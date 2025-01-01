“英国公共部门奖”获得者：英国税务海关总署

英国的税务、支付和海关当局英国税务海关总署 (HMRC) 获得了英国公共部门奖，获奖理由是：该机构在采用 Slack 中行动迅速，帮助设计、实施和提供了一系列数字服务，让 1,200 多万受影响的企业和民众在新冠病毒疫情期间申请财政支持。

通常需要几个月的项目在不到五周的时间内就完成了。Slack 帮助 60 个团队中的 2,000 多人以创纪录的速度开展协作，而且这些人大部分都在家工作。HMRC 的数字团队采用 Slack 频道进行沟通，通过定制的 Slack 应用和多项集成（如 PagerDuty 和 Jira）节省了时间。利益相关者可以很轻松地看到状态和进展，并可在适当的时间将适当的人员（HMRC 员工、承包商和 IT 合作伙伴）添加到适当的频道中。这不仅促进了合作，并且帮助团队找出和解决了对这一备受关注项目的成功至关重要的问题。不论是在深夜还是清晨，他们都可以通过在 Slack 和其他频道建立友情来保持高昂的士气。

自 2020 年 4 月开始运作以来，在投入运营后的数周内支付了第一批补助金，为因疫情而被迫休假的人提供了至关重要的救济。HMRC 的解决方案取得创纪录的客户高满意度，自营职业收入支持计划 (SEISS) 被英国 BCS 特许研究所认定为“最佳公共部门 IT 项目”。