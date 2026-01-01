영국 공공 부문 어워드 수상자: HM Revenue and Customs

영국의 세무, 납부 및 세관 당국인 HM Revenue and Customs(HMRC)가 영국 공공 부문 어워드를 수상하게 된 이유는 Slack에서 빠르게 움직여 영향을 받을 수 있는 비즈니스와 시민 1,200만 명 이상에게 팬데믹 중에 재정 지원을 신청할 수 있도록 많은 디지털 서비스를 설계, 구현 및 제공하는 데 도움을 주었기 때문입니다.

일반적으로 몇 개월이 걸리던 프로젝트가 5주도 안 돼서 완료되었습니다. Slack은 60개 팀 전체에서 2,000명 이상의 사람들이 대부분 재택근무를 하며 기록적인 속도로 협업할 수 있도록 지원했습니다. Slack 채널에서 의사소통을 하면서 HMRC의 디지털팀은 사용자 지정 Slack 앱과 PagerDuty 및 Jira와 같은 통합을 사용해 시간을 절약했습니다. HMRC 직원, 계약업체 및 IT 파트너 등 적절한 인력을 적절한 채널에 적시에 추가하여 관계자가 상태와 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있었습니다. 이를 통해 협업이 촉진되고 주목을 받는 프로그램의 성공에 중요한 문제를 팀이 식별하고 해결하는 데 도움이 되었습니다. 늦은 밤과 이른 아침을 막론하고 Slack과 다른 채널에서 동료애를 구축하여 높은 사기를 유지했습니다.

2020년 4월부터 시작되어 시행된 첫 번째 보조금은 운영된 지 몇 주 이내에 지급되어 팬데믹으로 해고된 이들의 고통을 크게 덜어주었습니다. HMRC의 솔루션은 높은 고객 만족도를 기록했으며 SEISS(Self-Employed Income Support Scheme)는 영국 BCS Chartered Institute of IT에서 "최고의 공공 부문 IT 프로젝트"로 인정받았습니다.