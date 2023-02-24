Qué supone para tu empresa la transformación digital

Una transformación digital implica la adopción de procesos y herramientas digitales para lograr objetivos empresariales estratégicos. Se trata de un proceso complejo y multidimensional que representa un enorme cambio cultural en el lugar de trabajo y cambios que afectan a todas las partes de una organización.

La digitalización ha transformado la forma en que compramos, escuchamos música, leemos noticias y pedimos cita en el dentista. Para cumplir con las expectativas de los clientes y estar al nivel de la competencia, las empresas también deben evolucionar constantemente. Sin embargo, según la empresa de medios tecnológicos IDG, el 89 % de las empresas tienen previsto adoptar una estrategia que priorice lo digital, pero solo el 44 % de ellas lo han llevado a cabo. Si te encuentras entre el 56 % de organizaciones atascadas en la fase de planificación (o la preplanificación), no te preocupes: tu empresa no es la única.

Pero ¿qué supone la “transformación digital” para tu empresa? ¿Cómo transformar ese concepto tan amplio y abstracto en acciones y estrategias que beneficien a tus empleados y clientes?

Aquí desglosamos el concepto en fragmentos significativos y ofrecemos consejos concretos para que tu empresa pueda empezar a desarrollar e implementar una estrategia eficaz de transformación digital que anime a los miembros de los equipos a dar lo mejor de sí mismos y que mantenga contentos a los clientes.

Qué supone para las empresas la transformación digital

Cuando se trata de transformación digital, es tentador fijarse en la parte digital (las plataformas y procesos) y no en la transformación. La idea de que basta con comprar el software adecuado y aumentar inmediatamente la productividad es atractiva. Pero, básicamente, la transformación digital consiste en cambiar la forma en que colaboran los equipos, no solo en la tecnología que utilizan para trabajar.

Si bien la transformación digital difiere según la empresa, las organizaciones digitales tienen más de una característica fundamental en común:

Colaboración: todos los miembros de la organización participan de forma significativa en obtener una visión en común, lo que se traduce en trabajar de forma conjunta a diferentes niveles de la organización y en todos los equipos para generar confianza, promover la transparencia e involucrar a los empleados .

Cultura: implica alejarse de las estructuras y jerarquías empresariales convencionales, así como capacitar a los empleados para que tomen decisiones y aporten ideas.

Enfoque basado en la nube: los servicios basados en la nube son económicos y ágiles, lo que permite a las empresas elegir los que satisfacen sus necesidades y optimizan sus costes de TI e infraestructura.

Dispositivos móviles: los clientes esperan facilidad y comodidad por parte de las empresas, es decir, necesitan tener la opción para dispositivos móviles, donde se genera más de la mitad de todo el tráfico web .

Innovación: las empresas digitales están siempre experimentando y aprendiendo de los resultados para introducir cambios de mayor envergadura en toda la empresa.

Continuidad: este no es un proyecto con una fecha de inicio y finalización. La tecnología seguirá evolucionando y requiriendo adaptaciones a los procesos actuales, lo que significa que hay que seguir aprendiendo y desarrollándose.

Enfoque basados en los datos: implica no solo recopilar y analizar datos sobre tus clientes, sino también medir qué es lo que ocurre dentro de tu empresa.

Enfoque centrado en los clientes: en última instancia, estos cambios están todos centrados en ofrecer un servicio y una experiencia mejores para tus clientes.

Ten en cuenta que estos no consisten en las cosas que hace tu empresa, sino en cómo las haces tú. Las empresas que recurren a la transformación digital no cambian sus valores básicos ni ofertas. En su lugar, desarrollan una política de lugar de trabajo conectado y adquieren herramientas de transformación digital que respalden sus objetivos estratégicos.

