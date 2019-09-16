Millionen von Menschen nutzen Slack jeden Tag, um besser zu arbeiten: mit einer schnelleren und effektiveren Zusammenarbeit, engerem Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen und einer nahtlosen Integration von den Anwendungen und Programmen, die wir täglich verwenden.

Aber was ist mit all der Arbeit, die außerhalb unserer Organisationen stattfindet – mit Service-Anbietern, Partnerorganisationen, Agenturen? Warum sollte man dort Abstriche machen?

Und genau für diese Fälle gibt es Geteilte Channels, eine neue Funktion, die es Slack-Teams in verschiedenen Organisationen ermöglicht, mit Slack so einfach und produktiv zusammenzuarbeiten wie auch intern. Geteilte Channels sind für alle kostenpflichtige Pläne verfügbar und ab sofort Teil von Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.

Ein Geteilter Channel funktioniert genau wie ein normaler Slack-Channel, verbindet jedoch zwei Organisationen miteinander. Das bedeutet, dass ein Projekt-Team von Unternehmen A im gleichen Slack-Channel wie seine Partnerinnen und Partner von Unternehmen B kommuniziert. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ein Projekt kommen, können leicht auf das Archiv eines Projekts zugreifen und sich so schnell auf den neuesten Stand bringen. Projekt-Teams können problemlos Updates teilen und Dateien gemeinsam nutzen, die richtigen Personen einbeziehen und schnell Entscheidungen treffen – alles von einem einzigen Ort in Slack aus.

Nehmen wir an, du arbeitest mit einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammen und das Unternehmen stellt jedes Jahr neue Nachwuchsprüferinnen und -prüfer für das Projekt ab. Mit einem Channel können neue Prüferinnen und Prüfer den vollständigen Verlauf der bereits geleisteten Arbeit einsehen. Es ist alles direkt in dem Channel und nicht irgendwo versteckt oder im E-Mail-Posteingang der vorherigen Prüferinnen und Prüfer versteckt.

Und mit der Weiterentwicklung der Projekte und Beziehungen entwickeln sich auch die gemeinsamen Channels weiter. Jedes Projekt-Team kann neue Teammitglieder hinzufügen und so nach Bedarf viele neue gemeinsame Channels erstellen.

Grenzenlose Produktivität

Mehr als 20.000 zahlende Slack-Kunden haben bereits während des Beta-Zeitraums Geteilte Channels genutzt. Dazu gehört Fastly, eine Edge-Cloud-Plattform, die Online-Erlebnisse für Vimeo, Pinterest, die New York Times und viele andere große Marken ermöglicht. Fastly bietet Unternehmenskunden im Rahmen seines Premium-Support-Pakets einen Geteilten Slack-Channel an. Das Unternehmen nutzt Geteilte Channels, um die Probleme seiner Kunden schneller zu lösen.

„Wir setzen auf ein überaus proaktives Modell und versuchen, Herausforderungen schon im Vorfeld zu meistern“, erklärt Kim Ogletree, Vice President of Customer Success bei Fastly. „Slack als einen unserer Kommunikationskanäle anzubieten, hat einen Unterschied gemacht, und das bestätigen uns unsere Kunden Tag für Tag.“

In Chicago nutzt das legendäre Fast-Food-Unternehmen Portillo’s Hot Dogs Geteilte Channels, um sein Geschäft auch unter sich schnell ändernden Bedingungen voranzutreiben. Wenn ein Lieferant von Portillo nicht in der Lage ist, Bestellungen auszuführen, beispielsweise bei sturmbedingten Straßensperren, ist eine schnelle Kommunikation ein Muss. E-Mails reichen in einer solchen Situation nicht aus. Portillo’s und die Lieferanten können sich in einem Geteilten Channel kontinuierlich abstimmen. So kann die Zentrale die Lieferoptionen bis zur Behebung des Problems umdisponieren und somit eine frustrierende Kundenerfahrung vermeiden.

Zusammenarbeit als Wettbewerbsvorteil

Alle Organisationen müssen mit externen Beteiligten zusammenarbeiten. Eine effektivere Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen macht Unternehmen effizienter, wettbewerbsfähiger und erfolgreicher.

