En vigor: 30 de septiembre de 2020

Los presentes Términos de servicio de la API de Slack (los “Términos de la API”) describen tus derechos y responsabilidades al acceder a nuestras interfaces de programación de aplicaciones disponibles para el público general (las “API”) y otras relacionadasDocumentación de la API. Léelos detenidamente. Estamos encantados de tenerte aquí.

Lo primero es lo primero

Relaciones y definiciones

Estos Términos de API, junto con la Política para desarrolladores de la aplicación de Slack crean un “Contrato” vinculante entre nosotros. “Nosotros”, “nuestro” y “nos” hace referencia a la entidad de Slack aplicable en la sección “¿Con qué entidad de Slack quieres contactar?” que aparece más abajo, mientras que “tú”, y “tu” hace referencia a la persona, empresa o entidad legal que representas. El presente Contrato no te garantiza ningún derecho de acceso o uso de nuestras herramientas y plataforma de productividad de espacios de trabajo en línea (los “Servicios”) ni de ninguna interfaz de programación de aplicaciones que no sea pública; esto último estará regulado por un acuerdo diferente con nosotros (p. ej., nuestros Condiciones de servicio al cliente).

Familia Ampliada de Slack

Podremos hacer uso de nuestros empleados, los de nuestras filiales corporativas y contratistas externos (la “Familia Ampliada de Slack”) para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en virtud del Contrato. Seremos responsables de que la Familia Ampliada de Slack cumpla con nuestras obligaciones en virtud del Contrato.

Acceso a nuestras API

Tus aplicaciones

Sujeto a las restricciones que se indican a continuación, te concedemos una licencia limitada, no exclusiva, mundial e intransferible (sujeta a la sección titulada “Cesión”) para acceder a nuestras API y documentación solo en la medida necesaria para desarrollar, probar y dar soporte a una integración de nuestra aplicación (una “Aplicación” o “App”) con los Servicios. Puedes cobrar por tu Aplicación. Sin embargo, no puedes vender, alquilar, arrendar, sublicenciar, redistribuir ni distribuir el acceso a ninguna de nuestras API.

Estos son las reglas

Tu licencia para acceder a nuestras API y nuestra documentación es limitada y está sujeta al cumplimiento de la Política para desarrolladores de la aplicación de Slack y las Directrices de la marca Slack. Además, no: (a) accederás a nuestras API o a nuestra documentación incumpliendo ninguna ley o normativa; (b) accederás a nuestras API de cualquier manera que (i) ponga en riesgo, rompa o vulnere ninguno de nuestros procesos técnicos o medidas de seguridad asociados con los Servicios, (ii) suponga un riesgo para la seguridad de clientes o usuarios de los Servicios o (iii) ponga a prueba la vulnerabilidad de nuestros sistemas o redes; (c) accederás a nuestras API o a nuestra documentación para replicar o competir con los Servicios; (d) intentarás aplicar ingeniería inversa o, de cualquier otra manera, derivar el código fuente, comerciar con secretos o información registrada sobre nuestras API o Servicios; ni (e) intentarás usar nuestras API de manera que supere los límites establecidos o que constituya un uso excesivo o abusivo.

Transparencia e informes

Si ofreces tu Aplicación para que la usen otras personas ajenas a tu organización, debes ofrecer un acuerdo de usuario y una política de privacidad que se deben encontrar e identificar en el lugar desde el que los usuarios descargan tu aplicación y acceden a ella. Tu política de privacidad debe cumplir con las normas legales aplicables y describir con precisión la recopilación, uso, almacenamiento e intercambio de datos usando un lenguaje claro y preciso. Si tu aplicación generara un tránsito internacional de datos personales, es necesario que cumpla los requisitos legales correspondientes. Debes informarnos enviando un correo electrónico a security@slack.com de cualquier tipo de filtración o problema con tu acuerdo de usuario y política de privacidad que puedan afectar a los clientes o usuarios de los Servicios. Consulta nuestra Política de privacidad para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos los datos relativos al uso y al funcionamiento de nuestros sitios web y productos.