Por ejemplo, The New York Times usa datos sobre la implicación de la audiencia para que los empleados sepan cuándo un caso está funcionando bien y merece una notificación push. Sin embargo, las alertas no automatizan el proceso en su totalidad: generan información importante que permite a los empleados comunicarse entre ellos y hablar sobre cómo compartir el caso con los lectores. La colaboración impulsada por la tecnología (no solo los datos) fue clave a la hora de mejorar sus procesos y resultados.

¿Por qué iniciar una transformación digital ahora?

Esperamos que aceptes que la transformación digital es inevitable y necesaria, pero a lo mejor piensas que tampoco corre prisa. Puede que las ventas sean muy buenas, que tus clientes estén satisfechos, que tus empleados sean productivos y que no parezca que sea ahora el momento de embarcarse en un proyecto que requiere muchos recursos y que vaya a poner patas arriba tus operaciones.

Hay varios motivos por los que adoptar el futuro digital cuanto antes.

La estrategia digital en empresas grandes y pequeñas

Los retos y las oportunidades que supone un cambio digital vienen determinados por el tamaño y la estructura de las empresas. Las grandes corporaciones y empresas consolidadas pueden tender a reforzar las jerarquías rígidas y formales, lo que reduce la colaboración y la velocidad de cambio.

Esta podría ser la razón por la que solo el 38 % de las grandes corporaciones tienen estrategias digitales, en comparación con el 55 % de las empresas emergentes. Las organizaciones que recurren a la transformación digital en el ámbito empresarial pueden tener que centrarse en derribar los silos, mejorar la comunicación y aumentar la transparencia.

Sin embargo, las grandes empresas también tienen ventajas. Una mayor envergadura (así como un mayor presupuesto) implica poder dedicar recursos significativos a la mejora. Por ejemplo, cuando La-Z-Boy rediseñó su sede, aprovechó la oportunidad para identificar soluciones para los retos de la empresa. “Hicimos que todos nuestros empleados reflexionaran sobre qué entraría en este nuevo edificio y cómo podríamos mejorar la comunicación en toda la organización, ofrecer formas de trabajar más flexibles y desarrollar empleados más comprometidos y capacitados”, señaló el presidente Kurt Darrow.

No es factible que todas las empresas construyan una sede totalmente nueva, pero muchas de las soluciones de La-Z-Boy son escalables a otras empresas, incluida la redistribución uniforme de los escritorios en disposiciones versátiles para que los empleados puedan elegir un entorno que se adapte a su estilo de trabajo o a sus necesidades empresariales.

Las empresas pequeñas suelen contar con estructuras más ajustadas y equipos más fluidos, lo que favorece la colaboración y la transparencia. Sin embargo, también tienen menores presupuestos de operación, lo que implica centrar sus esfuerzos en un único objetivo específico que respalde la estrategia general de la empresa, como mejorar la experiencia de los clientes o reducir los costes operativos mediante servicios en la nube.

Molly Moon’s, una empresa de helados de Seattle (Estados Unidos), se centró en mejorar las comunicaciones en su equipo, que se repartía en ocho ubicaciones y fluctuaba en tamaño según la época del año. Las prioridades de la empresa eran la incorporación fluida contrataciones nuevas y temporales, la optimización de los canales de comunicación para que todo el mundo pudiera encontrar la información necesaria y el fomento de colaboración y cultura en un grupo distribuido de empleados. Al pasar de los mensajes de texto colectivos a una plataforma de colaboración online, Molly Moon’s podía organizar las conversaciones y la información, respaldar nuevos empleados para incorporarlos rápidamente y desarrollar una cultura de equipo mediante divertidos canales sociales como #orgullo-equipo-moon. ¿El resultado? Un equipo más integrado, eficaz y comprometido.

Tu estrategia digital se basará en los puntos fuertes y retos exclusivos de tu empresa: reúnelos todos en un inventario antes de desarrollar tus objetivos. Michael Gale, fundador de la empresa de datos de marketing Strategic Oxygen, señala lo siguiente: “La concienciación básica sobre esos retos es probablemente el indicador clave del éxito del proceso”.