Wenn Entwicklerinnen und Entwickler Lieferfristen und Funktionen effektiver handhaben können, führt dies zu höherwertigen Produkten, die schneller für Kunden und Partner zur Verfügung stehen. Wenn Fachleute die Möglichkeit haben, Fragen zur Bearbeitung an Projekt-Teams weiterzugeben und Probleme zusammen mit Kunden oder Partnern zu behandeln, können sie verhindern, dass aus kleinen Probleme große werden. Wenn die Arbeit während Fusionen und Übernahmen weiterlaufen muss, lassen sich die Abläufe mit Hilfe von Geteilten Channels für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reibungsloser und weniger stressig gestalten.

Projekt-Teams auf der ganzen Welt nutzen täglich Geteilte Channels, um:

Kampagnen und Projekte mit externen Agenturen schnell zu koordinieren, mit Feedback zur kreativen Arbeit und beschleunigten Freigaben, was alles im Channel stattfindet

Einen direkten Draht zu Kunden herzustellen, Probleme effizient zu lösen und Vertrauen aufzubauen

Daten mit Unternehmens- und Finanzberaterinnen und -beratern zu synchronisieren und zu teilen, damit alle Beteiligten organisiert bleiben

Auch unterwegs gemeinsame Projekte und Meilensteine immer im Blick zu behalten. Mit Slack können Benutzerinnen und Benutzer praktisch alles auf einem mobilen Gerät tun, was sie auch auf dem Desktop tun können, einschließlich der Nutzung Geteilter Channels

Andere Funktionen ermöglichen die Kontrolle und Anpassung. Jede Seite kann einen Namen für den Geteilten Channel auswählen und festlegen, ob der Channel für die jeweiligen Workspaces offen oder geschlossen sein soll. Wenn du zu einem Geteilten Channel hinzugefügt wurdest, bist du dank einer Erinnerung, die direkt über dem Nachrichtenfeld angezeigt wird, immer auf dem Laufenden, ob ein externer Partner oder eine externe Partnerin an der Diskussion teilnimmt.

Natürlich geht es nicht nur um den Nutzen. Es gibt auch viele Dinge, die dank Geteilter Channels entfallen:

Keine fragmentierte Arbeit mehr. Mit Geteilten Channels ist alles an einem Ort – vorbei ist die Zeit des Kontextwechsels zwischen E-Mail-Posteingängen, Apps und Dokumenten bei der Kommunikation mit Partnerorganisationen und Service-Anbietern.

Mit Geteilten Channels ist alles an einem Ort – vorbei ist die Zeit des Kontextwechsels zwischen E-Mail-Posteingängen, Apps und Dokumenten bei der Kommunikation mit Partnerorganisationen und Service-Anbietern. Keine mangelnde Sichtbarkeit mehr. Geteilte Channels machen es ganz einfach, mit externen Projekt-Teams auf denselben Informationsstand zu kommen (und zu bleiben). Jetzt wissen alle, was gerade läuft.

Geteilte Channels machen es ganz einfach, mit externen Projekt-Teams auf denselben Informationsstand zu kommen (und zu bleiben). Jetzt wissen alle, was gerade läuft. Keine unnötige Kommunikation mehr. Die Zusammenarbeit mit Personen aus externen Partnerorganisationen über E-Mail kann schnell frustrierend werden. Warum nicht mit der gleichen Geschwindigkeit zusammenarbeiten, wie auch in deinen internen Channels?

Integriere die Apps, die du täglich verwendest

Du kannst Slack-Apps in Geteilten Channels genauso einsetzen, wie du sie in Slack intern verwendest. Hier einige Apps, die du zuerst ausprobieren könntest. Im App-Verzeichnis von Slack findest du weitere.

Google Calendar for Team Events. Veröffentliche Erinnerungen an bevorstehende Meetings in deinen Geteilten Channels.

Verwende Zoom, um Videokonferenzen direkt aus Slack in einem Geteilten Channel zu starten und danach eine Aufzeichnung zu Referenzzwecken oder für diejenigen zu veröffentlichen, die nicht teilnehmen konnten.

Google Drive oder Dropbox Paper, um gemeinsam an Entwürfen und Plänen zu arbeiten – ohne langwieriges Hin und Her per E-Mail.

Erste Schritte

Um einen brandneuen oder bereits existierenden Channel mit einer externen Gruppe zu teilen, wende dich an die Inhaberin bzw. den Inhaber oder die Administratorin bzw. den Administrator deines Workspace. Nachdem die Anfrage gestellt und von deinem Partner angenommen wurde, wird der Channel geteilt und du kannst sofort mit der gemeinsamen Arbeit loslegen.

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