프랑스 어워드 수상자: Doctolib

유럽의 선도적인 e헬스 회사 중 하나인 Doctolib는 Slack을 사용하여 의료 시스템을 보다 인간적이고 효율적이며 연결되도록 만든 것을 인정받아 프랑스 국가 어워드를 수상합니다.

2020년 3월 프랑스에 락다운이 발효되었을 때 Doctolib는 신속하게 팀을 재택근무로 전환했습니다. 몇 주 만에 40개 도시의 1,200명의 직원은 Slack을 사용하여 Doctolib의 서비스를 계속 효율적으로 제공하기 시작했으며, 팬데믹이 창궐하면서 수요는 계속 증가하고 있었습니다. 4월까지 Slack은 팀을 연결하고 의료 전문가와 환자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 Google Hangout을 대체하는 협업 플랫폼으로 선택되었습니다.

Doctolib는 이제 Slack을 사용하여 팀을 조율하고 부서 전반에 걸쳐서 참여와 성공을 증가시키며, 외부적으로 Slack Connect에서 외부 파트너와 교류합니다. 최고 인사 책임자인 Matthieu Birach는 이렇게 말합니다. "우리는 락다운 동안 모든 Doctolib 팀에서 Slack을 사용하도록 확장했습니다. 커뮤니케이션 채널로 시작했던 도구가 Doctolib 직원들 간에 비공식적 연결을 유지하는 방법이 되었습니다. 현재 우리는 Slack에서 만나 프로젝트 구성을 논의하고, 집단 지성을 활용하거나, 아이들의 농담을 들으며 함께 웃습니다.”