El liderazgo de la transformación digital no viene solo de arriba

Para ser una organización verdaderamente digital, las iniciativas de transformación no deben venir solo de arriba. Los cambios en las expectativas de los clientes y la forma en que la empresa responde a ellos influirán en las cargas de trabajo y los procesos de los empleados; de este modo, deben estar bien posicionados para identificar riesgos, sugerir soluciones y dirigir experimentos. La tendencia a usar tu propia aplicación demuestra que los empleados suelen ser una fuente de nuevas ideas y herramientas de transformación digital que definitivamente puede beneficiar a toda la empresa.

¿Quién dirige exactamente la transformación digital? En 2016, la consultoría de gestión empresarial Altimeter informó de que los directores de marketing eran los que más solían dirigir la transformación digital, seguidos de los gerentes de sistemas de información y los directores técnicos. En los últimos cuatro años, el número de empresas con un puesto de director de datos se ha cuadruplicado, lo que subraya la importancia vital de la recopilación y la estrategia de datos. Los directores de RR. HH. también son socios importantes al liderar el compromiso de los empleados y asegurar el apoyo a diversos equipos, así como al trabajar con el departamento de TI en la infraestructura y la comunicación interna.

El título es menos importante que tener líderes sénior que reconozcan la importancia de una estrategia digital interna y dediquen recursos a desbloquear más capacidades en todos los equipos de la empresa.

Según Janice Miller, de Harvard Business Publishing: “Cuando se tiene en cuenta el desarrollo del liderazgo, las organizaciones tienen mayor probabilidad de una transformación exitosa”. Y, como concluyó MIT Sloan, las empresas de mayor madurez digital tienen cuatro veces más probabilidades de desarrollar líderes digitales que las de menor madurez.

Los líderes digitales deben crear las condiciones en las que se incluye a los empleados como colaboradores valiosos proporcionando a los empleados los datos y las herramientas de transformación digital que necesitan, así como creando una política en la que los equipos se sientan seguros y apoyados para hablar alto e impulsar el cambio.

Planificación y preparación de equipos para un cambio digital exitoso

Independientemente del tamaño o la escala de tu empresa, es posible llevar a cabo la transformación digital con incomodidad e incertidumbre. Como líder, puedes prepararte para estos retos antes de poner en marcha la transformación.

Aporta la visión. Tu función como líder consiste en centrarte en los objetivos de la empresa. Las épocas de cambio provocan estrés y ansiedad a todo el mundo; reforzar la misión e inspirar un sentido del propósito puede ayudar a los empleados a motivarse.

Crea una cultura de aprendizaje. Cultivar a los miembros de tu organización para que aprendan y se desarrollen favorecerá la transformación y el compromiso de los empleados . MIT Sloan observó que, mientras que el 90 % de los empleados debían mejorar sus destrezas todos los años, solo el 34 % de ellos consideran que sus organizaciones les apoyaban en su desarrollo .

Escucha. La comunicación es clave, pero eso no quiere decir que debas ser tú quien hable todo el tiempo. Mientras lideraba un enorme cambio digital en la antigua empresa Páginas amarillas, ahora conocida como YP , el director general David Krantz se reunió en persona con los empleados de todo el país para saber en qué estaban trabajando y qué les preocupaba.

Tómate tu tiempo. Céntrate en probar pequeños cambios en los procesos y la cultura que acaben influyendo en toda tu empresa. Actuar con cautela te permitirá detectar si un proceso que supuestamente debe ayudar a los empleados está dificultándoselo aún más o si una estrategia aparentemente prometedora no ofrece buenos resultados.

No existen atajos para la transformación digital, pero no hay duda de que hará que tu empresa sea más eficaz, eficiente y resiliente.

Y, por mucho que pueda parecer una carrera contra la competencia, la verdad es que aquí no hay línea de meta. Las necesidades de tus clientes y tu forma de satisfacerlas cambiarán. Tu misión es hacer que tu empresa sea capaz de adaptarse y responder a un ecosistema digital que seguirá transformándose.