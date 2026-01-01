英國獎公部門獎得主：稅務海關總署

英國的稅務、付款和海關政府機關稅務海關總署 (HMRC) 獲頒英國公部門獎，HMRC 快速運用 Slack 協助設計、實作和提供數位服務，疫情期間讓超過 1,200 萬受影響的企業和公民獲得財務支援。

通常需耗時數個月的專案，在不到五週內就完成。在 Slack 的協助下，60 支團隊中超過 2,000 人 (大部分都是在家工作) 以破紀錄的速度協同合作。HMRC 的數位團隊在 Slack 頻道中溝通，並透過自訂 Slack 應用程式和整合功能 (例如 PagerDuty 和 Jira) 節省時間。利害關係人可便利地查看狀態和進度，並在適當的時間將適當的人員 (HMRC 員工、承包商和 IT 合作夥伴) 加入適當的頻道。這促進了協同合作，且幫助團隊找出會影響這個備受矚目計畫成敗的問題並加以解決。他們在 Slack 和其他頻道中建立起革命情感，無論深夜還是清晨，都保持高昂的士氣。

自 2020 年 4 月以來，在投入運作的幾週內支付第一筆津貼，為因疫情被迫停工的人們發放重要的救濟金。HMRC 的解決方案客戶滿意度創下新高，而英國的 BCS 資訊科技協會將「自僱人士收入補助計畫」(SEISS) 評為「最佳公部門 IT 專案」。