Nuestro derecho a suspender el acceso y auditoría

Si creemos que existe una infracción del Contrato que puede solucionarse simplemente mediante la modificación o actualización de tu Aplicación, en la mayoría de los casos solicitaremos que lleves a cabo dicha acción en vez de intervenir nosotros. En ese caso, podremos usar tu nombre, dirección y otros datos de contacto para ponernos en contacto contigo o proporcionar esta información de contacto a un tercero que razonablemente, a discreción exclusiva de Slack, afirme que no posees todos los derechos de propiedad intelectual necesarios. En algunos casos, es posible que intervengamos directamente y tomemos las medidas que consideremos pertinentes si no eres responsable o si consideramos que existe un riesgo real de dañarnos a nosotros, a los Servicios, a nuestros clientes o usuarios o a terceros. Slack también se reserva el derecho de auditar tu aplicación para garantizar que no infringe nuestros términos y políticas. Aceptas que cooperarás con las consultas relacionadas con dicha auditoría y nos demostrarás que tu aplicación cumple con nuestros términos y políticas.

Propiedad y derechos de propiedad

Reserva de derechos

Tu posees los derechos de propiedad de tu aplicación y nosotros conservaremos los derechos de nuestras API, nuestra documentación y nuestros Servicios, incluidos todos los derechos relacionados con la propiedad intelectual. Por el presente, conservamos todos los derechos que no se otorguen expresamente en este Contrato.

Agradecemos los comentarios

Cuantas más sugerencias envíen los desarrolladores, mejores serán nuestras API. Si nos envías algún comentario o sugerencia en relación con las API o la documentación, existe la posibilidad de que lo utilicemos, por lo que nos concedes una licencia ilimitada, irrevocable, perpetua, sublicenciable, transferible y libre de derechos de autor para utilizar dichos comentarios o sugerencias con cualquier fin, sin ninguna obligación ni compensación para ti. Si decidimos no implementar la sugerencia, no debe tomarse de forma personal. Aun así, la valoramos.

Terminación

Puedes dar por terminado el Contrato al dejar de usar nuestras API. Podremos extinguir la validez del Contrato con o sin motivo y sin previo aviso. A la terminación del Contrato, todos los derechos y licencias concedidos a ti terminarán inmediatamente. Tú entiendes que cualquier API o documentación que no se ponga a disposición del público en general, pero que sí se ponga a tu disposición, es información confidencial de Slack. A la finalización del Contrato, destruirás sin demora las copias de cualquier documentación y cualquier otra información de Slack que esté en tu poder o bajo tu control y que hayas recibido en virtud del Contrato.

Declaraciones; Exclusión de garantías

Manifiestas y garantizas que celebras el Contrato de manera válida y tienes la facultad jurídica para hacerlo.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS API, LA DOCUMENTACIÓN Y TODOS LOS COMPONENTES Y LA INFORMACIÓN RELACIONADOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGUNA NATURALEZA. ADEMÁS, RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. RECONOCES QUE NO GARANTIZAMOS QUE EL ACCESO A LAS API SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO NI LIBRE DE ERRORES.

Limitación de responsabilidad

EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD O LA DE LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK QUE ESTÉ RELACIONADA CON ESTE CONTRATO O SURJA DE ÉL (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O POR CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD) SUPERARÁ LOS CIEN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (100 USD).

EN NINGÚN CASO, NOSOTROS O LA FAMILIA AMPLIADA DE SLACK TENDREMOS RESPONSABILIDAD ANTE TI O ANTE NINGÚN TERCERO POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, EMERGENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI SE TE HA INFORMADO A TI O A LA TERCERA PARTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DESCRITO NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE LO PROHÍBA.

Las limitaciones en esta cláusula de “Limitación de responsabilidad” se aplicarán a todas las teorías jurídicas, ya sean contractuales, extracontractuales u otras, y en la medida que permita la ley. Las disposiciones de esta cláusula “Limitación de responsabilidad” asignan los riesgos sujetos al Contrato entre las partes, y las partes se han basado en estas limitaciones para decidir si celebrar el Contrato.

Aplicación del derecho del consumidor

Nuestras API y nuestra documentación están destinadas para el uso por parte de empresas y organizaciones, y no con fines de consumo. Hasta el máximo alcance permitido por la ley, por el presente reconoces y aceptas que no se aplican las leyes de consumo. No obstante, si cualquier ley de consumo (p. ej., en Australia, la Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) resulta de aplicación y no puede ser excluida conforme a la legislación vigente, no hay nada en los presentes Términos de la API que restrinja, excluya o modifique cualquier garantía legal, aval, derecho o recurso que pudieras tener; y nuestra responsabilidad estará limitada (a nuestra elección) a la sustitución o reparación de las API.

