hmrc-hero

イギリス公共部門賞 : HM Revenue and Customs

イギリス公共部門賞に輝いたのは、イギリスの税金、支払い、関税の当局である HM Revenue and Customs（HMRC）です。同庁は Slack を活用し、コロナ禍で影響を受けた 1,200 万以上の企業や市民が補助金を申請するためのデジタルサービスを速やかに設計、実装、提供しました。

こうしたプロジェクトには通常なら数か月かかりますが、今回は 5 週間もかかりませんでした。Slack のおかげで、60 チーム 2,000 人以上におよぶ職員のほとんどが在宅勤務をしながら記録的な速さで連携できたからです。HMRC のデジタルチームはカスタム Slack アプリと PagerDuty、Jira などのインテグレーションを活用し、Slack チャンネルでやり取りすることで時間を節約しました。また HMRC の職員、請負業者、IT パートナーなど、必要な人を必要な時に適切なチャンネルに追加することで、関係者が状況や進捗を確認するのも簡単でした。こうしてコラボレーションを進めたことで、チームは重要プログラムの成功を左右する問題を特定し、解決することができたのです。さらに Slack やほかのチャンネルで仲間意識を育むことで、深夜や早朝でも高い士気を保つことができました。

その結果、2020 年 4 月のプロジェクト開始から数週間以内に最初の補助金を給付でき、コロナ禍で一時帰休となった人々に大きな安心をもらすことができました。HMRC のソリューションに対する顧客満足度の高さは群を抜くほどで、その Self-Employed Income Support Scheme（SEISS : 自営業収入支援スキーム）は、イギリスの BCS Chartered Institute of IT によって「Best Public Sector IT Project（公共部門のベスト IT プロジェクト）」に選ばれています。

カスタマーサマリー

業界

公共部門

会社の規模

エンタープライズ

部署

エンジニアリング, IT, マーケティング, オペレーション, 営業, サービス

ほかの事例

フォークリフトトップシェア販売店が挑む：地域一番の物流ドクターになるための企業変革

Vercel は仕事用のエージェント対応 OS として Slack を活用し、AI ネイティブの未来を構築

なぜJDDはSlackを選んだのか？ 金融の未来を拓く「オープンな組織文化」の作り方

Plative では Slack の Agentforce の活用で、準備時間が半減、アップセルが 1.5 倍に

フォークリフトトップシェア販売店が挑む：地域一番の物流ドクターになるための企業変革

Vercel は仕事用のエージェント対応 OS として Slack を活用し、AI ネイティブの未来を構築

なぜJDDはSlackを選んだのか？ 金融の未来を拓く「オープンな組織文化」の作り方

Plative では Slack の Agentforce の活用で、準備時間が半減、アップセルが 1.5 倍に