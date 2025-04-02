Remote-Arbeitsplätze fördern Flexibilität, Zugänglichkeit und Autonomie. Aber was passiert, wenn die asynchrone Zusammenarbeit einfach nicht ausreicht?

Selbst die besten Remote-Teams müssen sich manchmal von Angesicht zu Angesicht treffen, und dafür brauchen sie eine zuverlässige Videokonferenz-Software. Die Wahl der besten virtuellen Meeting-Plattform für Videokonferenzen für dein Unternehmen ist keine Kleinigkeit: Diese Entscheidung prägt die Meeting-Kultur deines Teams, formt die beruflichen Beziehungen und kann die Produktivität entweder fördern oder hemmen. Es ist eine wichtige Entscheidung, und es stehen Dutzende von Plattformen zur Auswahl. (Kein Druck!)

Wenn du dir nicht sicher bist, wo du anfangen sollst, dann mach dir keine Sorgen. In diesem Artikel erfährst du mehr über verschiedene Plattformen für Videokonferenzen und wie sie in Slack integriert werden können, um die Produktivität deines Teams zu verbessern.

Was also sind Videokonferenzen?

Mit Videokonferenzen, auch Videocalls genannt, kannst du Live-Online-Meetings mit deinen Kolleg:innen abhalten – ein Muss für Remote- und hybride Teams.

Obwohl asynchrone Kommunikation ein wichtiger Faktor für die Remote-Arbeit ist, wird die Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht immer Teil des Ganzen sein. Videokonferenzen ermöglichen Meetings im virtuellen Raum, um flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten zu unterstützen.

Die Vorzüge der Präsenzarbeit, die Flexibilität der Remote-Arbeit

Videokonferenzen sind für jeden Arbeitsplatz unerlässlich, unabhängig von der Arbeitskultur. Mit diesen Videocalls kannst du persönliche Meetings in einer flexiblen Arbeitsumgebung nachbilden. Durch Videokonferenzen können Mitarbeitende an entfernten Standorten eingebunden, telemedizinische Visiten unterstützt und die internationale Kommunikation gefördert werden.

Du hast die Wahl: Gruppen oder Einzelgespräch

Es gibt zwei Hauptarten von Videokonferenzen: Einzel- und Gruppenkonferenzen. Hier ist der Unterschied zwischen den beiden:

Bei persönlichen Videocalls nehmen zwei Personen an einem Video-Anruf teil und sprechen von ihrem jeweiligen Standort aus miteinander. Wenn du schon einmal einen virtuellen Arztbesuch per Telemedizin gemacht hast, dich mit einem Vorgesetzten per Video-Anruf ausgetauscht hast oder eine Sitzung zwischen einer Kundin und einem Kundenbetreuer per Video-Anruf abgehalten hast, dann hast du schon einmal einen persönlichen Videocall erlebt.

Gruppen-Videokonferenzen verwenden dieselbe Software wie Einzelgespräche, umfassen jedoch mehr als zwei Personen und haben in der Regel eine:n Hauptreferent:in oder Moderator:in. Die Teilnehmenden können sich zu Hause, in einem Schulungsraum oder in einem Konferenzraum befinden und eine Kamera gemeinsam nutzen. Unternehmensweite Statusbesprechungen, Webinare und virtuelle Vorlesungen sind nur einige Beispiele.

Mehr integrative Sitzungen, mehr Ermüdung am Bildschirm

Videokonferenzen gehören zu jedem guten System für die Remote-Zusammenarbeit, aber sie haben auch ihre Schattenseiten. Beginnen wir mit den Vorteilen von Videokonferenzen:

Bessere Kommunikation: Mimik und Gestik machen virtuelle Meetings wertvoller. Es ist einfacher, klar und deutlich zusammenzuarbeiten, wenn du die Körpersprache deiner Teammitglieder lesen kannst.

Mimik und Gestik machen virtuelle Meetings wertvoller. Es ist einfacher, klar und deutlich zusammenzuarbeiten, wenn du die Körpersprache deiner Teammitglieder lesen kannst. Globale Reichweite: Mit Videokonferenzen kannst du dich virtuell mit Kund:innen, Partner:innen und anderen Beteiligten überall auf der Welt treffen und so die potenzielle Reichweite deiner Organisation vergrößern.

Mit Videokonferenzen kannst du dich virtuell mit Kund:innen, Partner:innen und anderen Beteiligten überall auf der Welt treffen und so die potenzielle Reichweite deiner Organisation vergrößern. Inklusivität: Videokonferenzen unterstützen integrative digitale Arbeitsplätze. Behinderungen oder andere persönliche Umstände können es für einige Mitarbeitende schwierig machen, sich persönlich zu treffen. Durch Videokonferenzen werden Meetings flexibler und inklusiver.

Dennoch gibt es auch Nachteile von Videokonferenzen, wie z. B:

Ermüdungserscheinungen am Bildschirm und in Meetings: Wenn du den ganzen Tag auf einen Bildschirm starrst, kannst du dich fragen: „Bin ich heute schon draußen gewesen?“ Ganz zu schweigen davon, dass eine längere Bildschirmarbeit zu einer Überanstrengung der Augen, Kopfschmerzen und Ermüdung bei Videokonferenzen führen kann.