Tu indemnización al nosotros

Nos defenderás a nosotros y a los miembros de la Familia Ampliada de Slack (colectivamente, las “Partes indemnizadas de Slack”) frente a cualquier reclamo, acción, juicio, procedimiento y demanda de cualquier tercero que surja a partir de o se relacione con tu infracción del Contrato, el acuerdo de usuario o la política de privacidad (un “Reclamo contra nosotros”), e indemnizará a las Partes indemnizadas de Slack por todos los honorarios de abogados justificados, los daños y perjuicios y demás costos que finalmente se dictaminen contra una Parte indemnizada de Slack en relación con un Reclamo contra nosotros o como resultado de este, y por los importes pagados por una Parte indemnizada de Slack según un acuerdo aprobado por ti en relación con aquel. Debemos proporcionarte un aviso por escrito de inmediato ante cualquier Reclamo contra nosotros y permitirte el derecho a asumir la defensa y el control exclusivos, y cooperar con cualquier petición razonable que te ayude en la defensa y la solución de dicho objeto. En esta cláusula se establece tu única responsabilidad y el recurso exclusivo de las Partes indemnizadas de Slack frente a ti, en relación con cualquier Reclamo contra nosotros.

Limitaciones de las indemnizaciones

Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, (a) siempre tendremos la libertad de elegir nuestro propio abogado si pagamos los honorarios de dicho abogado; y (b) no podrás acordar una compensación sin nuestro consentimiento expreso por escrito (dicho consentimiento no se podrá denegar sin motivo) si: (i) el tercero que presenta el reclamo es un organismo gubernamental, (ii) el acuerdo incluye el reconocimiento de ciertos hechos, (iii) el acuerdo no incluye una exención completa de responsabilidad, o (iv) el acuerdo incluye términos que no sean una exención completa de responsabilidad y el pago de dinero.

Vigencia

Las secciones tituladas “Nuestros derechos para suspender el acceso y auditoría”, “Propiedad y derechos de propiedad”, “Rescisión”, “Representación: aviso de garantías”, “Limitación de responsabilidad”, “Tu indemnización a nosotros”, “Limitaciones de las indemnizaciones” y “Supervivencia”, además de las disposiciones del titular general “Disposiciones generales” seguirán vigentes tras la finalización o expiración del Contrato.

Cláusulas generales

Publicidad

Nos otorgas el derecho a utilizar el nombre y el logotipo de tu empresa como referencia para fines comerciales o promocionales en nuestro sitio web y en otras comunicaciones públicas o privadas con desarrolladores y clientes potenciales o existentes, conforme a tus directrices habituales de uso de marcas comerciales que se nos indiquen oportunamente.

Fuerza mayor

Ni nosotros ni tu seremos responsables por ningún incumplimiento o demora en el cumplimiento de nuestras obligaciones a causa de eventos fuera del control razonable de una de las partes, lo que puede incluir ataques de denegación de servicio, incumplimiento de un proveedor externo de servicios de hospedaje o de servicios públicos, huelgas, desabastecimiento, disturbios, incendios, desastres naturales, guerra, terrorismo y medidas gubernamentales.

Relación de las partes; ausencia de terceros beneficiarios

Las partes son contratistas independientes. Este Contrato no supone la creación de una asociación, franquicia, empresa conjunta, agencia, relación fiduciaria o de empleo entre las partes. No hay terceros beneficiarios de este Contrato.

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que aquí se establezca lo contrario, todos los avisos en virtud del Contrato se enviarán por correo electrónico, aunque, si tienes una cuenta de Servicios, podemos elegir notificarte a través de los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Los avisos para Slack deben enviarse a feedback@slack.com, excepto para avisos de carácter jurídico, como notificaciones de finalización, que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que un aviso se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de avisos enviados a través de los Servicios.

Controles y sanciones de exportación

Las aplicaciones disponibles en la plataforma de Slack están sujetas a las leyes y normativas de control de exportaciones y sanciones de Estados Unidos y otras jurisdicciones. Aceptas cumplir estrictamente con estas leyes y normativas de control de exportaciones y sanciones que se apliquen a tu distribución o al uso de las API de Slack y aplicaciones sujetas a los requisitos de la Política para desarrolladores de la aplicación de Slack.

