Doctolib 的服务需求只增不减。今年 4 月，Slack 已经取代 Google 环聊，成为联结团队、为医疗专业人员和患者提供更好服务的协作平台。

Doctolib 现在使用 Slack，不仅让团队保持步调一致，而且还提高了各部门的参与度和成功率，对外则在 Slack Connect 中与外部合作伙伴开展合作。首席人力官 Matthieu Birach 说：“封城期间，我们已经将 Slack 的使用范围扩大到了 Doctolib 的所有团队。最初用作沟通渠道的 Slack，现在已经成为 Doctolib 人之间保持非正式联系的方式。今天，我们相聚在 Slack 讨论建构项目，挖掘集体智慧，或者一起为孩子们的糗事开怀大笑。”