Wenn du den ganzen Tag auf einen Bildschirm starrst, kannst du dich fragen: „Bin ich heute schon draußen gewesen?“ Ganz zu schweigen davon, dass eine längere Bildschirmarbeit zu einer Überanstrengung der Augen, Kopfschmerzen und Ermüdung bei Videokonferenzen führen kann. Technische Schwierigkeiten: Virtuelle Konferenzen hängen von Internetverbindungen und Software-Plattformen ab, sodass dein Team anfällig für technische Pannen ist. Außerdem müssen die Teilnehmenden über ein gewisses technisches Verständnis verfügen, um an Online-Konferenzen teilnehmen zu können.

Virtuelle Konferenzen hängen von Internetverbindungen und Software-Plattformen ab, sodass dein Team anfällig für technische Pannen ist. Außerdem müssen die Teilnehmenden über ein gewisses technisches Verständnis verfügen, um an Online-Konferenzen teilnehmen zu können. Unausgewogenheit beim Äußern eigener Meinungen: Videokonferenzen können es erschweren, dass alle Teilnehmenden ihre Meinung äußern können. In einem virtuellen Meeting entgehen dir implizite Signale, wie z. B. Augenkontakt. Und da alle außer der bzw. dem aktiven Redner:in stumm geschaltet sind, können Einwürfe schwierig oder unangenehm sein. Das bedeutet, dass Teilnehmende, die nicht so extrovertiert sind oder sich mit der Videokonferenztechnologie nicht auskennen, weniger Möglichkeiten haben, Ideen einzubringen.

Die Qual der Wahl: So findest du die beste Plattform für Videokonferenzen deines Teams

Welche Videokonferenz-Software für deine Organisation die richtige ist, hängt von deinem Budget, den vorhandenen Tools deines Unternehmens, der Größe deines Teams und deiner Wunschliste an Funktionen ab. Überlege, ob die Teilnehmenden von Folgendem profitieren würden:

Emoji-Reaktionen für mehr Dynamik in der Kommunikation

Bildschirmfreigabe für Live-Präsentationen und visuelle Hilfsmittel

Ein virtuelles Whiteboard für die Zusammenarbeit in Echtzeit bei Meetings

Huddles für einfache, spontane Videokonferenzen

API-Integrationen, wie z. B. Anruf-API von Slack

Beliebte Apps für Videokonferenzen

Im Folgenden findest du einige der beliebtesten Videokonferenz-Apps für Unternehmen jeder Art und Größe. Sie sind alle in Slack integriert, d. h. du kannst Meetings von deinem Slack-Workspace aus erstellen, bearbeiten und daran teilnehmen.

Zoom

Die Videokonferenz-Software von Zoom erfreute sich im Jahr 2020 großer Beliebtheit und hat sich seitdem zu einem Branchenstandard entwickelt. Zoom bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mehrstufige Abonnements für alle Unternehmensgrößen sowie Unterstützung für Mobilgeräte und Desktops. Zoom ist weit verbreitet und daher eine gute Wahl für Unternehmen, die sich regelmäßig virtuell mit externen Kund:innen und Partner:innen treffen.

Google Meet

Alle, die über ein Google-Konto verfügen, können Google Meet für Videokonferenzen nutzen, was diese Plattform zu einer guten Wahl für kleinere Unternehmen macht. Die kostenlose Version von Meet unterstützt bis zu 100 Meeting-Teilnehmende, und wenn du mehr benötigst, kannst du dich für einen kostenpflichtigen Google Workspace-Plan anmelden. Die Workspace-Pläne beinhalten den Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie Whiteboard-Tools und Integrationen in soziale Medien.

GoTo Meeting

Dank seiner umfassenden Sicherheitsfunktionen eignet sich GoTo Meeting gut für Unternehmen, die ein höheres Maß an Sicherheit für ihre virtuellen Meetings benötigen. GoTo Meeting bietet Single Sign-On, verschlüsselte Sitzungen und die Möglichkeit, Teilnehmende zu entfernen, um sicherzustellen, dass deine Meetings sicher bleiben.

Slack Huddles

Huddles ist eine Videocall-Funktion in Slack, mit der du spontane Unterhaltungen von Angesicht zu Angesicht führen kannst. Du kannst chatten, deinen Bildschirm teilen und mit Emojis reagieren. Und wenn du fertig bist, kannst du den Huddle-Thread zur Nachbereitung und zum Teilen von Dateien verwenden.

Erfahre, wie Slack deine Videokonferenzen verbessern kann

Mache dir keine Gedanken mehr über das Jonglieren mit Kalendereinladungen, das Suchen nach Meeting-Links und das Starten eines Videoanrufs in letzter Minute. Wenn du Slack als Plattform für die Zusammenarbeit verwendest, kannst du dein bevorzugtes Videokonferenz-Tool ganz einfach integrieren und mithilfe der Slack Calls API Slash-Befehle oder Tastaturkürzel erstellen. Zoom-Benutzer:innen können zum Beispiel mit dem Befehl /zoom schnell Meetings starten.

Die Kombination des Tools für Videokonferenzen deiner Wahl mit dem Ort, an dem die Arbeit stattfindet – Slack – kann deiner Organisation einen noch größeren Produktivitätsschub geben.