Modificaciones de nuestras API y nuestra documentación

Slack sigue evolucionando, y necesitamos la flexibilidad para ocasionalmente hacer cambios a nuestras API, incluyendo el revertir los cambios aplicados que no sean compatibles. Intentaremos dar aviso sobre estos cambios, pero te recomendamos seguir la cuenta de Twitter @slackapi o consultar nuestro Registro de cambios para no perderte ninguna actualización. Además, partes de nuestra API son indocumentadas, incluidos ciertos métodos, eventos y propiedades. Dado que estos aspectos indocumentados de nuestras API pueden cambiar en cualquier momento, no debes confiar en estos comportamientos.

Modificaciones del Contrato

A medida que evolucione nuestro negocio, puede que cambiemos estos Términos de la API y los demás componentes del Contrato. Si realizamos un cambio sustancial en el Contrato, te notificaremos de forma razonable antes de del que el cambio tenga efecto, ya escribiendo a la dirección de correo asociada a tu cuenta, ya enviándote un mensaje mediante los Servicios. Para revisar la versión más reciente de los Términos de la API en cualquier momento, puedes visitar esta página y las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en el Contrato. Cualquier Contrato con una revisión sustancial entrará en vigor en la fecha indicada en el aviso y todos los demás cambios entrarán en vigor en el momento de publicación del cambio. Si accedes a nuestras API después de la fecha efectiva, dicho acceso constituirá la aceptación de los términos y las condiciones que se revisaron.

Renuncia

Ninguna falta o demora de ninguna de las partes en el ejercicio de un derecho en virtud del Contrato constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud del Contrato será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte que se considere ha otorgado la renuncia.

Nulidad parcial

Se podrá exigir el cumplimiento del Contrato en la mayor medida posible permitida por la legislación vigente. Si un tribunal competente determinara que alguna cláusula del Contrato es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula y la interpretará lo mejor posible para que cumpla con los objetivos de la cláusula original en la mayor medida que lo permita la ley, y las cláusulas restantes del Contrato permanecerán vigentes.

Cesión

Ninguna de las partes puede ceder o delegar ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud del presente documento, ya sea por ley o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (que no se podrá denegar sin motivo). Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, cualquiera de las partes podrá ceder el Contrato en su totalidad, sin el consentimiento de la otra parte, a una filial de la empresa o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todos o sustancialmente todos sus activos. Todo intento de cesión en contravención de esta cláusula será nulo. El recurso exclusivo de una parte por cualquier intento de cesión de la otra parte en contravención de esta cláusula será, a elección de la parte no cedente, la rescisión del Contrato mediante aviso por escrito a la parte cedente. Conforme a lo anterior, el Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.

¿Con qué entidad de Slack contratas?

Todas las referencias a “Slack”, “nosotros” o “nos” en el Contrato, los derechos que se aplicará en cualquier conflicto o juicio que surja o se relacione con el Contrato, y los tribunales que tienen jurisdicción sobre dichos conflictos o juicios dependerán de tu domicilio.

Domicilio Entidad contratante de Slack Legislación aplicable Lugar de encuentro Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC. California Condado de San Francisco, California Resto del mundo Slack Technologies Limited Irlanda Dublín, Irlanda

El Contrato y cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con este se regirán exclusivamente por la legislación aplicable antes mencionada, sin tener en cuenta los conflictos de leyes ni la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente tendrán competencia exclusiva para juzgar cualquier conflicto que surja a partir de o se relacione con el Contrato, su formación, interpretación o cumplimiento. Las partes consienten y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. Las partes renuncian a todo derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pueda surgir de cualquier manera de o en relación con el Contrato. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos en virtud del Contrato, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de abogados.

Acuerdo completo

Este Contrato, incluidos los Términos de la API, constituye la totalidad del acuerdo entre las partes y reemplaza a todos los contratos, proposiciones o representaciones previas y actuales, ya sean escritos u orales, en relación con esta materia. En caso de conflicto o incoherencia entre las cláusulas de estos Términos de la API y cualquier otro documento o página a la que se haga referencia en estos Términos de la API, se aplicará el siguiente orden de precedencia: (a) los Términos de la API, (b) Política para desarrolladores de la aplicación de Slack y (c) cualquier otro documento o página a la que se haga referencia en el presente Contrato.